Informazioni chiave:
- La Jaecoo 8 SHS-P è un SUV a 7 posti plug-in hybrid da 428 CV e 580 Nm con tre motori elettrici e un 1.5 turbo a ciclo Miller. Batteria LFP da 34,5 kWh con 134 km di autonomia elettrica e oltre 1.100 km complessivi.
- Dotazione di serie al livello dei top di gamma europei: pelle Nappa, sedili massaggianti e ventilati, sospensioni magnetoreologiche, AR-HUD da 50 pollici, impianto Sony 14 altoparlanti. Prezzo chiavi in mano 53.900 euro, 47.400 con permuta.
- I limiti: pedale del freno poco modulabile tra rigenerazione e freno meccanico, terza fila adatta solo a bambini, sterzo non comunicativo. Garanzia 7 anni / 150.000 km.
La Jaecoo 8 SHS-P è il SUV più grande della gamma Jaecoo, il primo a sette posti del marchio e il vertice della famiglia Super Hybrid. Lunga 4.820 mm con un passo di 2.820 mm, arriva sul mercato italiano in un unico allestimento Exclusive a trazione integrale con powertrain plug-in hybrid da 428 CV e 580 Nm di coppia.
Il sistema combina un motore termico 1.5 TGDi a ciclo Miller con tre motori elettrici, due sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, alimentati da una batteria LFP da 34,5 kWh che garantisce 134 km di autonomia elettrica e un’autonomia complessiva superiore a 1.100 km. Il prezzo chiavi in mano è di 53.900 euro. Jaecoo fa parte del gruppo Chery, primo esportatore di auto cinesi nel mondo.
Jaecoo 8 SHS-P: me la consigli?
Se cerchi un SUV a sette posti con powertrain ibrido plug-in, dotazione di primo livello e un prezzo che un equivalente europeo non potrebbe avvicinarsi nemmeno ai 70-80.000 euro, sì. La Jaecoo 8 SHS-P offre pelle Nappa, sedili massaggianti e ventilati su tutti gli assi, impianto audio Sony a 14 altoparlanti, sospensioni magnetoreologiche, AR-HUD da 50 pollici e un sistema di gestione dell’energia più sofisticato rispetto agli ibridi plug-in tradizionali. La batteria LFP da 34,5 kWh è più grande di quella di molte city car elettriche: se hai la possibilità di ricaricarla a casa, puoi percorrere la maggior parte dei chilometri quotidiani senza consumare benzina.
I limiti esistono e vanno detti. La terza fila è adatta a bambini o adulti di statura contenuta, non a passeggeri adulti per trasferimenti lunghi. Lo sterzo non è comunicativo come quello di una berlina europea di pari segmento.
La visibilità posteriore è ridotta per via del lunotto rastremato, compensata però dal sistema di telecamere a 540° con vista trasparente del sottoscocca.
Chi acquista questa Jaecoo sceglie spazio, tecnologia e dotazione; chi vuole precisione dinamica da SUV premium europeo guardi altrove. A 47.400 euro con la permuta di una qualsiasi vettura, il rapporto tra contenuto e prezzo è difficile da contestare nel segmento.
Come è fatto il design della Jaecoo 8?
Rispetto alle sorelle Jaecoo 5 e Jaecoo 7, la Jaecoo 8 adotta linee più morbide e affusolate. La calandra verticale a listelli cromati mantiene il family feeling del marchio ma con angoli smussati, soprattutto nella parte laterale. I fari anteriori full LED Matrix si integrano con prese d’aria funzionali alla canalizzazione dell’aria verso l’impianto frenante. Il cofano è lungo e ben lavorato nei volumi, con nervature marcate che si prolungano verso la fiancata.
Sul lato, la linea di cintura alta è tipica del marchio. Le maniglie sono a scomparsa a filo carrozzeria. La coda punta su un lunotto molto rastremato con una linea continua cost-to-cost tra i gruppi ottici posteriori che funge da luce di posizione, con elementi verticali nella parte bassa per le luci di stop.
La scritta Jaecoo è posizionata sotto vetro, ed i terminali di scarico posteriori sono decorativi, non funzionali. I cerchi diamantati da 20 pollici in lega montano pneumatici Continental 245/50 R20. Disponibile in allestimento bicolore con tetto in tinta contrastante.
Quali sono le dimensioni della Jaecoo 8 SHS-P?
La Jaecoo 8 SHS-P misura 4.820 mm di lunghezza, 1.930 mm di larghezza e 1.710 mm di altezza. Il passo è di 2.820 mm. Il peso in ordine di marcia è di 2.260 kg. Omologata per 7 posti, è l’unico modello a sette posti della famiglia Jaecoo/Omoda.
Il bagagliaio con la terza fila sollevata misura 200 litri, che salgono a 738 litri abbattendo la terza fila e a 2.021 litri abbattendo anche la seconda fila. Lo spazio per le gambe in terza fila è adatto a bambini o adulti di statura contenuta. La seconda fila offre un’abitabilità generosa: con il sedile anteriore regolato su una posizione media rimangono diversi centimetri di spazio per le ginocchia anche per passeggeri oltre 1,90 m.
Il pavimento posteriore è completamente piatto. Il portellone è elettroattuato.
Come sono gli interni?
L’abitacolo della Jaecoo 8 SHS-P punta a un’estetica più europea rispetto ai modelli inferiori della gamma. La plancia è morbida al tatto con impunture a vista; i pannelli porta hanno rivestimenti in materiale soft touch nella parte superiore con lavorazioni a trama, riservando la plastica rigida solo alla zona inferiore. Il cielo dell’abitacolo è rivestito in materiale scamosciato. I rivestimenti sono in pelle Nappa vera, disponibile in cognac o nero totale, con inserti che richiamano il legno scurito a trama obliqua.
I sedili anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldati, ventilati, massaggianti e con funzione Zero Gravity. Il volante è regolabile elettricamente. I sedili posteriori di seconda fila sono riscaldati e ventilati, con possibilità di regolare l’inclinazione dello schienale e di spostare il sedile del passeggero anteriore direttamente da chi siede dietro a destra.
Il bracciolo centrale posteriore è configurabile con portabicchieri a scomparsa. Le bocchette di climatizzazione sono 25 in totale, con uscite indipendenti anche sui montanti B. Il tetto apribile panoramico copre una superficie di 1,3 m² ed è azionato elettricamente con tendina integrata.
L’insonorizzazione è curata con vetri anteriori laminati stratificati. Da alcune zone perimetrali della scocca filtrano rumori a bassa frequenza, segnale che l’isolamento è stato concentrato principalmente nella parte superiore della carrozzeria. Il bracciolo centrale è refrigerato. La ricarica wireless è da 50 W con raffreddamento attivo del dispositivo.
Gli inserti in piano black sul tunnel centrale e sui portabicchieri raccolgono impronte e sono soggetti a graffi, limite segnalato in tutte le prove.
Come funziona l’infotainment?
La Jaecoo 8 SHS-P monta un doppio display da 12,3 pollici leggermente curvo integrato nella plancia: il sinistro è dedicato alla strumentazione, il destro al sistema infotainment. La soluzione è più armoniosa rispetto ai display verticali a sbalzo tipici delle sorelle minori. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. La gestione dei menu richiede un tempo di apprendimento per padroneggiarne le funzioni, molte delle quali accessibili tramite touchscreen.
L’AR-HUD (head-up display con realtà aumentata) proietta le informazioni di navigazione e guida su un’area equivalente a 50 pollici. Il sistema di telecamere perimetrali raggiunge una copertura di 540°, con funzione di trasparenza del sottoscocca utile in fuoristrada. I driving mode si selezionano da display e includono normale, sport, neve, sabbia e fuoristrada.
La gestione dell’energia ibrida offre tre modalità: mantenimento della carica predefinita di fabbrica, risparmio intelligente con selezione automatica del momento ottimale di utilizzo della parte elettrica, e modalità di ricarica forzata dal 30 all’80% tramite motore termico.
I tasti per la selezione delle modalità EV/HV sono posizionati sul tunnel centrale a sfioramento, soluzione meno immediata rispetto ai tasti fisici durante la marcia. I comandi del volante sono di tipo touch. L’impianto audio è firmato Sony a 14 altoparlanti, con due diffusori integrati nei poggiatesta del guidatore che possono essere usati anche per le istruzioni del navigatore o per le chiamate in vivavoce con maggiore privacy.
Quali sistemi di sicurezza ha la Jaecoo 8 SHS-P?
La Jaecoo 8 SHS-P monta una suite di 19 sistemi ADAS per la guida autonoma di livello 2, con cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore, monitoraggio dell’angolo cieco e assistenza al parcheggio.
Il sistema di parcheggio autonomo Remote Smart Parking Assist Entry consente di manovrare l’auto da remoto. Sono presenti 10 airbag, incluso quello centrale tra i sedili anteriori e quello per le ginocchia del passeggero.
Il sistema di monitoraggio del conducente utilizza una telecamera interna per rilevare stanchezza e distrazione. Il sensore NFC sullo specchietto retrovisore esterno consente l’apertura dell’auto tramite smartphone senza chiave fisica. La visibilità anteriore è buona grazie al cofano ben visibile con nervature laterali pronunciate che aiutano a percepire gli ingombri della carrozzeria nelle manovre. La visibilità posteriore è limitata dal lunotto rastremato, compensata dal sistema di telecamere a 540° con proiezione trasparente del sottoscocca.
La garanzia copre 7 anni / 150.000 km sull’intera vettura e 8 anni / 160.000 km sui componenti elettrici. La protezione dalla corrosione è garantita per 12 anni.
Come va su strada?
La Jaecoo 8 SHS-P si muove principalmente in trazione elettrica: il motore posteriore da 175 kW (238 CV) è quello che governa la dinamica di guida nella guida normale, con i motori anteriori e il termico che intervengono quando si richiede potenza aggiuntiva. La risposta all’acceleratore è immediata e progressiva, senza la brutalità tipica di alcune elettriche pure. Affondando il pedale si ottiene una spinta decisa ma sempre ben gestibile, che rispecchia la filosofia comfort del modello più che quella sportiva.
Le sospensioni magnetoreologiche sono l’elemento tecnico che più distingue questa Jaecoo rispetto alle sorelle minori. Il sistema monitora continuamente il fondo stradale e regola lo smorzamento in tempo reale. Su dossi pronunciati e asperità marcate l’auto diventa molto morbida, quasi molleggiosa, filtrando efficacemente gli urti prima che raggiungano l’abitacolo.
Su vibrazioni ad alta frequenza, come sanpietrini o buche veloci, la risposta si irrigidisce in modo percettibile, a tratti quasi eccessivamente. La forbice di funzionamento è ampia: un assestamento più equilibrato tra le due estreme migliorerebbe la coerenza del comportamento. Rispetto all’Omoda 9, con cui condivide il powertrain, l’assetto risulta un filino più sostenuto nei movimenti di cassa.
Lo sterzo ha un carico leggero e una risposta non molto comunicativa, demoltiplicato ma non impreciso. Non è lo sterzo di una berlina sportiva europea, né è pensato per esserlo. Il raggio di sterzata è sorprendentemente contenuto per un’auto lunga 4,82 m, e questo si apprezza nelle manovre urbane nelle vie strette. La posizione di guida è alta con il volante molto inclinato: ci vuole qualche minuto per trovare la triangolazione ottimale, ma una volta trovata la visibilità anteriore è buona, con il cofano ben leggibile anche nelle manovre di parcheggio.
La transizione tra frenata rigenerativa e freno meccanico non è fluida come ci si aspetterebbe da un’auto di questa fascia. La risposta è poco modulabile nella fase iniziale della pressione, con la rigenerazione che interviene subito in modo deciso. Le palette al volante gestiscono i livelli di rigenerazione.
Le modalità di guida Sport, Neve, Sabbia e Fuoristrada modificano sia la risposta del powertrain sia il comportamento delle sospensioni. In Sport si percepisce una tendenza al rollio più marcata, che conferma come la modalità normale o Eco sia quella più equilibrata per l’uso quotidiano. Il sistema ARDIS di gestione della trazione integrale intelligente con torque vectoring gestisce la ripartizione della coppia tra i due assi senza interventi percepibili dal guidatore.
Che motore monta la Jaecoo 8 SHS-P?
Il sistema SHS-P (Super Hybrid System Plug-in) della Jaecoo 8 integra quattro unità motrici. Il motore termico è un 1.5 TGDi a ciclo Miller a 4 cilindri da 105 kW (143 CV) e 215 Nm, con rendimento termodinamico dichiarato fino al 44%. Sull’asse anteriore operano due motori elettrici: EM1 da 75 kW (102 CV) dedicato alla trazione, ed EM2 da 90 kW (122 CV) che gestisce sia la trazione sia la ricarica della batteria tramite motore termico.
L’asse posteriore monta il motore principale da 175 kW (238 CV), quello che governa la dinamica in condizioni normali di guida. La potenza complessiva di sistema è di 315 kW (428 CV) con una coppia massima di 580 Nm.
Il sistema lavora prevalentemente in modalità serie, con il motore termico che funge da generatore senza collegamento diretto alle ruote. Quando viene richiesta la massima potenza e la batteria non ha carica sufficiente, una delle tre frizioni della trasmissione DHT a 3 rapporti collega il motore termico direttamente alle ruote attraverso rapporti lunghi (equivalenti a quinta, sesta e settima), consentendo di raggiungere la velocità massima di 180 km/h.
La batteria è in tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato) da 34,5 kWh, con autonomia in modalità 100% elettrica di 134 km e autonomia complessiva con il pieno di benzina superiore a 1.100 km. Il serbatoio è da 70 litri. Le emissioni di CO₂ dichiarate sono di 47 g/km. La ricarica in corrente alternata accetta fino a 11 kW; in corrente continua la potenza arriva fino a 60 kW con presa CCS Combo 2, portando la batteria dal 30 all’80% in circa 20 minuti.
La funzione V2L permette di utilizzare la batteria come generatore esterno fino a 6,6 kW.
Quanto costa la Jaecoo 8 SHS-P?
La Jaecoo 8 SHS-P è disponibile in Italia in un unico allestimento Exclusive AWD al prezzo chiavi in mano di 53.900 euro. L’unica scelta lasciata al cliente è il colore della carrozzeria. Con la permuta di qualsiasi vettura lo sconto è di 6.500 euro, portando il prezzo a 47.400 euro. Con finanziamento le rate partono da 369 euro al mese. La garanzia è di 7 anni / 150.000 km sull’intera vettura e 8 anni / 160.000 km sui componenti elettrici.
Jaecoo 8 SHS-P vs concorrenti
La Jaecoo 8 SHS-P si posiziona nel segmento D dei SUV ibridi plug-in a sette posti, un mercato dominato da brand europei e asiatici affermati. I principali punti di confronto sono Kia Sorento PHEV, Hyundai Santa Fe PHEV e Volkswagen Tiguan eHybrid, che si collocano in una fascia di prezzo sensibilmente superiore per dotazioni comparabili.
La Jaecoo 8 porta in dote una batteria da 34,5 kWh molto più capiente rispetto alla media dei PHEV di segmento, con 134 km di autonomia elettrica che pochi concorrenti diretti possono avvicinare. La dotazione di serie è al livello dei top di gamma europei.
Ciò che i concorrenti consolidati offrono ancora in misura superiore è la raffinatezza della taratura dinamica, la modulabilità del pedale del freno e la maturità complessiva del software di bordo. Per chi acquista prevalentemente sulla base del rapporto contenuto/prezzo, la Jaecoo 8 SHS-P è difficile da ignorare.
Scheda tecnica Jaecoo 8 SHS-P 2026
|Voce
|Valore
|Sistema ibrido
|SHS-P (Super Hybrid System Plug-in)
|Motore termico
|1.5 TGDi ciclo Miller, 4 cilindri, 105 kW (143 CV), 215 Nm
|Motore elettrico anteriore EM1
|75 kW (102 CV)
|Motore elettrico anteriore EM2
|90 kW (122 CV)
|Motore elettrico posteriore
|175 kW (238 CV)
|Potenza complessiva di sistema
|315 kW (428 CV)
|Coppia massima complessiva
|580 Nm
|Trazione
|Integrale AWD (ARDIS)
|Cambio
|DHT automatico a 3 rapporti + retromarcia
|Batteria
|LFP 34,5 kWh
|Autonomia elettrica WLTP
|134 km
|Autonomia complessiva
|oltre 1.100 km
|Serbatoio benzina
|70 litri
|Emissioni CO₂
|47 g/km
|Consumo medio WLTP
|47,6 km/l (con batteria carica al 100%)
|Accelerazione 0-100 km/h
|5,8 s
|Velocità massima
|180 km/h
|Ricarica AC
|fino a 11 kW
|Ricarica DC (CCS Combo 2)
|fino a 60 kW (30-80% in ~20 min)
|V2L
|6,6 kW
|Sospensioni anteriori
|Mac Pherson
|Sospensioni posteriori
|Multilink con ammortizzatori magnetoreologici CDC
|Freni anteriori
|Dischi autoventilanti
|Freni posteriori
|Dischi autoventilanti
|Pneumatici
|Continental 245/50 R20
|Lunghezza
|4.820 mm
|Larghezza
|1.930 mm
|Altezza
|1.710 mm
|Passo
|2.820 mm
|Peso in ordine di marcia
|2.260 kg
|Posti
|7
|Bagagliaio
|200 / 738 / 2.021 litri
|Airbag
|10
|ADAS
|19 sistemi
|Garanzia vettura
|7 anni / 150.000 km
|Garanzia componenti elettrici
|8 anni / 160.000 km
|Garanzia anticorrosione
|12 anni
Listino prezzi Jaecoo 8 SHS-P 2026
|Allestimento
|Motorizzazione
|Prezzo chiavi in mano
|Note
|Exclusive AWD
|SHS-P 428 CV
|€ 53.900
|Unico allestimento disponibile. Con permuta: € 47.400
Prezzo chiavi in mano IVA inclusa. Sconto permuta di 6.500 euro applicabile alla permuta di qualsiasi vettura. Rate da 369 euro al mese con finanziamento. Listino marzo 2026.