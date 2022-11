Piaggio 1 2023: l’e-scooter per la mobilità urbana si presenta a Eicma 2022 in una nuova versione più performante, con l’obiettivo di garantire un commuting ancora più brillante, facile e sicuro. Grazie agli interventi effettuati sulla Power Unit il motore elettrico che equipaggia la gamma Piaggio 1, integrato nella ruota posteriore, è ora in grado di offrire migliori prestazioni, che si traducono in una maggiore brillantezza e facilità di guida nel traffico cittadino, caratterizzato da frequenti ripartenze, e in un migliore spunto in presenza di pendenze.

Piaggio 1 2023: caratteristiche

La versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h, può ora contare su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,3 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) raggiunge i 3 kW di picco. Ne consegue un incremento significativo sul fronte dell’accelerazione, che aumenta del 14% su Piaggio 1 e di quasi il 12% su Piaggio 1 Active.

Piaggio 1 unisce le caratteristiche vincenti dei più moderni scooter elettrici nati per muoversi in centro città – agilità, leggerezza e praticità – alla qualità e affidabilità degli scooter Piaggio. Ciò significa innanzitutto sicurezza, grazie a una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design accattivante, un comfort e una abitabilità di alto livello e un nutrito equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full Led e sistema keyless. Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet.

Piaggio 1 è proposto in una duplice gamma colori: Forever Grey, Forever White e Forever Black sono le tre colorazioni più sobrie, che ne sottolineano il design essenziale e pulito, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix sono tre livree bicolore che ne esaltano l’anima più giovane e fresca.

In entrambe le versioni di Piaggio 1 la batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio.

Piaggio 1: velocità 45 km/h, autonomia fino a 55 km in ECO

Piaggio 1 Active: velocità 60 km/h, autonomia fino a 85 km in ECO

