Informazioni chiave:
- La Renault Twingo E-Tech Electric monta un motore da 60 kW (80 CV) con batteria LFP CATL da 27,5 kWh cell-to-pack. Autonomia WLTP fino a 263 km, reale circa 200-220 km nel misto. Prezzi da 19.500 euro (Evolution) a 21.100 euro (Techno).
- Lunga 3.789 mm con bagagliaio da 205 a oltre 1.000 litri e panchetta posteriore scorrevole di 17 cm. Ricarica AC 6,6 kW di serie, pack opzionale a 490 euro con DC 50 kW (10-80% in 30 min) e V2L da 3.700 W.
- La versione Techno include Android Automotive con Google Maps, ChatGPT integrato, one pedal drive e Adaptive Cruise Control. Sviluppata in 100 settimane, prodotta a Novo Mesto (Slovenia). Garanzia batteria 8 anni/160.000 km.
Era il 1992 quando la Renault Twingo arrivò al Salone di Parigi e rese obsoleta tutta la concorrenza di colpo. Un’auto allegra, colorata, modulabile, che trasformava il concetto di utilitaria e lo proiettava nel nuovo millennio con la faccia sorridente di un’amica. Oltre 4,1 milioni di esemplari venduti in tre generazioni raccontano quanto quella scommessa fosse giusta. Questa è la quarta, è 100% elettrica e l’avevamo vista in anteprima a Parigi qualche mese fa.
La Renault Twingo E-Tech Electric torna nel segmento A con una lunghezza di 3.789 mm, una batteria LFP da 27,5 kWh, un motore da 60 kW (80 CV) e un prezzo di partenza di 19.500 euro nell’allestimento Evolution. È stata sviluppata in sole 100 settimane, la metà del tempo di un modello elettrico classico, grazie a una collaborazione inedita tra il Technocentre francese, il centro R&S ACDC di Shanghai e lo stabilimento produttivo di Novo Mesto in Slovenia. La domanda che vale la pena porsi è se, ora che è tutta elettrica, abbia ancora la stessa magia che aveva un tempo.
Indice dei contenuti
Renault Twingo E-Tech Electric: me la consigli?
Dipende da come la usi. Se cerchi una seconda auto silenziosa, reattiva, con un abitacolo sorprendentemente spazioso per le sue dimensioni e un prezzo sotto i 20.000 euro, sì: te la consiglio. La batteria LFP è più robusta di una NMC, degrada meno nel tempo, e su un’auto che userai prevalentemente in città per 10 anni è un vantaggio concreto.
I consumi reali rilevati durante le prove si attestano tra 12 e 16 kWh per 100 km a seconda del percorso, il che significa un’autonomia reale di circa 200 km nel misto e fino a 260 km in ciclo urbano favorevole. Ricaricarla a casa costa meno di 9 euro per un ciclo completo.
@quotidianomotori Abbiamo provato a Ibiza la nuova Renault Twingo E-Tech. Tutta nuova nella tecnica, come già R5 e R4 riprende esteticamente l’originale anni 90 ma con un design più ricercato e moderno. Simpatica dentro e fuori, ha 82 CV e 263 km di autonomia ma a completare il pacchetto che la rende una citycar perfetta c’è anche una guida divertente e maneggevole ottima per districarsi nelle vie urbane. A partire da 18,800€ #renault #renaulttwingo #citycar #testdrive #autoelettrica ♬ suara asli – Dewa Garage
Se invece cerchi un’unica auto per fare tutto, compreso il lungo raggio autostradale, preparati a qualche limitazione. La velocità massima è di 130 km/h e la batteria da 27,5 kWh non è pensata per i trasferimenti autostradali ripetuti. In quel caso il pack Advanced Charge con ricarica DC a 50 kW a 490 euro può aiutare, ma l’utilizzo ottimale di questa Twingo rimane quello urbano ed extraurbano. Chi vive in condominio senza possibilità di ricarica domestica deve valutare bene prima di acquistarla.
Chi cerca più dinamismo e autonomia può guardare alla Renault 5 E-Tech Electric, che è più auto in tutto, costa di più ma offre prestazioni superiori. Chi cerca solo il prezzo più basso nel segmento può considerare la Dacia Spring. Per tutto il resto, spazio, simpatia, tecnologia e costo di gestione, la Twingo E-Tech Electric è difficile da battere nel suo segmento.
Come è fatto il design della nuova Twingo?
Il richiamo alla Twingo originale del 1992 è immediato e diretto. I gruppi ottici anteriori a doppio anello LED formano due occhi tondi che guardano il mondo con un’espressione sbarazzina, esattamente come sulla prima generazione. Il frontale non ha griglia perché non serve: al suo posto c’è un inserto in plastica che disegna un sorriso sottile, affiancato da due elementi in plastica nera sostituibili che proteggono la carrozzeria dagli urti del parcheggio urbano quotidiano.
Tre listelli decorativi richiamano le prese d’aria della Twingo storica, oggi solo estetiche, e ospitano il bocchettone per il liquido tergicristalli, unico accesso al vano motore per il proprietario perché il cofano si apre solo in officina.
La carrozzeria è a cinque porte, una novità rispetto alle tre porte della prima generazione, con portiere posteriori che si integrano nella fiancata in modo pulito grazie all’assenza di profili cromati intorno ai vetri. Il finestrino posteriore si apre a compasso, una soluzione tecnica dettata dallo spazio ridotto ma che contribuisce al carattere dell’auto più di quanto sembri a prima vista. Il posteriore riprende la forma morbida e arrotondata dell’originale con fari ad arco e il logo Twingo in evidenza.
Le ruote vanno da 16 pollici con copricerchio nell’Evolution a 18 pollici in lega nella Techno. Le sei colorazioni disponibili, giallo mango di serie, nero etoilé, rosso assoluto, verde assoluto, grigio scisto e bianco ghiaccio, sono tutte vivaci e coerenti con il carattere dell’auto. A 850 euro ognuna tranne il giallo mango che è di serie.
Quali sono le dimensioni della Twingo E-Tech Electric?
La Renault Twingo E-Tech Electric misura 3.789 mm di lunghezza, 1.720 mm di larghezza senza specchietti e 1.491 mm di altezza. L’interasse è di 2.493 mm. Il diametro di sterzata è di 9,87 metri, uno dei valori più contenuti della categoria, che rende le manovre in spazi stretti quasi istintive. La piattaforma elettrica, con i sbalzi ridotti sia anteriormente che posteriormente, permette di percepire immediatamente i limiti perimetrali dell’auto durante la guida, un vantaggio concreto nel traffico urbano.
Il bagagliaio parte da 205 litri VDA con i sedili posteriori nella posizione più arretrata e sale a 360 litri portando i sedili completamente in avanti. Abbattendo gli schienali posteriori si superano i 1.000 litri e con il sedile del passeggero anteriore abbattuto si raggiunge una lunghezza di carico di 2.000 mm, sufficiente per una tavola da surf o una bicicletta smontata. Sotto il piano del bagagliaio c’è un vano aggiuntivo da 50 litri con doppio accesso separato, utile per riporre i cavi di ricarica senza togliere spazio ai bagagli.
Come sono gli interni?
Entrare nella Twingo E-Tech Electric è una piccola sorpresa. L’abitacolo è più spazioso di quanto le dimensioni esterne lascino immaginare, merito della piattaforma elettrica che libera il pavimento da tunnel e meccanica termica. I sedili posteriori sono due elementi separati, ognuno scorrevole autonomamente di 17 cm, esattamente come sulla Twingo originale del 1992. Questo permette di modulare il rapporto tra spazio per i passeggeri e volume del bagagliaio in base alle esigenze del momento. Un passeggero di quasi 2 metri può sedersi comodamente con il sedile anteriore regolato sulla propria posizione.
Le plastiche sono prevalentemente dure, senza tentare di fingere quello che non sono. È una scelta onesta: piuttosto che superfici finte morbide o materiali che cercano di sembrare qualcosa che non sono, qui si trovano plastiche semplici che fanno il loro lavoro. Il pannello in tinta con la carrozzeria è l’elemento visivo che caratterizza la plancia e la distingue dalla genericità, insieme al grande tasto circolare per le quattro frecce che cita direttamente la Twingo del 1992.
I sedili anteriori sono riscaldabili nell’allestimento Techno e regolabili in altezza su entrambi i lati, una dotazione insolita per il segmento A. Il volante è regolabile sia in altezza che in profondità, anche questo non scontato a questo livello di prezzo. Il bracciolo centrale con vano portaoggetti è un optional a 228 euro compatibile con tutti gli allestimenti.
I vani portaoggetti complessivi arrivano a circa 19 litri, con soluzioni per separare e organizzare lo spazio che dimostrano attenzione progettuale. La visibilità laterale è buona grazie alla linea di cintura bassa, mentre quella nel trequarti anteriore è limitata dall’inclinazione del parabrezza e dall’altezza della plancia.
Come funziona l’infotainment?
Nell’allestimento Techno il sistema OpenR Link con Google integrato rappresenta una novità assoluta per il segmento A. Il display centrale da 10,1 pollici gira su Android Automotive, con Google Maps nativo, Play Store per il download di applicazioni aggiuntive e l’avatar vocale Reno con ChatGPT integrato per rispondere a domande sulla gestione dell’auto e di cultura generale. Il sistema funziona senza collegare lo smartphone ed è descritto da tutti i tester come fluido, veloce e intuitivo, lontano dalle lentezze dei sistemi proprietari di vecchia generazione.
La strumentazione digitale è da 7 pollici su tutti gli allestimenti, con le informazioni chiave sempre a portata di sguardo inclusa la percentuale di carica della batteria e l’autonomia residua. L’allestimento Evolution monta invece la replicazione smartphone wireless compatibile con Android Auto e Apple CarPlay al posto di Google integrato.
La gestione della ricarica è accessibile direttamente dal display centrale: si può programmare l’orario, impostare i limiti di carica superiore e inferiore, attivare il precondizionamento termico della batteria per i giorni freddi e gestire la funzione V2G quando disponibile.
Nell’abitacolo ci sono più leve e satelliti di quanti ce ne si aspetterebbe: il piantone destra ospita la leva per il volume, quella per i tergicristalli e quella per la selezione della marcia avanti, retro e folle. Un graditissimo ritorno ai comandi fisici che segue la semplicità d’uso dichiarata, soprattutto per chi sale su questa Twingo con aspettative di minimalismo.
Il tasto per disattivare gli ADAS è fisico e raggiungibile facilmente, un dettaglio apprezzabile più di quanto possa sembrare a prima vista.
Quali sistemi di sicurezza offre?
La Renault Twingo E-Tech Electric è equipaggiata di serie con 6 airbag su tutti gli allestimenti, inclusi quelli frontali adattivi che modulano la rigidità in base alla morfologia degli occupanti rilevata dai sensori sulle guide dei sedili. Il sistema di controllo avanzato del conducente utilizza una telecamera inserita nel montante sinistro del parabrezza per rilevare stanchezza e distrazione, anticipando la norma GSR2.3.
Di serie su tutti gli allestimenti: frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e incroci, assistenza al mantenimento della corsia, avviso di distanza di sicurezza, assistenza alla partenza in salita, limitatore di velocità e cruise control.
L’allestimento Techno aggiunge l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go. Il pack Easy Drive a 600 euro, disponibile solo sulla Techno, aggiunge il blind spot intervention, il hands free parking con sensori anteriori e laterali, il rear cross traffic alert e l’occupant safety exit alert.
Il programma Safety Score e Safety Coach, disponibile tramite l’app My Renault, analizza ogni percorso e assegna un punteggio da 0 a 100 basato su velocità, traiettorie e distanze di sicurezza, con consigli personalizzati per migliorare la guida. La tecnologia brevettata Fireman Access isola rapidamente la batteria in caso di incendio e il QR code QRescue facilita l’intervento dei vigili del fuoco.
Come va su strada?
È qui che la Twingo E-Tech Electric sorprende di più, perché da un’auto di questo prezzo e di queste dimensioni non ci si aspetta tanto, e invece… Il corpo vettura è leggero, circa 1.200 kg, e il motore elettrico da 60 kW è calibrato con precisione su questo peso: il risultato è una reattività immediata che rende ogni partenza dagli incroci piacevolmente decisa, senza mai sembrare brusca. Lo 0-50 km/h si copre in 3,85 secondi, un dato che si percepisce chiaramente nel traffico dove questa Twingo si muove con un’agilità che le auto termiche dello stesso segmento non possono avere.
La piattaforma RGEV small, condivisa con Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric, porta con sé un DNA dinamico che si sente. L’avantreno è identico a quello delle sorelle maggiori, mentre il retrotreno multilink è stato sostituito da un assale interconnesso derivato dalla Captur per contenere i costi e guadagnare spazio nell’abitacolo posteriore.
La differenza rispetto alla Renault 5 si percepisce nella guida: quella è più “auto”, più rifinita, più precisa nelle situazioni limite. La Twingo è più compatta, più agile, con qualche dubbio nello sterzo quando si cerca un feedback preciso sulla direzione, ma con un equilibrio complessivo che convince e non delude.
L’assetto è tarato per l’uso urbano ed extraurbano, con una taratura degli ammortizzatori che assorbe le irregolarità senza trasmettere durezza eccessiva all’abitacolo. Con i cerchi da 18 pollici la risposta è leggermente più nervosa rispetto ai 16 pollici di serie sull’Evolution, e chi percorre strade con fondi irregolari potrebbe apprezzare proprio la versione base per questo motivo. Il rollio in curva è quasi assente, la tenuta di strada è sicura e il comportamento in frenata è lineare e prevedibile.
La frenata rigenerativa si gestisce tramite le palette al volante nell’allestimento Techno, su quattro livelli di intensità fino al one pedal drive che ferma completamente l’auto rilasciando l’acceleratore. È uno strumento che cambia il modo di guidare in città e sulle strade di montagna: in discesa si rallenta con la paletta sinistra recuperando energia, si esce dalla curva rilasciando e si riprende velocità senza toccare il freno meccanico. Chi lo prova tende a non tornare indietro, come è capitato al sottoscritto.
L’autonomia reale nei percorsi misti rilevata durante i test su Ibiza si è attestata tra i 200 e i 220 km con una guida normale, avvicinandosi ai 260 km dichiarati nel ciclo WLTP nelle condizioni più favorevoli.
Il silenzio a bordo è un altro elemento che distingue questa Twingo da qualsiasi utilitaria termica equivalente. In ambiente urbano sembra quasi un’auto elettrica di categoria superiore: nessuna vibrazione, nessun rumore di motore, solo il fruscio dei pneumatici.
È questo, più dei dati tecnici, che rende la guida quotidiana di questa piccola Renault genuinamente piacevole.
Che motore monta la Twingo E-Tech Electric?
La Renault Twingo E-Tech Electric monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 60 kW (80 CV) e 175 Nm di coppia, con trazione anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 12,1 secondi, quella da 0 a 50 km/h di 3,85 secondi. La velocità massima è limitata a 130 km/h. Il peso in ordine di marcia parte da 1.200 kg nell’allestimento Evolution.
La batteria ha chimica LFP (litio-ferro-fosfato), con una capacità utile di 27,5 kWh e una capacità lorda di 29 kWh. L’architettura è cell-to-pack: eliminando i moduli intermedi si ottimizza la densità energetica e si riduce il costo della batteria di circa il 20% rispetto a una soluzione tradizionale. Il fornitore è CATL. La batteria include una piastra riscaldante da 1,3 kW per mantenere l’efficienza alle basse temperature e un sistema di preriscaldamento programmabile tramite l’app My Renault. La garanzia è di 8 anni o 160.000 km.
Il caricatore di bordo di serie è da 6,6 kW in corrente alternata, con cavo Mode 3 da 5 metri incluso, che permette di passare dal 10 al 100% in 4 ore e 5 minuti. Il pack Advanced Charge opzionale a 490 euro aggiunge il caricatore AC da 11 kW e la ricarica DC fino a 50 kW, portando il tempo di ricarica dal 10 al 100% in corrente alternata a 2 ore e 35 minuti e dal 10 all’80% in corrente continua a 30 minuti. Lo stesso pack include la compatibilità con la ricarica bidirezionale V2L (vehicle-to-load) da 3.700 W tramite adattatore opzionale a 439 euro. Il consumo dichiarato in ciclo WLTP combinato è di 130-131 Wh/km, con zero emissioni allo scarico.
Quanto costa la nuova Twingo?
La Renault Twingo E-Tech Electric è disponibile in due allestimenti. L’Evolution parte da 19.500 euro chiavi in mano e include fari full LED anteriori e posteriori, display centrale da 10,1 pollici con replicazione smartphone wireless, strumentazione digitale da 7 pollici, cruise control, frenata automatica di emergenza, panchetta posteriore scorrevole 50/50, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori e cerchi in acciaio da 16 pollici con copricerchio.
La Techno parte da 21.100 euro e aggiunge il sistema OpenR Link con Google integrato e avatar Reno, Adaptive Cruise Control con Stop&Go, climatizzatore automatico, funzione one pedal con palette al volante, parking camera digitale, retrovisori ripiegabili elettricamente, sedile passeggero ripiegabile, impianto audio Arkamys Auditorium a 6 altoparlanti e cerchi in lega da 16 pollici bi-tono.
I principali optional disponibili su entrambi gli allestimenti sono: pack Advanced Charge con ricarica AC 11 kW e DC 50 kW più V2L a 490 euro, pneumatici all season a 350 euro, sedili anteriori riscaldabili a 300 euro (solo Techno), cerchi in lega da 18 pollici a 500 euro. Il pack Easy Drive con assistenza al parcheggio e blind spot è disponibile solo sulla Techno a 600 euro. Le tinte a pagamento costano 850 euro; il giallo mango è di serie su entrambi gli allestimenti.
Renault Twingo E-Tech Electric vs concorrenti
Nel segmento A elettrico la Renault Twingo E-Tech Electric si confronta principalmente con la Dacia Spring, la Fiat 500e e la Leapmotor T03. La Dacia Spring è il prodotto più economico del gruppo, con prezzi inferiori e un’impostazione più spartana sia negli interni che nella tecnologia di bordo. La Fiat 500e si posiziona tra i 24.000 e i 25.000 euro di partenza dopo il recente riposizionamento di prezzo, con un carattere più orientato al premium e dimensioni simili. La Leapmotor T03 offre contenuti completi a un prezzo competitivo ma con una messa a punto su strada meno curata per i gusti europei.
Salendo di segmento, la già citata Renault 5 E-Tech Electric parte da circa 25.000 euro, misura 3,92 metri e offre più auto in ogni senso: più potente, più rifinita, più precisa alla guida. Chi ha bisogno di un’unica auto e non vuole rinunciare a nulla potrebbe trovare lì la risposta giusta. La Citroën C3 Electric e la Fiat Grande Panda Electric si avvicinano ai 4 metri e si posizionano nel segmento B, con prezzi e spazi superiori ma senza la compattezza e la manovrabilità urbana della Twingo.
Scheda tecnica Renault Twingo E-Tech Electric 2026
|Voce
|Valore
|Tipo motore
|Elettrico sincrono a magneti permanenti
|Potenza massima
|60 kW (80 CV)
|Coppia massima
|175 Nm
|Trazione
|Anteriore
|Batteria
|LFP (litio-ferro-fosfato) cell-to-pack, 27,5 kWh utili / 29 kWh lordi
|Fornitore batteria
|CATL
|Autonomia WLTP
|261 km (Techno) / 263 km (Evolution)
|Consumo WLTP combinato
|130-131 Wh/km
|Emissioni CO₂
|0 g/km
|Accelerazione 0-100 km/h
|12,1 s
|Accelerazione 0-50 km/h
|3,85 s
|Velocità massima
|130 km/h
|Ricarica AC di serie
|6,6 kW (10-100% in 4h 05min)
|Ricarica AC opzionale (pack Advanced Charge)
|11 kW (10-100% in 2h 35min)
|Ricarica DC opzionale (pack Advanced Charge)
|50 kW (10-80% in 30 min)
|V2L
|3.700 W (con adattatore opzionale)
|Lunghezza
|3.789 mm
|Larghezza senza specchietti
|1.720 mm
|Altezza
|1.491 mm
|Interasse
|2.493 mm
|Diametro di sterzata
|9,87 m
|Bagagliaio (VDA)
|305 dm³ / 360 litri (sedili avanzati) / oltre 1.000 litri (sedili abbattuti)
|Lunghezza di carico max
|2.000 mm
|Peso in ordine di marcia
|da 1.200 kg
|Sospensioni anteriori
|Mac Pherson (piattaforma RGEV small, come Renault 5)
|Sospensioni posteriori
|Assale interconnesso (derivato da Captur)
|Freni anteriori
|Dischi ventilati
|Freni posteriori
|Dischi pieni 280 mm
|Pneumatici
|195/60 R16 o 205/45 R18
|Airbag
|6 (frontali adattivi, laterali e a tendina anteriori e posteriori)
|Garanzia batteria
|8 anni / 160.000 km
Listino prezzi Renault Twingo E-Tech Electric 2026
|Allestimento
|Prezzo chiavi in mano
|Dotazione principale aggiuntiva
|Evolution
|€ 19.500
|Full LED, display 10,1″ con smartphone replication wireless, strumentazione 7″, cruise control, ADAS base, panchetta scorrevole 50/50, climatizzatore manuale, cerchi acciaio 16″
|Techno
|€ 21.100
|OpenR Link con Google integrato e avatar Reno, Adaptive Cruise Control Stop&Go, climatizzatore automatico, one pedal con paddle, parking camera, retrovisori elettrici, sedile passeggero ribaltabile, Arkamys 6 altoparlanti, cerchi lega 16″ bi-tono
|Optional / Pack
|Allestimenti
|Prezzo
|Pack Advanced Charge (AC 11 kW + DC 50 kW + V2L)
|Evolution e Techno
|€ 490
|Sedili anteriori riscaldabili
|Solo Techno
|€ 300
|Pneumatici all season
|Evolution e Techno
|€ 350
|Cerchi in lega 18″ diamantati mikado
|Solo Evolution
|€ 500
|Cerchi in lega 18″ diamantati reverso
|Solo Techno
|€ 500
|Pack Easy Drive (blind spot, hands free parking, rear cross traffic alert)
|Solo Techno
|€ 600
|Pack Advanced Connectivity
|Solo Techno
|€ 100
|Tinte a pagamento (nero, rosso, verde, grigio, bianco)
|Evolution e Techno
|€ 850
|Adattatore V2L Power to Object
|Evolution e Techno
|€ 439
|Cavo di ricarica Flexicharger Schuko
|Evolution e Techno
|€ 450
Prezzi chiavi in mano IVA inclusa. Listino del 27/02/2026. Messa su strada 822,61 euro inclusa nel prezzo chiavi in mano.