Come risparmiare sui costi dei bagagli con Ryanair seguendo questa guida passo passo. Impara a selezionare la tariffa giusta, evitare l’upgrade, aggiungere il bagaglio a mano alla fine e rispettare le dimensioni consentite.

Esiste un trucco legale per risparmiare sui costi dei bagagli con Ryanair. Si, sappiamo che Ryanair è famosa per essere una compagnia aerea low-cost, ma come molti viaggiatori hanno imparato, i prezzi dei biglietti possono aumentare notevolmente quando si aggiungono extra come bagagli e posti a sedere prenotati. Attenzione anche alle dimensioni, qui i nostri consigli per lo zaino perfetto per Ryanair.

Di solito, quando prenotiamo un volo selezioniamo l’opzione migliore, spesso la più economica, e poi ci troviamo di fronte alla necessità di pagare la franchigia per il bagaglio. Ryanair consente di portare gratuitamente una piccola borsa sotto il sedile, ma la valigia da stiva costa molto di più. Eppure, c’è un modo di risparmiare: ecco come funziona il trucco, nella nostra guida passo passo. Potete anche guardare il video pubblicato da littleornersofeurope su TikTok.

Comprendere il sistema di tariffe di Ryanair

Prima di tutto, è importante capire come funziona il sistema di tariffe di Ryanair. Quando prenotate un volo con Ryanair, vi vengono presentate diverse opzioni di tariffe, tra cui “Basic” e “Regular”. La tariffa “Basic” è la più economica e include solo una piccola borsa da portare a bordo. La tariffa “Regular” include invece due bagagli a mano e un posto a sedere prenotato.

Selezionare la tariffa “Basic” ed evitare l’upgrade alla tariffa “Regular”

Il primo passo per risparmiare sui costi dei bagagli con Ryanair è selezionare la tariffa “Basic” durante la prenotazione. Questo può sembrare controintuitivo se avete intenzione di portare a bordo un bagaglio a mano extra, ma aspettate e vedrete.

Durante il processo di prenotazione, Ryanair vi offrirà l’opportunità di fare l’upgrade alla tariffa “Regular” per portare a bordo un bagaglio a mano extra. Tuttavia, dovreste evitare di fare questo upgrade.

Inserire i dettagli con i nominativi dei passeggeri



Proseguite con la prenotazione inserendo i vostri nominativi per emettere il biglietto. Se avete la possibilità di scegliere un posto a sedere, scegliete l’opzione più economica o evitate completamente la prenotazione del posto. Il sistema assegnerà un posto a caso, che potrebbe non essere l’ideale, ma contribuirà a risparmiare denaro.

Aggiungere il Bagaglio a Mano alla Fine

Verso la fine del processo di prenotazione, vi verrà offerta l’opportunità di aggiungere un bagaglio a mano per un costo inferiore a quello che avreste pagato se aveste scelto la tariffa “Regular” all’inizio. Ecco qui la tariffa più bassa per il bagaglio!

Attenzione alle Dimensioni dei Bagagli

Mentre cercate di risparmiare sui costi dei bagagli, è importante fare attenzione alle dimensioni dei vostri bagagli. Ryanair ha regole rigide sulle dimensioni dei bagagli a mano, e se il vostro bagaglio è troppo grande, potreste finire per pagare una penale costosa. QUi

Altri suggerimenti per risparmiare con Ryanair

Seguendo questi passaggi, potrete risparmiare una notevole quantità di denaro sui costi dei bagagli con Ryanair. Fate i calcoli per il vostro prossimo volo, e vedrete com’è facile spendere meno scegliendo due bagagli a mano, semplicemente aspettando fino alla fine del processo di prenotazione per aggiungere il bagaglio extra.

Oltre al trucco dei bagagli, ci sono altri modi per risparmiare denaro quando si vola con Ryanair. Ad esempio, prenotare i voli durante la settimana invece che nel fine settimana può risultare meno costoso. Inoltre, viaggiare in bassa stagione può ovviamente influire sul prezzo del biglietto. Qui i nostri consigli su come evitare un volo affollato.

Risparmiare sui costi dei bagagli con Ryanair può sembrare complicato, ma con un po’ di pianificazione e strategia, è possibile ridurre significativamente i costi. Ricordate, l’obiettivo è di ottenere il miglior prezzo possibile ed a volte ciò significa fare scelte non convenzionali durante il processo di prenotazione.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!