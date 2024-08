Škoda presenta il nuovissimo SUV Elroq, un veicolo completamente elettrico progettato per essere il compagno ideale per avventure all’aria aperta e perfetto per la vita urbana grazie alla sua compattezza e al ridotto raggio di sterzata. Con un aspetto robusto e disponibile anche con trazione integrale, Elroq si colloca tra la famiglia Enyaq e il futuro City SUV elettrico Škoda Epiq, rappresentando l’alternativa elettrica al Škoda Karoq.

Elroq è il primo modello Škoda a seguire il nuovo linguaggio di design Modern Solid, che combina robustezza, funzionalità e autenticità, trasmettendo sicurezza e resistenza. Il frontale presenta il Tech-Deck Face, sostituendo la tradizionale calandra Škoda, e un nuovo lettering sul cofano. Questo elemento nasconde sensori come radar e telecamera frontale, conferendo al veicolo un aspetto pulito e moderno.

Elroq introduce un nuovo design per i fari a led, con sottili strisce luminose per le luci di posizione e gli indicatori di direzione, e due moduli led per anabbaglianti e abbaglianti. I fari posteriori mantengono la grafica luminosa a forma di C e gli elementi cristallini, con due varianti di tecnologia led e indicatori di direzione dinamici nella versione top di gamma. I cerchi, ottimizzati per l’aerodinamica, variano da 19 a 21 pollici.

Gli interni di Elroq riflettono il design Modern Solid con semplicità e spazio. Il Digital Cockpit da 5 pollici fornisce i dati di guida essenziali, mentre l’head-up display opzionale offre visualizzazioni in realtà aumentata. Il display centrale da 13 pollici del sistema di infotainment ha un’interfaccia semplificata.

Le Design Selection per gli interni enfatizzano materiali sostenibili. La Design Selection Studio utilizza tessuti grigio scuro, mentre la Design Selection Loft impiega il tessuto Recytitan, composto al 78% da PET riciclato.

Elroq sarà disponibile in quattro varianti: Elroq 50, 60, 85 e 85x. Questi modelli variano per capacità della batteria e potenza, da 125 kW a 220 kW. Elroq 50 e 60 hanno trazione posteriore, mentre Elroq 85 e 85x offrono una batteria da 82 kWh e trazione integrale di serie nella versione 85x, con un’autonomia fino a 560 km.

Tutte le varianti di Elroq supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 175 kW, permettendo di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in meno di 28 minuti. Con corrente alternata, la ricarica raggiunge 11 kW, completando una ricarica in circa 5,5-8 ore. Il pre-condizionamento automatico della batteria ottimizza la velocità di ricarica a basse temperature.

Elroq offre uno spazio bagagliaio di 470 litri, espandibile fino a 1.580 litri, e vari scomparti intelligenti per un totale di 48 litri. Nuove funzionalità Simply Clever includono una rete per il cavo di ricarica e un piano di carico regolabile. Elroq è dotato di una gamma di sistemi di assistenza avanzati e fino a nove airbag. Il Travel Assist utilizza dati swarm per migliorare l’assistenza alla guida, mentre l’Intelligent Park Assist offre funzioni di parcheggio remoto e Trained Parking. I sistemi di sicurezza includono airbag per guidatore e passeggero, airbag per la testa e laterali, con opzione per airbag laterali posteriori.

L’app MyŠkoda consente di controllare molte funzioni del veicolo tramite smartphone, inclusa la gestione delle ricariche pubbliche e domestiche, e l’attivazione remota dell’aria condizionata. La wallbox Škoda Charger, con potenza fino a 11 kW, supporta la ricarica ottimizzata per l’energia solare e la tariffazione dinamica, controllabile tramite l’app.

[correlati]Auto Elettriche[/correlati]