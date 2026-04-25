Informazioni chiave:
- La Suzuki e Vitara è il primo SUV compatto 100% elettrico con trazione integrale a doppio motore sotto i 40.000 euro in Italia. Prezzi: da 36.900 euro (2WD e 4WD Cool) a 38.900 euro (4WD Top), chiavi in mano.
- Batteria LFP da 61 kWh prodotta da BYD (Blade Battery), autonomia 426 km (2WD) e 395 km (4WD) WLTP. Ricarica DC dal 10 all’80% in 45 minuti. Pompa di calore di serie.
- In fuoristrada la versione 4WD ALLGRIP-e ha affrontato fango, guadi e pendenze ripide con pneumatici stradali. Garanzia fino a 10 anni o 250.000 km con il programma Suzuki 10&Lode.
La Suzuki e Vitara è il primo modello 100% elettrico del marchio giapponese e il primo SUV compatto BEV a trazione integrale disponibile in Italia sotto i 40.000 euro. Non sostituisce la Vitara ibrida, che rimane in listino: le due auto non condividono né piattaforma né impostazione progettuale. La e Vitara nasce sulla piattaforma nativa BEV HEARTECT-e, sviluppata appositamente per integrare la batteria nel pianale, con sbalzi ridotti e struttura leggera.
È disponibile in due configurazioni: 2WD Single Motor con motore anteriore da 128 kW (174 CV) e 4WD Dual Motor ALLGRIP-e con potenza totale di 135 kW (184 CV). La batteria è la stessa per entrambe le versioni: LFP da 61 kWh, prodotta da BYD con tecnologia Blade Battery. L’autonomia dichiarata è di 426 km per la 2WD e 395 km per la 4WD nel ciclo WLTP combinato. I prezzi partono da 36.900 euro chiavi in mano.
Suzuki e Vitara: me la consigli?
Sì, se cerchi un SUV elettrico di segmento B con capacità fuoristradistiche concrete e non vuoi superare i 40.000 euro. La versione 4WD ALLGRIP-e ha affrontato fango, pendenze ripide, guadi e percorsi in twist con grande disinvoltura, con pneumatici stradali, senza richiedere interventi particolari del guidatore.
La modalità Trail, che simula l’intervento di un differenziale a slittamento limitato attraverso la frenatura selettiva delle ruote che slittano, fa la differenza sui fondi difficili. Su strada si guida con naturalezza: risposta fluida all’acceleratore, sterzo onesto, insonorizzazione curata.
La posizione di guida è alta per via del pavimento rialzato dalla batteria, e chi cerca una seduta più raccolta potrebbe non trovare la regolazione ideale. Il bagagliaio ha una soglia di carico elevata, circa 85-90 cm da terra, e la capacità varia tra 238 e 310 litri in funzione della posizione del divano scorrevole, un valore nella media bassa del segmento. La visibilità posteriore è limitata dal montante C massiccio e dal lunotto contenuto, compensata però dal sistema di telecamere a 360°.
Il confronto tra allestimenti premia il Top: per 38.900 euro nella versione 4WD si ottiene una dotazione completa di serie, senza dover sommare optional. A parità di prezzo con la 2WD top, la 4WD Cool offre la trazione integrale sacrificando tetto panoramico e cerchi da 19 pollici: per chi usa l’auto in fuoristrada o su strade innevate, è probabilmente la scelta più razionale.
Come è fatto il design della Suzuki e Vitara?
La Suzuki e Vitara ha un’identità visiva distinta rispetto alla Vitara ibrida, pur mantenendo il carattere robusto tipico del marchio. Il frontale è chiuso, senza griglia tradizionale: una fascia nera unisce visivamente i gruppi ottici al logo Suzuki centrale, soluzione coerente con l’assenza di necessità di raffreddamento del motore termico. I fari sono Matrix LED a tre punti di serie, con firma luminosa riconoscibile. Le forme sono muscolose ma con angoli smussati, senza eccessi. Le protezioni in plastica nera percorrono l’intera carrozzeria, paraurti inclusi, rafforzando la lettura da fuoristrada compatto.
Il posteriore riprende la stessa logica con faneria sviluppata in orizzontale, logo Suzuki e scritta e Vitara al centro del portellone. Il passo lungo di 2.700 mm in rapporto alla lunghezza di 4,28 m restituisce proporzioni robuste, accentuate dagli pneumatici di grande diametro. Il tetto in contrasto nero è disponibile in abbinamento a specifiche tinte. La e Vitara è proposta in 6 tinte monocromatiche e 5 tinte bicolore metallizzate; le versioni Verde e Argento hanno interni bicolore nero e tabacco.
Quali sono le dimensioni della Suzuki e Vitara?
La Suzuki e Vitara misura 4.280 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.640 mm di altezza. Il passo è di 2.700 mm, valore generoso per il segmento B, e contribuisce a una buona abitabilità interna. L’altezza da terra è di 180 mm. Il raggio di sterzata è di 5,2 metri.
Il bagagliaio ha una capacità ufficiale di 326 litri VDA. I sedili posteriori sono scorrevoli di 160 mm in modo indipendente sul modulo 60/40: portandoli in posizione avanzata la capacità scende a circa 238 litri, in posizione arretrata sale a circa 310 litri.
Abbattendo gli schienali si raggiungono 1.052 litri. La soglia di carico è alta rispetto alla media del segmento. Il portellone ha apertura manuale. Sotto il pavimento del bagagliaio è presente un piccolo vano per i cavi di ricarica; non è disponibile un frunk anteriore.
Come sono gli interni?
L’abitacolo della Suzuki e Vitara rappresenta un salto qualitativo rispetto al resto della gamma del marchio. La plancia ha uno sviluppo orizzontale con una zona centrale in materiale soft touch, affiancata da pannelli con finiture rigide nelle parti laterali e superiori. I pannelli porta hanno materiale morbido nella zona del gomito. Le plastiche rigide sono presenti in varie zone, compreso l’interno del bagagliaio: coerente con il segmento e con il posizionamento di prezzo. La qualità degli assemblaggi è buona.
La console centrale è definita “flottante”, con selettore shift by wire a manopola, base di ricarica wireless, pulsanti fisici per la climatizzazione e per le modalità di guida. Suzuki ha mantenuto i tasti fisici per la gestione del clima e la rotella del volume, scelta apprezzata per la praticità in marcia. Il tunnel centrale è completamente piatto, senza scalini, il che agevola il passeggero centrale. Sotto la console c’è ampio spazio per riporre oggetti.
I sedili anteriori hanno regolazione elettrica a 10 vie con supporto lombare elettrico; il sedile passeggero è regolabile manualmente. Sono disponibili il riscaldamento dei sedili e il riscaldamento del volante, attivi attraverso la pompa di calore integrata. I sedili sono rivestiti in pelle sintetica e tessuto tecnico con combinazione bicolore nelle versioni Verde e Argento. I sedili posteriori sono confortevoli con buona imbottitura.
Lo spazio per le gambe posteriori è buono nella posizione arretrata del divano; la testa sfiora il tetto per chi supera 1,83-1,85 m di altezza. Le prese USB tipo A e C sono presenti sia nella zona anteriore che in quella posteriore. Il tetto panoramico in vetro con tendina oscurante è di serie sul Top e non apribile.
Come funziona l’infotainment?
La Suzuki e Vitara monta un sistema a doppio schermo con strumentazione digitale da 10,25 pollici e display centrale da 10,1 pollici. La strumentazione non è molto configurabile nella disposizione delle informazioni.
Il sistema infotainment gestisce navigazione integrata, Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, connettività Bluetooth, Wi-Fi e USB. È presente anche la telecamera a 360° con visualizzazione aerea dell’auto durante le manovre, con diverse modalità di inquadratura utili anche in fuoristrada.
Una soluzione apprezzata è la schermata ADAS interattiva: ogni sistema di assistenza alla guida viene presentato con un breve filmato esplicativo, così chi non ha familiarità con gli acronimi può capire immediatamente di cosa si tratta prima di decidere se attivarlo o disattivarlo.
La ricarica wireless per lo smartphone è di serie. La gestione della frenata rigenerativa avviene su tre livelli selezionabili da menu, con possibilità di attivazione o disattivazione rapida tramite tasto dedicato. La modalità My Room consente di utilizzare climatizzazione e infotainment durante la ricarica senza accendere l’auto.
Quali sistemi di sicurezza ha la Suzuki e Vitara?
La suite ADAS della Suzuki e Vitara è di serie su tutti gli allestimenti e comprende il sistema di frenata automatica di emergenza “Attentofrena” liv.2 con radar millimetrico e telecamera monoculare, in grado di rilevare pedoni, ciclisti e auto in approccio frontale, diagonale e laterale.
Il Cruise Control Adattivo riduce automaticamente la velocità in curva ed è integrato con il riconoscimento della segnaletica stradale. Il sistema “Guidadritto” liv.3 comprende Lane Keep Assist e Lane Departure Prevention; quando l’ACC è attivo, mantiene la posizione dell’auto al centro della corsia utilizzando anche le informazioni dell’auto che precede quando la segnaletica è poco leggibile.
Il monitoraggio degli angoli ciechi “Guardaspalle” utilizza sensori radar nel paraurti posteriore, con segnalazione luminosa nello specchietto corrispondente. Il sistema “Vaipure” rileva auto e ostacoli in retromarcia tramite due sensori a onde millimetriche.
Il “Driver Monitoring System” monitora occhi e viso del conducente tramite telecamera nel cruscotto. I fari Matrix LED adattivi “Nontiabbaglio” liv.2 regolano automaticamente intensità e angolo del fascio luminoso in funzione del traffico e della velocità. Sono presenti anche l’Hill Descent Control nella versione ALLGRIP-e, l’Hill Hold Control e il Multi-Collision Braking.
La garanzia è coperta dal programma Suzuki 10&Lode: per chi acquista fino al 31/12/2026, la garanzia si estende fino a un massimo di 10 anni o 250.000 km effettuando la manutenzione regolare in centri autorizzati Suzuki.
Come va su strada, e fuoristrada?
La Suzuki e Vitara 4WD ALLGRIP-e su strada trasmette un’impressione di solidità e fluidità. La risposta all’acceleratore è progressiva e ben dosabile, senza la brutalità di alcune elettriche di maggiore potenza: è un’auto che accompagna, non che spinge contro il sedile. In modalità Sport la risposta diventa più reattiva, in Eco più trattenuta; le modalità agiscono sul powertrain senza modificare il peso dello sterzo, che rimane costante indipendentemente dalla selezione. Lo sterzo è leggero ma non eccessivamente demoltiplicato, con un feedback sufficiente a comunicare quello che succede sotto le ruote anteriori.
Le sospensioni MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore lavorano su un assetto che privilegia il comfort senza essere “molleggiante. Si percepisce un leggero rollio quando si alza il ritmo, coerente con l’impostazione di un SUV compatto familiare. Su sterrato compatto e ciottolato la rigidità della scocca si sente in modo più diretto, effetto amplificato dai cerchi da 19 pollici; la versione Cool con cerchi da 18 pollici potrebbe offrire un comportamento più morbido sui fondi sconnessi.
L’insonorizzazione è curata: a velocità autostradali i frusci aerodinamici e il rumore di rotolamento restano contenuti. Il cruise control adattivo riconosce le curve e frena automaticamente prima di affrontarle, un comportamento che può sorprendere inizialmente ma che diventa apprezzabile nei percorsi extraurbani sinuosi. Il pedale del freno richiede un breve adattamento: la risposta iniziale è leggermente più decisa rispetto ad auto termiche, con la transizione tra frenata rigenerativa e freno meccanico che si stabilizza dopo i primi chilometri.
Sulle strade alpine in direzione Sestriere la e Vitara rivela un carattere più vivace di quanto le sue dimensioni e il suo peso farebbero supporre. La spinta è progressiva e sempre disponibile: in salita, anche a bassa velocità, non c’è mai la sensazione di dover aspettare la potenza. Questo rende le curve in quota più divertenti del previsto, con l’auto che risponde con precisione ai comandi senza mai diventare nervosa.
Il rollio è contenuto nei cambi di direzione, l’assetto resta piatto e la traiettoria è prevedibile. A velocità da percorso montano, i frusci aerodinamici e il rumore di rotolamento restano in secondo piano.
In fuoristrada la e Vitara 4WD ha affrontato fango profondo, pendenze molto ripide, guadi e percorsi in twist mantenendo sempre la traiettoria senza impuntarsi. La modalità Trail aumenta la sensibilità del sistema di simulazione LSD, frenando la ruota che perde aderenza e trasferendo la coppia a quella con maggiore resistenza: il risultato è percepibile e permette di uscire da situazioni che avrebbero fermato la maggior parte dei SUV elettrici di questo segmento. Su neve ghiacciata la partenza è decisa e senza slittamenti.
L’altezza da terra di 180 mm e gli sbalzi ridotti consentono angoli di attacco e di uscita adeguati per strade sterrate impegnative, salite ripide e guadi di moderata profondità.
Che motore monta la Suzuki e Vitara?
La versione provata è la 4WD Dual Motor ALLGRIP-e con architettura a doppio eAxle. Il motore anteriore eroga 128 kW (174 CV) con 193 Nm di coppia, il motore posteriore aggiunge ulteriore trazione con 48 kW (65 CV). La potenza combinata del sistema è di 135 kW (184 CV) con 307 Nm di coppia totale. I due motori non sono collegati meccanicamente: la distribuzione della coppia tra i due assi è gestita interamente dal software, che in condizioni normali privilegia la trazione anteriore per l’efficienza, e interviene sul posteriore quando necessario.
La batteria è in tecnologia LFP (litio-ferro-fosfato) da 61 kWh, prodotta da BYD con la tecnologia Blade Battery: celle lamellari che offrono elevata sicurezza, buona resistenza alle temperature estreme e cicli di vita prolungati. È integrata nel pianale della piattaforma HEARTECT-e, abbassando il baricentro e liberando spazio nell’abitacolo. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP combinato è di 395 km per la versione 4WD e 426 km per la 2WD. La ricarica in corrente alternata accetta fino a 11 kW trifase, con tempo di ricarica dal 10 all’80% di circa 5,5 ore. La ricarica DC porta la batteria dal 10 all’80% in 45 minuti. L’accelerazione 0-100 km/h è dichiarata in 7,4 secondi, la velocità massima è limitata a 150 km/h. La pompa di calore è di serie.
La versione 2WD Single Motor monta solo il motore anteriore da 128 kW (174 CV) con 193 Nm, con autonomia dichiarata di 426 km WLTP combinato e consumo di 151 Wh/km.
Quanto costa la Suzuki e Vitara?
La Suzuki e Vitara è disponibile in tre configurazioni. La 2WD Single Motor è proposta in unico allestimento Top a 36.900 euro. La versione 4WD Dual Motor ALLGRIP-e Cool costa 36.900 euro e rinuncia al tetto panoramico e ai cerchi da 19 pollici rispetto al Top. La versione 4WD Dual Motor ALLGRIP-e Top costa 38.900 euro e include la dotazione completa di serie. Tutti i prezzi sono chiavi in mano con IVA e messa su strada incluse; escluse IPT e PFU. Per le vernici metallizzate monocromatiche si aggiungono 750 euro, per le bicolore metallizzate 1.250 euro; il blu è incluso nel prezzo base.
La garanzia del programma Suzuki 10&Lode copre fino a 10 anni o 250.000 km per chi acquista entro il 31/12/2026 e mantiene la manutenzione regolare presso la rete autorizzata. L’auto è ordinabile anche sulla piattaforma Suzuki Smart Buy, con possibilità di opzionare colore e concessionaria online e completare il contratto in sede.
Suzuki e Vitara vs concorrenti
Nel segmento dei SUV elettrici compatti la Suzuki e Vitara si confronta con Renault Scenic E-Tech, Volkswagen ID.3, Peugeot e-2008 e Jeep Avenger Electric. La e Vitara si distingue per essere uno dei pochissimi modelli del segmento B a offrire trazione integrale reale con doppio motore a meno di 40.000 euro. Il Jeep Avenger 4xe è l’unico diretto concorrente con capacità fuoristradistiche comparabili, ma con un prezzo superiore. La batteria LFP da 61 kWh è competitiva per capacità e longevità rispetto alle NMC montate da molti concorrenti, anche se l’autonomia dichiarata è nella media del segmento.
Sul fronte dei punti deboli rispetto alla concorrenza, la capacità minima del bagagliaio è tra le più contenute del segmento, e la potenza di ricarica DC non è tra le più elevate. La Renault Scenic E-Tech, ad esempio, offre un bagagliaio più generoso e ricarica più rapida, ma non ha trazione integrale a questo prezzo. La garanzia fino a 10 anni è un elemento differenziante rispetto alla maggior parte dei concorrenti diretti.
Scheda tecnica Suzuki e Vitara
|Voce
|2WD Single Motor
|4WD Dual Motor ALLGRIP-e
|Motore anteriore
|128 kW (174 CV), 193 Nm
|128 kW (174 CV)
|Motore posteriore
|—
|48 kW (65 CV)
|Potenza totale
|128 kW (174 CV)
|135 kW (184 CV)
|Coppia totale
|193 Nm
|307 Nm
|Trazione
|Anteriore
|Integrale ALLGRIP-e
|Batteria
|LFP 61 kWh (BYD Blade Battery)
|Autonomia WLTP combinato
|426 km
|395 km
|Autonomia WLTP città
|581 km
|526 km
|Consumo WLTP combinato
|151 Wh/km
|166 Wh/km
|Accelerazione 0-100 km/h
|7,4 s
|Velocità massima
|150 km/h
|Ricarica AC
|11 kW trifase (10-80% in ~5,5 h)
|Ricarica DC
|10-80% in 45 min
|Sospensioni anteriori
|MacPherson
|Sospensioni posteriori
|Multilink
|Lunghezza
|4.280 mm
|Larghezza
|1.800 mm
|Altezza
|1.640 mm
|Passo
|2.700 mm
|Altezza da terra
|180 mm
|Raggio di sterzata
|5,2 m
|Bagagliaio VDA
|326 litri (238-310 l in funzione del divano scorrevole; 1.052 l con sedili abbattuti)
|Posti
|5
|Porte
|5
|ADAS
|Suite completa di serie (liv.2)
|Garanzia
|Fino a 10 anni / 250.000 km (programma Suzuki 10&Lode)
Listino prezzi Suzuki e Vitara
|Versione
|Allestimento
|Prezzo chiavi in mano
|2WD Single Motor
|Top
|€ 36.900
|4WD Dual Motor ALLGRIP-e
|Cool
|€ 36.900
|4WD Dual Motor ALLGRIP-e
|Top
|€ 38.900
Prezzi chiavi in mano con IVA e messa su strada incluse; IPT e PFU escluse. Vernice metallizzata monocromatica +750 €; bicolore metallizzata +1.250 € (colore blu incluso nel prezzo base). Listino aprile 2026.