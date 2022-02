Recensione e prova consumi Kia Picanto 1.0 GPL 65 CV

Motore 1.0 65 cv Vel max 153 km/h Prezzo Listino da 14.600 euro

Il GPL è la soluzione al caro benzina e diesel? Abbiamo deciso di scoprirlo provando la Kia Picanto 1.0 65 CV bifuel GPL. Avevamo già provato la Picanto benzina 100 cv nei mesi scorsi, quindi qui andiamo al sodo parlando della versione GPL.

Kia Picanto 1.0 GPL 65 CV: me la consigli?

C’è poco da girarci attorno. Se volete spendere meno, oggi devi prendere in considerazione il GPL. Non fare lo schizzinoso: gli impianti non sono più quelli degli anni ’80, e se se tante case automobilistiche hanno in gamma il GPL anche il 2022, un motivo ci sarà. E su questa Picanto, il GPL ci sta che è una bellezza.



Auto piccola e compatta, perfetta nel traffico cittadino, e proprio con l’alimentazione a GPL diventa il mezzo ideale per spostarsi senza spendere un capitale. Internamente ed esternamente differisce solo per piccolissimi particolari rispetto alla Picanto a benzina. Quindi, se ti interessa sapere com’è in generale, qui la prova della Picanto 100 cv, con il parere di Robin che sottoscrivo in pieno.

Kia Picanto GPL: pro e contro del carburante che fa risparmiare.



● Facile dire che il primo pro è che il prezzo del GPL oggi è meno della metà rispetto a quello della benzina. E, si badi bene, non è poco.

● L’autonomia aumenta notevolmente, perché al serbatoio della benzina viene aggiunto il serbatoio del gas.

● Il serbatoio del GPL viene posizionato al posto della ruota di scorta, e per sopperire alla sua mancanza viene consegnato un kit di riparazione. Quindi lo spazio a bordo non varia.

● A differenza del metano, i distributori di GPL sono distribuiti uniformemente sul territorio nazionale. In certe aree la concentrazione è così alta da scatenare una vera e propria guerra dei prezzi, al ribasso.

Certo, sono comunque meno rispetto a benzina e diesel, e talvolta c’è da fare la coda. In più di solito chi usa il GPL tende sempre a fare il pieno, quindi c’è da mettere in conto che il tempo per il rifornimento può essere più lungo.

● Sul fronte dei contro c’è da segnalare che le auto a GPL possono parcheggiare anche parcheggi sotterranei, ma solo nel primo piano interrato, non più in basso di così.

● Un altro contro, è che ogni 10 anni deve essere fatta la revisione della bombola. Ovviamente se cambiate l’auto prima, non sarà un problema vostro.

Cosa succede se finisce il GPL?

Nessuno stress psicologico da autonomia, come succede per le auto elettriche. Se il GPL finisce, la Kia Picanto passa automaticamente all’alimentazione a benzina.

Le prestazioni della Kia Picanto GPL sono minori rispetto alla versione a benzina?

Sulla carta si, perché viene aggiunto il peso della bombola nel bagagliaio, e perché il potere calorifico del GPL è minore rispetto a quello della benzina. Si tratta però di considerazioni che nella realtà di tutti i giorni non hanno un riscontro nella guida.



La versione a GPL è assolutamente non distinguibile da quella a benzina: se ve le facessero provare entrambe senza dirvi qual è, non riuscireste a dare una risposta univoca. A meno che voi siate un pilota professionista di F1 o WRC, ovviamente.

Kia Picanto GPL alla prova consumi 450 km: quanto si spende?

Arriviamo alla domanda che tutti vi state facendo: quanto si spende con la Kia Picanto GPL? Abbiamo preso la vettura con il pieno, abbiamo percorso 450 km, ed abbiamo fatto nuovamente il pieno sia di GPL sia di benzina. E’ infatti importante sapere che in partenza l’auto utilizza la benzina, per poi passare automaticamente al GPL quando le condizioni del motore sono ideali per questo carburante.

Ecco quindi i dati che abbiamo registrato, con una guida poco attenta ai consumi, senza farci mancare riprese ed accelerazioni. Abbiamo utilizzato la Kia Picanto 1.0 65 CV bifuel GPL sia in città sia nell’extraurbano, simulando la classica situazione casa-lavoro, più gita fuori porta del weekend.

450 km: spesa totale 41 euro.

Carburante Km Litri €/l € Km/l l/100 km benzina 450 7,43 1,73 11,51 € 60,57 1,65 gpl 450 36,47 0,81 29,54 € 12,34 8,10

Ma alla fine si risparmia o no? Decisamente si. Se non siete convinti, Kia ha pubblicato una calcolatrice online che tiene conto del chilometraggio annuo e della differenza dei prezzi tra benzina e gpl: la trovate a questo link.

