Il video dello yacht di Steve Jobs che sperona un altro yacht

Nel suggestivo scenario del Golfo di Napoli, due yacht di proprietà di personaggi noti sono stati protagonisti di una collisione. Si tratta di “Venus“, l’imbarcazione da 100 milioni di euro appartenuta a Steve Jobs e ora della sua famiglia, e “Lady Moura“, di proprietà del miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego.

Lo stesso Salinas ha raccontato l’accaduto su Twitter, pubblicando il video dell’incidente tra i due lussuosi yacht.

Secondo quanto riferito, il suo yacht ha subito i danni maggiori. “Non ci crederete mai, ma il nostro yacht è stato colpito mentre eravamo a Napoli,” ha dichiarato Salinas. “Ve lo dico io: lo yacht di Steve Jobs, fondatore di Apple (ora di sua moglie Laurene), ci ha investito mentre eravamo ancorati al largo di Napoli. Vorrei sapere cosa stavano facendo il capitano e l’equipaggio quando non hanno visto davanti a loro uno yacht delle dimensioni del mio,” ha aggiunto il miliardario.

Qui sopra il video dell’incidente (Attenzione: per visualizzare il video è necessario disabilitare l’ad blocker).

Salinas ha concluso il suo racconto in modo ironico: “La cosa buona è che non si è verificato altro che un graffio, ma è un grosso graffio che costerà molto riparare. Quindi andate a comprare prodotti Apple per aiutarli a pagarmi per il loro piccolo scherzo. Qui vi lascio il video, così potrete vedere che gli s*****i non mancano al mondo e capire quanto sia importante avere al comando un capitano responsabile e attento. Continuiamo a goderci le vacanze.”