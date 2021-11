L’inquinamento ha causato in Europa 307.000 morti nel 2019. In Italia si registrano oltre 10.000 decessi solo per il biossido di azoto, cifra più alta di tutti gli altri Paesi dell’Unione. I dati dell’ultimo rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea), dove però viene dimostrato che i morti per l’inquinamento atmosferico sono in diminuzione.