Tre caschi in uno, per molteplici tipologie di utilizzi.

Arai Tour-X 4, uno dei caschi più versatili mai creati dal famosissimo brand giapponese, si ripropone nella nuova colorazione cover yellow. Tuttavia si tratta sempre di un casco che da il massimo di se in termini di sicurezza, qualità, comfort e durata. Insomma un accessorio indispensabile per la propria sicurezza.

Arai Tour-X 4 è disponibile su Amazon Prime in tantissime colorazioni.

Il Tour-X 4 è il casco più imitato, ma mai eguagliato da nessuno nel segmento maxi-enduro. Non tutti sanno infatti che fu Arai ad inventare e poi introdurre in commercio questa tipologia di caschi già nel 1992. Antesignano dell’attuale Tour-X, oggi alla quarta evoluzione, Arai presentò ed introdusse il “Dual Sport”: con insite tutte le caratteristiche dei migliori integrali Arai, unite alle altrettante dei suoi proverbiali ed aventi fatto scuola nel mondo, caschi da motocross ed enduro. Basti pensare che tolta la visiera trasparente, Greg Albertyn proprio col Dual Sport conquistò il titolo mondiale 250cc di motocross (Honda-1993).

Senza frontino, col suo look aggressivo ed originale, ha conquistato decine di copertine in testa ai giornalisti più famosi del mondo, utilizzato in molti film od in servizi di moda su prestigiose riviste internazionali. Come ogni casco Arai anche il Tour-X4 gode di tutte le esclusive mondiali di ogni altro modello del marchio giapponese. Avventura, grand touring o fuoristrada, con o senza frontino parasole è l’ideale e scelto anche per l’utilizzo su strada e lunghi viaggi. Infine Può essere utilizzato senza visiera con occhiali, senza frontino con visiera, o in qualsiasi altro modo preferiate. Tre caschi in uno, ognuno per utilizzi diversi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!