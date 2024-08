Valentino Rossi: “Bagnaia è pulito ma non è dolce!”

Dopo la vittoria di Bagnaia nella gara sprint di ieri, Valentino Rossi ha condiviso le sue riflessioni su SkySport, offrendo un’analisi approfondita delle prestazioni del pilota Ducati nella MotoGP.

Sì, ultimamente sotto pressione sta dando il massimo, riesce a tirare fuori quel pelo in più. Secondo me la forza di Bagnaia è appunto questa, perché è aggressivo ma non è sporco, è pulito ma non è dolce, è il giusto mix tra cattiveria, l’aggressività, il guidare la Ducati in sovrasterzo in frenata, ma comunque anche la percorrenza e non sbagliare. Adesso è dura da battere”