SF-260: un mito dell’aviazione italiana celebrato con un orologio

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per l’eccellenza dei suoi prodotti, dall’alta moda all’automobilismo, passando per la gastronomia, ma nel panorama aeronautico, un gioiello particolare brilla di luce propria: SIAI Marchetti SF-260, spesso definito “la Ferrari dei cieli”.

Creato dal genio di Stelio Frati e portato in vita dalle maestranze della SIAI Marchetti, l’SF-260 è un aereo da addestramento che ha segnato un’epoca. La sua linea elegante, le prestazioni eccezionali e la maneggevolezza lo hanno reso un punto di riferimento per piloti di tutto il mondo.

Dalla sua prima apparizione nel 1964, l’SF-260 ha continuato a scrivere pagine di storia dell’aviazione. Ha partecipato a spettacolari acrobazie aeree, ha attraversato l’Atlantico in formazioni di nove velivoli, e ancora oggi è utilizzato dalle forze aeree di diversi Paesi. In Italia, è il cavallo di battaglia del 70° Stormo di Latina, la scuola di volo basico dell’Aeronautica Militare Italiana.

Per celebrare questo mito dell’aviazione, Sestese Hangar Italy ha creato un orologio automatico esclusivo, dedicato agli appassionati di orologeria e di aviazione. Disponibile in due versioni limitate e numerate a soli 60 pezzi ciascuna, denominate “Tonneau” e “Looping” in omaggio a famose manovre acrobatiche, questo segnatempo riproduce i dettagli iconici dell’SF-260.

Caratteristiche tecniche

Movimento : Automatico, Swiss Made

: Automatico, Swiss Made Cassa : acciaio inossidabile

: acciaio inossidabile Quadrante : design minimalista, con dettagli che richiamano l’iconico SF-260

: design minimalista, con dettagli che richiamano l’iconico SF-260 Cinturino : pelle

: pelle Personalizzazione: ogni orologio può essere personalizzato con un’incisione, rendendolo un pezzo unico

L’orologio SF-260 è un tributo a un’icona dell’aviazione italiana, un simbolo di passione e di precisione. Indossandolo, si porta con sé un pezzo di storia e si celebra l’ingegno e la maestria degli uomini che hanno reso possibile tutto questo.