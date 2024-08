Tolleranza sui limiti di velocità autovelox: ecco quali sono

Sappiamo che ogni limite di velocità ha un 5 % di tolleranza sui limiti di velocità: quali sono allora i veri limiti di velocità su strade e autostrade? Vediamo allora come funziona la tolleranza ai limiti di velocità, le multe e la tabella con i veri limiti di velocità reali sulle strade.

Quanto è la tolleranza prevista dalla legge?

Gli autovelox rappresentano una componente cruciale nella sorveglianza dei limiti di velocità sulle strade. Questi dispositivi sofisticati sono in grado di rilevare la velocità dei veicoli in punti specifici o attraverso il calcolo della velocità media. I tutor sulle autostrade sono un esempio di questa tecnologia avanzata: essi monitorano la velocità dei veicoli in diversi tratti stradali e ne calcolano la media.

Tuttavia, poiché anche le macchine più avanzate possono incorrere in una certa percentuale di errore, il Codice della Strada prevede una tolleranza sui limiti di velocità. Questo considera la possibile imprecisione degli autovelox e garantisce che le sanzioni siano equamente applicate. Le regole per questa tolleranza variano a seconda della velocità rilevata.

Le sanzioni sono applicate dopo la legge 160 del 2 ottobre 2007 e la nuova fascia oltre 40 e fino a 60 km/h, aggiornati con gli aumenti introdotti dalla della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 (n. 120, pubblicata in G.U. n. 175 del 29.07.2010), con l’applicazione del 5% di tolleranza e i punti sottratti dalla patente.

Sanzioni adeguate agli aumenti ISTAT introdotti dal DM interministeriale in vigore dal 1° gennaio 2019.

Tolleranza in base alla velocità: come funziona

Nel caso in cui la velocità rilevata sia inferiore a 100 Km/h, viene applicata una tolleranza di 5 Km/h. Ad esempio, se il limite di velocità è di 50 Km/h, è possibile guidare fino a 55 Km/h senza incorrere in multe. Al di sopra di questa velocità, la tolleranza è del 5% dell’eccedenza. Questo significa che se si viaggia a 120 Km/h in una zona in cui il limite è di 100 Km/h, la tolleranza consentirà una velocità effettiva di 105 Km/h, evitando sanzioni immediate.

L’arrotondamento è un altro aspetto importante. Se la velocità rilevata contiene decimali, viene arrotondata per difetto al numero intero più basso. Tutti questi calcoli avvengono automaticamente, in modo che qualsiasi infrazione venga segnalata con la velocità netta al netto della tolleranza prevista dalla legge.

Limite di tolleranza per diversi limiti di velocità

Vediamo allora una panoramica dei limiti di tolleranza applicati a vari limiti di velocità:

– Limite di 70 Km/h: Tolleranza di 3,5 Km/h, multe da 74 Km/h in su.

– Limite di 90 Km/h: Tolleranza di 4,5 Km/h, multe da 95 Km/h in su.

– Autostrada con Limite di 130 Km/h: Tolleranza di 6,5 Km/h, multe da 137 Km/h in su.

Le sanzioni per eccesso di velocità al di là della tolleranza dell’Autovelox

Superare il limite di velocità, una volta considerata la tolleranza dell’autovelox, può portare a sanzioni pecuniarie. Se si guida fino a 10 Km/h oltre il limite, l’ammenda va da 42 a 173 euro. L’importo cresce al crescere dell’eccesso di velocità.

Se l’eccesso va da 10 a 40 Km/h oltre il limite, l’ammenda può variare da 173 a 695 euro. Per eccessi più elevati, da oltre 40 Km/h fino a 60 Km/h, l’ammenda si colloca tra 544 e 2.174 euro. Al di sopra di quest’ultimo intervallo, se l’eccesso supera i 60 Km/h rispetto al limite e alla tolleranza, l’ammenda raggiunge i 847 euro e può arrivare fino a un massimo di 3.389 euro.

Veri limiti di velocità comprensivi di tolleranza e le multe in base alla velocità

Non resta che osservare i datu della tabella, che mostra i limiti di velocità “reali” ma anche le sanzioni amministrative con i punti della patente detraibili ai fini della sospensione della patente di guida (CLICCATE SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA):

