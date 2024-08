Toprak Razgatlioglu punta alla dodicesima vittoria consecutiva nel Campionato Mondiale Superbike, arrivando a Portimao forte di dieci successi di fila. Il turco potrebbe eguagliare il record di 11 vittorie consecutive di Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Bautista mira a riscattarsi dopo un weekend difficile a Most, mentre Rea, il più vittorioso su questa pista, cerca di riaffermarsi con 13 vittorie già all’attivo.

Nel Round Pirelli del Portogallo, altri piloti aspirano alla vetta. Nicolò Bulega, secondo in classifica, debutta a Portimao nel WorldSBK dopo aver ottenuto buoni risultati nel WorldSSP. Michael van der Mark ritorna sul circuito dove ha vinto la sua ultima gara nel 2021. Danilo Petrucci e Andrea Iannone si preparano a nuove sfide, mentre Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi mirano a replicare i loro podi passati.

Tra gli altri protagonisti, Alex Lowes punta a mantenere la sua costanza sul podio, mentre il suo compagno di squadra Axel Bassani mira a migliorare il suo quarto posto a Portimao. Anche Iker Lecuona e Xavi Vierge sperano di superare un inizio stagione difficile, puntando a risultati migliori in Portogallo.

Dominique Aegerter ha già assaporato la vittoria qui nel WorldSSP e ora mira a ottenere risultati simili nel WorldSBK. Scott Redding e Garrett Gerloff del team Bonovo Action BMW cercheranno di replicare il successo dell’anno scorso.

Per altri, come Philipp Oettl e Bradley Ray, Portimao rappresenta un’opportunità di riscatto. Tito Rabat cercherà di entrare nella zona punti, mentre Hafizh Syahrin ritorna come wildcard.

Controlli medici sono necessari per alcuni piloti come Tarran Mackenzie, Adam Norrodin, e Sam Lowes dopo recenti infortuni. Con il ritorno di Syahrin nel WorldSBK per questo round, il weekend promette spettacolo e adrenalina.