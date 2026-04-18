Erano il 2017 quando la Kia Stonic arrivò sul mercato come una delle prime crossover compatte da 4 m. Nove anni dopo è tornata completamente rinnovata dentro e fuori, eppure fedele alla propria identità.
La nuova generazione misura 4.165 mm di lunghezza, 25 mm in più rispetto alla precedente grazie ai paraurti ridisegnati, e porta in dote il nuovo linguaggio stilistico Kia con la firma luminosa Star Map, un doppio display panoramico da 12,3 pollici e la motorizzazione mild hybrid 48 V da 115 CV che abbiamo provato su strada.
I prezzi partono da 22.800 euro nell’allestimento Urban con il motore benzina da 100 CV, e la gamma si articola su tre allestimenti: Urban, Style e GT-line. Tutte le versioni sono guidabili dai neopatentati. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km.
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Kia Stonic turbo mild hybrid 2026: me la consigli?
Sì, se cerchi una crossover compatta da città che non rinunci alla tecnologia e si guida con naturalezza. La Stonic ha un’erogazione elastica e ben bilanciata, un abitacolo ordinato con doppio display panoramico già dall’allestimento intermedio, e una dotazione di serie che in questo segmento non è scontata.
Il mild hybrid 48 V riduce i consumi rispetto alla versione puramente termica e si sente in modo percettibile nelle ripartenze da fermo. Con un uso misto si attestano intorno ai 15-17 km/l, con punte di 20 km/l nel ciclo urbano guidando con criterio.
Le plastiche degli interni sono dure ovunque, anche nelle zone più visibili: coerente con il segmento e con il prezzo, ma va saputo. La suite ADAS completa con Highway Driving Assist e Blind-spot Collision Avoidance è disponibile solo nell’allestimento GT-line: se vuoi la guida semiautonoma a meno, bisogna salire di livello o rinunciare.
Chi fa molti chilometri autostradali e aspetta la versione GPL fa bene ad aspettare. Chi invece cerca una citycar ben attrezzata con tecnologia da segmento superiore a un prezzo onesto, difficilmente trova di meglio in questo formato.
Come è fatto il design della nuova Kia Stonic?
Il rinnovamento della Kia Stonic 2026 va oltre il semplice restyling: è un ridisegno vero, con un frontale completamente nuovo che porta la firma luminosa a forma di T rovesciata tipica degli ultimi modelli Kia, dai gruppi ottici full LED che abbracciano il frontale rendendolo visivamente più largo.
La griglia inferiore è più grande e strutturata, con il paraurti muscoloso che integra i sensori di parcheggio in doppia tonalità. La scelta di un frontale pieno, senza aperture evidenti, gli dà quasi un’aria da auto elettrica.
La fiancata mantiene le proporzioni equilibrate della generazione precedente, con passaruote pronunciati, protezioni in plastica nera che percorrono tutta la parte bassa della carrozzeria e barre longitudinali sul tetto. La linea di cintura sale verso il posteriore in combinazione con un montante C prominente, creando una silhouette da piccola crossover con un tocco sportivo.
Il posteriore è più pulito rispetto alla versione precedente, con il portellone leggermente bombato invece che scavato, la firma luminosa ridisegnata e il logo Kia al centro. I cerchi vanno da 16 pollici nell’allestimento Urban a 17 pollici negli allestimenti Style e GT-line, con design diverso per ogni livello.
Quali sono le dimensioni della Kia Stonic 2026?
La Kia Stonic 2026 misura 4.165 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza senza specchietti e 1.520 mm di altezza. Il passo è di 2.580 mm. L’altezza da terra è di 165 mm con cerchi da 16 pollici e 183 mm con i 17 pollici.
Non è un fuoristrada e la trazione è esclusivamente anteriore, ma i 18 cm di altezza da terra permettono di salire su quelle isole rialzate di parcheggio che si trovano in molte città italiane.
Il bagagliaio parte da 352 litri con il kit di gonfiaggio pneumatici, o 332 litri con il ruotino di scorta opzionale, e arriva a 1.155 litri abbattendo i sedili posteriori in configurazione 60/40. Il vano è ben rivestito nelle pareti laterali, la cappelliera scorre sui binari verticali e si toglie senza intralciare il carico.
La soglia di carico è un po’ alta e c’è un gradino tra il piano del vano e la soglia stessa, due aspetti da considerare per chi carica spesso bagagli pesanti.
Come sono gli interni?
La novità principale dell’abitacolo della Kia Stonic 2026 è il doppio display panoramico su unico supporto: strumentazione digitale e schermo centrale da 12,3 pollici ciascuno, esattamente come sulle Kia di segmento superiore.
Nell’allestimento Urban il quadro strumenti rimane da 4,2 pollici con display LCD centrale da 12,3; il cluster da 12,3 pollici arriva con il Tech Pack opzionale o di serie dalla GT-line. La plancia a sviluppo orizzontale è ridisegnata, con un’orizzontalità accentuata dalle bocchette lineari e da una certa pulizia visiva complessiva.
Le plastiche sono dure in tutta la plancia, nei pannelli porta su tutta la loro estensione, nelle parti più in vista. Questo accade su quasi tutte le crossover compatte di questo prezzo, ma va detto con chiarezza. Quello che non delude è la qualità degli assemblaggi: nessun scricchiolio, nessuna tolleranza visibile, i giunti sono fatti bene. Il doppio fondo del bagagliaio nasconde la batteria 48 V e non è utilizzabile per la versione mild hybrid.
L’abitacolo non è piccolo: quattro persone di 1,80 m ci stanno con agio sia per le gambe che per la testa. In terza fila naturalmente non c’è, ma nella seconda si sta bene anche per lunghi trasferimenti. Il tunnel centrale è quasi piatto, il che agevola il quinto passeggero al centro.
Le prese USB posteriori di tipo C sono di serie dalla GT-line o disponibili con il Tech Pack. Non ci sono bocchette dell’aria posteriori dedicate, nella norma per questo segmento. Tra le attenzioni progettuali apprezzabili: alette parasole con specchietto illuminato, portaocchiali sopra il parabrezza, maniglie di appiglio posteriori con gancio per indumenti, tasca sullo schienale del sedile anteriore lato passeggero.
Come funziona l’infotainment?
Il sistema Kia Navigation System DAB con touchscreen da 12,3 pollici è di serie su tutti gli allestimenti. La grafica è moderna e la risposta ai comandi è rapida. La navigazione è integrata, con aggiornamenti mappe over-the-air gratuiti per il primo anno e sette anni di servizi Kia Connect inclusi. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie; la connessione wireless è disponibile dalla Style in su, mentre l’Urban offre solo la connessione via cavo.
Sotto il display centrale c’è una barra touch multimodale che permette di passare con un tocco dalla gestione del clima a quella dell’infotainment. La soluzione è intelligente sul piano estetico, ma richiede un po’ di pratica prima di diventare istintiva durante la guida. La regolazione di temperatura e velocità della ventola avviene però con rotelle fisiche, sempre a portata di dito.
La ricarica wireless per lo smartphone è inclusa nel Tech Pack opzionale per la Style e di serie sulla GT-line. Le prese USB-C anteriori con power delivery sono presenti su tutti gli allestimenti.
Il drive mode si seleziona direttamente con un pulsante sul volante tra Eco, Normal e Sport. La differenza tra le modalità è percettibile: in Eco l’auto diventa sensibilmente più trattenuta nell’erogazione, in Sport più reattiva, con lo sterzo che cambia leggermente il proprio carico. La Digital Key 2.0 per aprire e avviare l’auto con lo smartphone è di serie sulla GT-line.
Quali sistemi di sicurezza ha la Kia Stonic 2026?
La dotazione ADAS di base della Kia Stonic 2026 include, su tutti gli allestimenti, la frenata automatica di emergenza FCA con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Keeping Assist, il Lane Following Assist, il rilevamento dei segnali stradali, il monitoraggio dell’attenzione del conducente, l’assistenza alla partenza in salita e il cruise control con speed limiter. I freni sono a disco sia all’anteriore che al posteriore su tutta la gamma.
L’allestimento GT-line aggiunge le funzioni più evolute: il Blind-spot Collision Avoidance Assist con monitoraggio degli angoli ciechi, l’Highway Driving Assist per la guida semiautonoma in autostrada e la frenata automatica di emergenza con funzione svolta negli incroci, disponibile solo abbinata al cambio DCT. Il Safe Exit Warning, che avvisa i passeggeri della presenza di traffico in avvicinamento prima di aprire la portiera, è anch’esso esclusiva della GT-line. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km con chilometraggio illimitato per i primi tre anni.
Come va su strada?
La Kia Stonic 2026 su strada trasmette un’impressione di concretezza ben calibrata per il suo segmento. Il setup delle sospensioni privilegia il comfort sull’asfalto urbano degradato: le buche vengono assorbite con efficacia, senza che l’auto diventi troppo morbida sugli avvallamenti, dove mantiene una risposta controllata. L’unica nota è sui dossi artificiali accentuati, dove il risposta diventa un po’ secca e conviene rallentare. La stabilità laterale è buona per le sue dimensioni, il rollio in curva è presente ma mai preoccupante, e l’ESP interviene con discrezione quando serve.
Lo sterzo è pittosto pronto e diretto, coerente con la filosofia dell’auto: non è comunicativo come quello di una berlina sportiva, ma ha una risposta lineare e prevedibile che dà sicurezza nelle manovre urbane e nelle curve a velocità sostenuta. Passando alla modalità Sport si irrigidisce leggermente, senza diventare mai pesante.
Il raggio di sterzata è contenuto per un’auto di 4,16 m, il che la rende maneggevole anche nei centri storici più stretti.
Il motore mild hybrid da 115 CV stupisce per l’elasticità. L’apporto del sistema 48 V si sente soprattutto a bassissimi giri e nelle ripartenze da fermo, dove compensa la carenza tipica dei tre cilindri turbo ai regimi più bassi. Riduce anche le vibrazioni caratteristiche dell’architettura a tre cilindri, che in questa versione mild si avvertono meno rispetto alla variante puramente termica, anche se a 1.000-1.300 giri si percepiscono ancora. L’allungo è soddisfacente fino a 5.000-6.000 giri.
Il cambio manuale a sei rapporti ha innesti precisi e piacevoli, la corsa della leva è contenuta; il cambio DCT a sette rapporti costa circa 1.500 euro in più e migliora l’utilizzo combinato con gli ADAS, che su un’auto così equipaggiata rendono la guida quasi autonoma in autostrada.
L’insonorizzazione è buona fino a 90-100 km/h: frusci aerodinamici e rumore di rotolamento restano in secondo piano nel traffico urbano ed extraurbano. Intorno ai 110-130 km/h entrambi aumentano in modo percettibile, le barre sul tetto contribuiscono a qualche fruscio in più. Non è un problema per chi usa la Stonic principalmente in città e nei percorsi regionali; chi percorre molti chilometri in autostrada noterà la differenza rispetto alle auto di segmento superiore.
Nel ciclo misto i consumi si attestano intorno a 17-18 km/l, con punte di 20 km/l nell’urbano a guida tranquilla e circa 14-15 km/l in autostrada a velocità di crociera.
Che motore monta la Kia Stonic 2026?
La versione provata è la 1.0 T-GDi MHEV da 115 CV (84,6 kW), un tre cilindri turbo a iniezione diretta da 998 cm³ abbinato a un motogeneratore integrato a 48 V. Il sistema recupera energia in frenata e in rilascio, la utilizza per assistere il motore nelle ripartenze e in accelerazione, e consente lo spegnimento del termico in veleggio.
Con cambio manuale a sei rapporti la coppia è di 172 Nm da 1.500 a 3.500 giri; con il cambio automatico DCT a sette rapporti sale a 204 Nm da 2.000 a 3.000 giri. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP combinato sono di 5,4-5,7 l/100 km per la versione manuale e 5,3-5,6 l/100 km per la DCT, con emissioni CO₂ di 121-129 g/km e 120-127 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è dichiarata in 10,7 secondi (manuale) e 10,8 secondi (DCT), la velocità massima è 182 km/h.
In gamma è disponibile anche la versione benzina pura da 100 CV con 172 Nm, solo cambio manuale, esclusiva dell’allestimento Urban. La versione GPL è in arrivo ma i dati omologativi non sono ancora disponibili. La trazione è esclusivamente anteriore su tutta la gamma. Le sospensioni sono MacPherson all’anteriore e ponte torcente al posteriore. Il serbatoio è da 45 litri.
Quanto costa la Kia Stonic 2026?
Il listino della Kia Stonic 2026 parte da 22.800 euro per la versione Urban benzina 100 CV, disponibile anche in versione GPL a 24.800 euro (dati omologativi ancora in corso di definizione).
La mild hybrid MHEV da 115 CV con cambio manuale parte da 26.250 euro nell’allestimento Style, che include cerchi da 17 pollici, climatizzatore automatico, vetri posteriori oscurati e vernice metallizzata di serie. La versione con cambio automatico DCT sale a 27.750 euro. L’allestimento GT-line, disponibile solo con il mild hybrid, costa 29.250 euro con cambio manuale e 30.750 euro con DCT.
Il Tech Pack opzionale a 1.250 euro per la Style aggiunge Smart key con start button, ricarica wireless, retrovisore elettrocromatico, Supervision cluster da 12,3 pollici e freno di stazionamento elettronico. Il ruotino di scorta è disponibile a 250 euro per Urban e Style. Le vernici metallizzate e perlate sono gratuite per Style e GT-line, mentre per la Urban costano 750 euro le metallizzate e 900 euro le perlate. Il prezzo chiavi in mano include IVA al 22% e messa su strada da 950 euro.
Kia Stonic 2026 vs concorrenti
Nel segmento B delle crossover compatte la Kia Stonic 2026 si confronta con Volkswagen T-Cross, Renault Captur, Peugeot 2008 e Opel Mokka. Rispetto alla concorrenza europea, la Stonic porta in dote una dotazione tecnologica e una qualità degli assemblaggi che solitamente si trovano a prezzi più alti, con il doppio schermo panoramico da 12,3 pollici già nell’allestimento base come elemento di differenziazione chiara. Sul fronte dei materiali interni, le plastiche dure sono più diffuse rispetto ad alcuni concorrenti che offrono zone soft touch anche in allestimenti di ingresso.
La Renault Captur e la Peugeot 2008 offrono opzioni di motorizzazione ibrida plug-in non disponibili sulla Stonic, che si ferma al mild hybrid 48 V. Chi ha bisogno di un’autonomia elettrica reale per percorrere i chilometri quotidiani in elettrico troverà più opportunità altrove. Il bagagliaio da 352 litri è nella media bassa del segmento: la Volkswagen T-Cross parte da circa 385 litri, la Captur da 332 litri. La garanzia Kia di 7 anni rimane uno degli argomenti più forti del confronto diretto.
Scheda tecnica Kia Stonic 2026
|Voce
|1.0 T-GDi 100 CV
|1.0 T-GDi MHEV 115 CV
|1.0 T-GDi MHEV 115 CV DCT7
|Motore
|1.0 T-GDi, 3 cilindri turbo, iniezione diretta, 998 cm³
|Potenza
|100 CV (73,6 kW) a 4.500-6.000 giri
|115 CV (84,6 kW) a 6.000 giri
|Coppia
|172 Nm a 1.500-3.500 giri
|172 Nm a 1.500-3.500 giri
|204 Nm a 2.000-3.000 giri
|Cambio
|Manuale 6 marce
|Manuale 6 marce
|Automatico DCT 7 marce
|Trazione
|Anteriore
|Peso in ordine di marcia
|1.205 kg
|1.235 kg
|1.270 kg
|Accelerazione 0-100 km/h
|11,0 s
|10,7 s
|10,8 s
|Velocità massima
|179 km/h
|182 km/h
|182 km/h
|Consumo WLTP combinato
|5,6-5,9 l/100 km
|5,4-5,7 l/100 km
|5,3-5,6 l/100 km
|Emissioni CO₂ WLTP
|126-133 g/km
|121-129 g/km
|120-127 g/km
|Standard emissioni
|Euro 6e-bis
|Lunghezza
|4.165 mm
|Larghezza senza specchietti
|1.760 mm
|Altezza
|1.520 mm
|Passo
|2.580 mm
|Altezza da terra
|165 mm (16″) / 183 mm (17″)
|Bagagliaio
|352 litri / 1.155 litri (sedili abbattuti)
|Serbatoio
|45 litri
|Sospensioni anteriori
|MacPherson
|Sospensioni posteriori
|CTBA (ponte torcente)
|Freni anteriori/posteriori
|Dischi / Dischi
|Pneumatici 16″
|195/55 R16
|Pneumatici 17″
|205/55 R17
|Garanzia
|7 anni / 150.000 km
Listino prezzi Kia Stonic 2026
|Motorizzazione
|Allestimento
|Prezzo chiavi in mano
|1.0 T-GDi 100 CV Benzina
|Urban
|€ 22.800
|1.0 T-GDi GPL 94 CV
|Urban
|€ 24.800
|1.0 T-GDi GPL 94 CV
|Style
|€ 26.750
|1.0 T-GDi MHEV 115 CV
|Style
|€ 26.250
|1.0 T-GDi MHEV 115 CV
|GT-line
|€ 29.250
|1.0 T-GDi MHEV DCT7 115 CV
|Style
|€ 27.750
|1.0 T-GDi MHEV DCT7 115 CV
|GT-line
|€ 30.750
|Optional / Pack
|Allestimenti
|Prezzo
|Tech Pack (Smart key, ricarica wireless, cluster 12,3″, retrovisore elettrocromatico, EPB)
|Style
|€ 1.250
|Ruotino di scorta
|Urban, Style
|€ 250
|Vernice metallizzata
|Urban
|€ 750
|Vernice perlata
|Urban
|€ 900
Prezzi chiavi in mano IVA inclusa, messa su strada 950 euro inclusa. Listino del 01/04/2026. Vernici metallizzate e perlate incluse nel prezzo per Style e GT-line. Dati GPL in corso di omologazione.