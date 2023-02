Sono salito sulla nuova Alfa Rome Stelvio Competizione e… WOW!

Il tempo passa ma l’Alfa Romeo Stelvio, un po’ come la Giulia, non invecchia mai. Metto le mani avanti e dico subito che ho sempre avuto un debole per la Stelvio, fin da quando ebbi la possibilità di essere tra i primi a provarla non troppo lontano da Dubai:

Ma ora è il momento della Competizione MY2023, vi racconto com’è andata nel brevissimo tempo nella quale l’ho avuta a disposizione solo per me in questo primo contatto. Quando avremo occasione di provarla più a lungo pubblicheremo il test drive classico con tanto di prova consumi, come d’abitudine.

Alfa Romeo Stelvio Competizione al Museo Alfa di Arese

Il colore “grigio opaco Moon Light” mi fa impazzire

Grigio opaco Moon Light + cerchi neri: very aggressive

Tanti dettagli: eccoli tutti qui

Comodo comodo, e tutto a portata di mano

L’idea semplice e geniale!

La Stelvio ti saluta ogni volta che accendi e spegni: welcome and goodbye

Interni stilosi e razionali allo stesso tempo

Basta ciance: è ora di partire

Sotto al cofano non c’è un ibrido ma un bel 2.2 turbo diesel da 210 cv: grandi!

L’assetto Alfa, che vanta innumerevoli tentativi di imitazione

La scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica che riportiamo in originale qui sotto, che potete anche scaricare in versione PDF.

I prezzi dell’Alfa Romeo Stelvio Competizione

Vi siete chiesti quanto costa? Il prezzo dell’Alfa Romeo Stelvio Competizione 2.2 Turbo Diesel AT8 – Q4 parte da 70.650 €. In ogni caso, qui sotto il listino completo, ebbene si, dove potrete sbizzarrirvi con tutti i prezzi di tutti gli optional. Potete scaricarlo in PDF qui, o se preferite andare sul configuratore Alfa.

—–

