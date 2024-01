L’Audi Q8 e-tron edition Dakar è un tributo al rally raid più impegnativo al mondo, limitata a soli 99 esemplari. Questa auto si distingue per un assetto rialzato e per le pellicole decorative che evocano il prototipo elettrico Audi RS Q e-tron, in gara per la Dakar 2024. Basato sull’Audi Q8 55 e-tron quattro, il modello edition Dakar offre una potenza massima di 408 CV e trazione integrale quattro elettrica, con pneumatici all-terrain e angoli di attacco, dosso e uscita generosi, ideali per prestazioni off-road eccezionali.

L’Audi Q8 e-tron edition Dakar eredita dal modello Audi Q8 55 e-tron quattro numerosi elementi, come la batteria da 114 kWh, la trazione integrale quattro elettrica, e una coppia massima di 664 Nm. Queste specifiche permettono all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, con una velocità massima autolimitata a 200 km/h e un’autonomia di 450 chilometri.

Rispetto al modello Q8 55 e-tron quattro, l’edition Dakar presenta pneumatici all-terrain General Grabber AT3 e un assetto rialzato di 65 mm, portando la profondità di guado a 300 mm. Inoltre, il programma “lift” dell’Audi drive select permette di rialzare ulteriormente l’assetto di 17 mm, migliorando l’angolo d’attacco, di dosso e di uscita.

La colorazione nero Mythos con single frame in tinta accentuano ulteriormente il carattere sportivo del veicolo. I passaruota di derivazione Audi SQ8 e-tron aumentano la presenza a terra del suv, mentre la luce di proiezione a tutta larghezza e i Led che proiettano la scritta “edition Dakar” al suolo enfatizzano la sua esclusività.

Gli interni sportivi S line includono sedili sportivi e rivestimenti in similpelle e microfibra Dinamica, mentre il pacchetto cuciture in rosso a contrasto di derivazione Audi Sport aggiunge un tocco distintivo. L’abitacolo è inoltre arricchito da inserti decorativi in alluminio spazzolato opaco e listelli sottoporta in alluminio. La dotazione di serie comprende anche un inclinometro, un portapacchi sul tetto con una capacità di 40 kg e un rivestimento impermeabile del vano di carico.

L’Audi virtual cockpit plus con head-up display e l’inclinometro offrono un’esperienza di guida digitale avanzata, mentre i Pacchetti assistenza City e Tour, il secondo connettore per la ricarica a corrente alternata e l’illuminazione diffusa multicolore arricchiscono ulteriormente il veicolo. All’esterno, la vettura monta cerchi da 18 pollici e pneumatici General Grabber AT3 265/60, ideali per il fuoristrada.

