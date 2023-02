Non ha tempo per farsi asciugare l’auto, scappa e si schianta

Il video di oggi è incredibile, anche perchè accaduto all’esterno di un autolavaggio. Vediamo infatti un’automobile bianca che presumibilmente ha terminato la fase del lavaggio e asciugatura, deve soltanto farsi togliere a mano le ultime gocce.

L’auto però non si ferma, e anzi accelera e parte a tutta velocità tirando dritto. Evita di girare al primo incrocio, salta sul marciapiede e lo supera, taglia su un tratto di strada, salta lo spartitraffico e prosegue nel suo folle viaggio verso il nulla.

Come possiamo vedere nel video, miracolosamente non sono stati coinvolti altri veicoli o pedoni, ed è questa la cosa più importante. Non abbiamo notizie sulla causa della “fuga”, ma la faccia dei due addetti dell’autolavaggio è piuttosto eloquente: possibile che non volesse pagare la mancia?

