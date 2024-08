Skoda Kodiaq 2024 è disponibile anche nella versione Sportline, dedicata a chi ricerca un look più dinamico e distintivo tanto all’esterno quanto nell’abitacolo. La carrozzeria è caratterizzata dal nero lucido per la calandra, per i profili sul paraurti anteriore e posteriore, per le calotte degli specchietti retrovisori e per i mancorrenti. Sono neri anche tutti i lettering sulla carrozzeria e il rivestimento del montante posteriore, creando così una continuità con i cristalli posteriori oscurati. Completano il look i cerchi da 19” con design dedicato.

Dentro l’abitacolo, Kodiaq Sportline accoglie gli occupanti anteriori su sedili sportivi con appoggiatesta integrati e rivestimento in pelle sintetica scamosciata traforata con cuciture a contrasto. Il volante sportivo a tre razze è appiattito nella parte inferiore e la pedaliera è in metallo. La versione Sportline è proposta per tutte le motorizzazioni in gamma: 1.5 TSI mhev 150 CV, 2.0 TDI 150 CV o 193 CV 4×4 e, grande novità di questa seconda generazione, 1.5 TSI Plug-In Hybrid 204 CV, con oltre 100 km di autonomia a zero emissioni.

In questa prima fase, Kodiaq Sportline è disponibile unicamente a 5 posti; l’introduzione della versione 7 posti (disponibile solo per motorizzazioni TSI mhev e TDI) seguirà nei prossimi mesi. La dotazione di serie per quanto riguarda comfort, sicurezza attiva e connettività ricalca sostanzialmente quella della versione Style, che rappresenta il top di gamma per il nuovo modello, con gruppi ottici Matrix Led, Adas per la guida assistita di livello 2, Climatronic a tre zone e navigatore connesso di serie. Il listino parte da 46.500 euro.

Nuovo Kodiaq è ora disponibile con la motorizzazione 1.5 TSI plug-in hybrid di seconda generazione, che abbina una raffinata unità termica a un motore elettrico alimentato da una batteria di grande capacità, per offrire una brillante dinamica di guida e un’autonomia elettrica superiore ai 100 km, in modo da ridurre al minimo l’impiego del motore a combustione nell’utilizzo quotidiano urbano ed extra-urbano.

La nuova unità 1.5 TSI Evo2 è abbinata a un motore elettrico da 85 kW, il propulsore eroga una potenza di sistema di 204 CV e una coppia di combinata di 350 Nm. Il motore elettrico, integrato nel cambio DSG a 6 rapporti, è alimentato da una batteria agli ioni di litio con una capacità lorda di 25,7 kWh, che può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW e in corrente continua fino a 50 kW con un tempo di ricarica in corrente continua di soli 25 minuti per passare dal 10% all’80% della capacità.

Skoda Kodiaq, disponibile come plug-in hybrid unicamente nella configurazione a 5 posti, raggiunge una velocità massima di 210 km/h e impiega 8,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Kodiaq PHEV è omologato per un’autonomia puramente elettrica di 110-123 km. Skoda Kodiaq PHEV Selection è disponibile a partire da 48.800 euro.

Skoda Kodiaq 2024 si presenta con un design più distintivo e ancora più spazio, soprattutto per i passeggeri della terza fila di sedili. Inoltre, la seconda generazione è caratterizzata da un nuovo concetto di interni con un display touchscreen da 12,9 pollici, la leva del cambio sul piantone dello sterzo, comandi manuali e digitali e una consolle centrale ordinata e ben organizzata.

Le dotazioni di sicurezza sono ancora una volta all’avanguardia e vantano, per esempio, gruppi ottici full Led Matrix di seconda generazione e sistemi di assistenza ancora più avanzati. Inoltre, sono presenti nuove funzioni Simply Clever, come il vano portaoggetti posteriore con portabicchieri e la doppia Phone Box che consente di raffreddare e ricaricare simultaneamente due telefoni cellulari.

Skoda Kodiaq 2024: motorizzazioni

I suoi due motori a benzina e due motori diesel vanno da 110 kW (150 CV) a 150 kW (204 CV). Il 2.0 TDI da 142 kW (193 CV) e il 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) sono dotati di trazione integrale di serie. Anche il Kodiaq iV, il primo ibrido plug-in nella storia del modello, offre una potenza totale di 150 kW (204 CV). Ha un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri.

Il fiore all’occhiello è il motore benzina 1.5 TSI entry-level da 110 kW (150 CV), che segna il debutto della tecnologia mild-hybrid per Kodiaq. Entrambi i motori ibridi fanno parte dell’ultima generazione di motori EA 211 evo2. Funzionano con il ciclo Miller a basso consumo di carburante e sono dotati di turbocompressore a geometria variabile. Il 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid è dotato anche della tecnologia attiva dei cilindri (ACT+) di ultima generazione.

Skoda Kodiaq 2024: design

Škoda ha perfezionato il design potente ed emozionale del SUV Kodiaq. Con un aumento di 61 millimetri della lunghezza e un ulteriore incremento del passo, la seconda generazione offre ancora più spazio per un massimo di sette occupanti e maggiore spazio per la testa nella terza fila di sedili opzionale. I punti di forza degli esterni sono il frontale scultoreo, i passaruota squadrati e i fari full Led Matrix di seconda generazione. Gli interni, completamente ridisegnati, sono caratterizzati dal display centrale da 12,9 pollici, da una consolle centrale ordinata e ben organizzata e da una combinazione di comandi manuali e digitali per un utilizzo intuitivo.

Il frontale scultoreo, i passaruota squadrati e le grandi ruote da 17 a 20 pollici di diametro sottolineano l’aspetto potente della seconda generazione di Kodiaq. Con una lunghezza di 4.758 millimetri, il nuovo Kodiaq supera la prima generazione di 61 millimetri. Nella versione a sette posti, i passeggeri della terza fila hanno ora 15 millimetri in più di spazio per la testa, con 920 millimetri. La capacità di carico rimane generosa: da 340 a 845 litri per la versione a sette posti e 910 litri per quella a cinque posti. Il nuovo Kodiaq presenta gruppi ottici full Led Matrix scolpiti, arricchiti dall’aggiunta di un elemento cristallino colorato chiamato Crystallinium. Questo elemento, che ricorda il cristallo colorato, accentua i contorni dei fari, aggiungendo un tocco di eleganza e un ulteriore fascino visivo.

Skoda Kodiaq 2024: interni

La seconda generazione di Kodiaq è dotata di interni completamente ridisegnati. La leva del cambio è ora posizionata sul piantone dello sterzo, una novità per Škoda. Questo rende la consolle centrale particolarmente pulita e ordinata. Il nuovo display centrale touchscreen misura 12,9 pollici. Inoltre, è possibile ordinare un head-up display per completare le informazioni fornite dal Virtual Cockpit da 10,25 pollici.

La seconda generazione di Kodiaq è caratterizzata da un’intelligente combinazione di comandi manuali e digitali. È presente anche un pulisci display per i display touchscreen. La seconda fila di sedili può essere spostata e un elemento flessibile nel bagagliaio aiuta a mantenere il contenuto in ordine. Inoltre, il grande SUV è dotato di caratteristiche già note come le protezioni per i bordi delle portiere e l’iconico ombrello nel pannello della portiera del conducente.

Skoda Kodiaq 2024: allestimenti

Nuovo Škoda Kodiaq porta su strada i più recenti sistemi di sicurezza attiva e connettività, già a partire dalla versione di accesso Selection. Kodiaq Selection è dotato, infatti, di sistema Adaptive e Predictive Cruise Control con regolazione della velocità in base al percorso e alla segnaletica stradale, sistema di centraggio in corsia Active Lane Departure Warning, Front Assist con riconoscimento pedoni, sistema di assistenza al sorpasso al monitoraggio dell’angolo cieco Side Assist, assistenza alle manovre di svolta agli incroci Turn Assist e monitoraggio del traffico trasversale in caso di immissione su strada Crossroad Assist. La sicurezza attiva è completata dal sistema Emergency Assist.

Sul fronte della connettività e del comfort, tra le principali dotazioni di Kodiaq Selection figurano la strumentazione digitale da 10,4”, il Climatizzatore automatico tri-zona, i sedili anteriori riscaldabili, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera, cerchi da 18”, phone box con ricarica wireless e raffreddamento attivo per due smartphone. L’infotainment è dotato di schermo da 10” con connessione Wlan, DAB+, protocolli di interfaccia smartphone wireless e predisposizione alla navigazione satellitare.

Kodiaq Executive è il secondo livello di allestimento. La dotazione di serie si arricchisce della vernice metallizzata e del sistema di infotainment con connettività estesa, schermo da 13” e navigazione satellitare nativa.

Al vertice dell’attuale offerta si colloca il nuovo Kodiaq Style che, analogamente a Executive, può essere scelto a 5 o 7 posti senza variazione di prezzo. Kodiaq Style aggiunge alla dotazione di serie i gruppi ottici anteriori in tecnologia Led Matrix di seconda generazione e la calandra con inserti Led Crystal Line, i cerchi da 19”, il portellone elettrico, il sistema di apertura senza chiave per tutte le portiere Kessy Full, la regolazione elettrica del sedile conducente con memoria. Kodiaq Style si riconosce per gli elementi esterni cromati e per il montante posteriore con finitura nella nuova tinta Unique Dark Chrome.