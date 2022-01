Recensione prova consumi Renault Mégane E-TECH Plug-in Hybrid RS Line

Motore Plug-In E-Tech 160 CV Consumo medio 3-5,6 L/100 km Prezzo IVA inclusa 40.000 €

Con Renault Mégane E-TECH Plug-in Hybrid si completa la gamma del modello della casa francese che è stato particolarmente apprezzato in Italia. Qui siamo di fronte appunto alla versione Plug-in Hybrid, ovvero un ibrido che ha la possibilità di ricaricarsi completamente a casa o presso le stazioni di ricarica. Com’è andata? Scopriamolo insieme nella nostro test consumi.

Renault Mégane E-TECH Plug-in Hybrid: me la consigli?

Avete presente quando si dice “un’auto matura”? Ecco la Renault Mégane in estrema sintesi. Non è una novità assoluta, ma la linea rimane moderna e attuale. E’ un’auto conosciuta ed è apprezzata per la comodità e la sua affidabilità. Provandola non ho trovato difetti evidenti per i quali metto sull’avviso amici e parenti. Anzi, devo dire che tutte le volte che ho potuto guidarla, mi sono sentito “a casa”.

Arriviamo però al nocciolo della questione del motore. Si tratta come detto di un Plug-in Hybrid, quindi c’è la possibilità di partire magari dalla propria abitazione con batteria carica. Un punto in più rispetto alle ibride ed alle elettriche, perché con la Megane abbiamo il meglio delle due situazioni. Rispetto alle altre Plug-in Hybrid, la Megane non si comporta scaricando la batteria e poi “ciao”. La usa infatti come una ibrida vera e propria, caricandola ed utilizzandola quando necessario. Di contro, è bene dirlo, la ricarica è lenta. Va benissimo per la ricarica notturna nel garage di casa utilizzando un wallbox, oppure dove sia possibile parcheggiarla e tenerla ferma a lungo, magari al lavoro. Caricarla alle colonnine mentre si fa la spesa non fa per lei: dopo un’oretta l’aumento di autonomia non è così apprezzabile.

Quindi? Megane si conferma un’ottima vettura, anche nella versione Plug-in Hybrid, a patto di essere consci dei tempi di ricarica.

Pro Motore e consumi

Comfort a bordo

Infotaiment Contro Tempi di ricarica

Leva volume

Visibilità posteriore

Sotto il cofano, tecnologia da F1

La nostra prova è stata effettuata con l’allestimento RS Line, che le dona un tocco sportivo in più rispetto alla versione Business. Si, perchè è bene ricordare che la tecnologia usata da Renault deriva direttamente dalla formula 1.

Vediamo in sintesi come funziona. Sono presenti due motori elettrici alimentati da una batteria da 10,4 kWh. Questi lavorano in sinergia con il motore quattro cilindri 1.6. Come accennato questo sistema ibrido riesce a sfruttare le due fonti di energia, garantendo un certo piacere di guida e nello stesso tempo tenendo bassi i consumi.

Il “trucco” è che i tre motori lavorare in concerto tra loro, in sincronia. Non sono sistemi separati, come accade con altri costruttori. Un motore elettrico è quello che serve per avviare l’auto, per poi passare la trazione a quello termico o all’altro elettrico. E’ anche quello che in fase di frenata ricarica la batteria.

Il secondo motore elettrico invece è quello che fornisce la trazione alla Mégane quando viaggia in elettrico. Quindi c’è sempre l’opzione migliore in quella esatta situazione. In totale si parla di 160 CV e 144 Nm di coppia.

Che grinta!



Si, ci sono circa 200 kg in più rispetto alla versione termica, ma si sentono davvero? Effettivamente si avverte l’inerzia in frenata, ma non pensate che la Renault Mégane E-TECH Plug-in Hybrid si comporti in maniera pesante.

Anzi, è dotata di un bello scatto, che con la sua manovrabilità la rende adatta sia al traffico cittadino, complice uno sterzo molto morbido, sia ai percorsi extraurbani. Una bella grinta che viene fuori dalla combinazione dei motori, e che non delude mai.

A bordo comfort e tecnologia.



Bella la Mégane, che in versione RS offre i sedili sportivi con poggiatesta integrato, apprezzati perché non “stringono” come succede su altri modelli. L’interno ricalca ovviamente quanto già visto sulle altre Mégane. Buona la disposizione degli strumenti, facili e intuitivi nella lettura. Il cluster è davvero fatto bene: mostra quello che serve senza inutili spettacolarizzazioni grafiche che alla lunga stancano.

Un plauso per il display touch centrale in verticale. Ottima la visualizzazione, è compatibile sia con Android Auto, anche con Apple CarPlay, che oggi diamo per scontato ma che non è così per tutte le case. Personalmente non mi trovo bene con la leva del volume dietro al volante. Forse ci vuole un po’ di abitudine perché ogni volta mi cade l’occhio su dove sia, distraendomi dalla guida.

Ricariche, consumi, autonomia, B Mode.

Come accennato inizialmente la ricarica non è velocissima. Questo perché il caricatore di bordo arriva a 3,7 kW in AC e non è possibile sfruttare la ricarica DC con la presa CCS Combo. In pratica, anche se usiamo la classica colonnina da 22 kW, la vettura si carica attorno ai 3/3,5 kW.

Tenendo presente che non si arriva mai ad avere la batteria completamente scarica, visto che la Mégane è anche ibrida, possiamo stimare attorno da 3 alle 5 ore il tempo necessario per ricaricare una batteria alla quale serve comunque il motore termico per ricaricare. Tempi stimati, perché nelle nostre prove non abbiamo mai avuto la possibilità di lasciare per così tanto tempo la vettura ferma in ricarica. Abbiamo visto che per tempi sotto l’ora, ovvero la classica spesa da supermercato, l’autonomia non è salita in maniera significativa, spendendo sempre meno di un euro con EnelX con la quale, come ormai ci capita regolarmente, troviamo colonnine fuori servizio.

Quindi, come dicevamo inizialmente, pensate alla Renault Mégane E-TECH Plug-in Hybrid come una valida compagna se avete la possibilità di ricaricarla la notte nel box di casa. La ricarica fuori casa è possibile, ovviamente, ma con limiti evidenti, mentre l’autonomia massima in elettrico è di 50 km, più verosimile nella guida reale i 45 km.

Invece, è interessante la modalità Brake. Questa permette di recuperare il massimo dalla frenata rigenerativa. Appena si leva il piede dall’acceleratore la vettura rallenta vistosamente, proprio perché viene recuperata l’energia che è quindi inviata alla batteria. Può sembrare una guida strana inizialmente, ma quando ci si abitua difficilmente ce ne si priva.

Per quanto riguarda i consumi medi, combinando in ugual misura una guida cittadina ed una sull’extraurbano, variano dalla quantità di guida elettrica effettuata. Su una lunga percorrenza passiamo quindi da 3 l/100 km per arrivare a 5,6 l/100 km a seconda delle situazioni.

Allestimenti e prezzi

Renault Megane E-Tech è venduta in due allestimenti: Business ed R.S. Line, venduti rispettivamente a partire da 37.250 euro e da 40.000 €, listino ufficiale IVA inclusa, consigliato ai membri della rete di vendita Renault.



