Una donna svela la borsa da 10 euro perfetta per aggirare le rigide regole di Ryanair sul bagaglio a mano

Una donna ha mostrato la borsa da 10 euro che utilizza per evitare costi extra per i bagagli quando vola con compagnie low cost. In un video su TikTok una passeggera di Ryanair ha fatto la “valigia” riuscendo a mettere tutto quello che le occorreva per le vacanze in una borsa morbida che la maggior parte delle persone userebbe per andare in palestra.

Ha messo top, vestiti, bikini e pantaloncini. La nostra tiavincent, si è filmata mentre stava facendo i bagagli per il suo viaggio in Spagna. Nella didascalia al video la spiegazione: “Fai i bagagli con me per cinque giorni in Spagna usando il bagaglio a mano di Ryanair”.

Tia ha mostrato nel video come inserire diversi oggetti nella borsa tra cui vestiti, top, pantaloncini, bikini, sandali e un pigiama. E’ riuscita a farci stare altri oggetti tra cui un piccolo rullo per pelucchi, una borsa per liquidi, un caricabatterie per telefono e un paio di cuffie Bluetooth, e ha persino utilizzato la tasca anteriore inserendo il suo passaporto all’interno. Qui i nostri consigli su cosa portarsi in vacanza per viaggiare rilassati.

Una volta che ha finito di preparare il bagaglio, ha spostato il video sulla borsa stessa e ha mostrato che c’era ancora molto spazio all’interno. Nella clip successiva, la vediamo mentre posiziona la borsa all’interno della struttura per misurare dimensioni dei bagagli. Una volta che la borsa è entrata, ecco il verdetto: “Si adatta, lo consiglierei!” Attenzione però, ricordatevi cosa non mettere mai nel bagaglio a mano per superare i controlli di sicurezza!

Perché la borsa sportiva è una bella idea come bagaglio a mano.

In generale le borse sportive sono estremamente versatili e possono essere utilizzate per una vasta gamma di attività, inclusi i viaggi. La loro forma e dimensione flessibili consentono di adattarsi facilmente a diversi spazi, come le cappelliere degli aerei. Inoltre, molte borse sportive sono dotate di tracolle regolabili o manici resistenti, che le rendono facili da trasportare anche per lunghi periodi di tempo.

Le borse sportive sono progettate appositamente per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Spesso dispongono di scomparti dedicati per riporre oggetti come indumenti, scarpe, dispositivi elettronici e altri accessori essenziali. Questo design intelligente consente di organizzare facilmente gli oggetti all’interno della borsa, evitando che si mischino o si danneggino durante il viaggio.

Le borse sportive sono realizzate con materiali resistenti e duraturi, come il nylon o il poliestere, che possono sopportare l’usura quotidiana e le condizioni di viaggio. Questo assicura che la borsa rimanga in ottime condizioni anche dopo numerosi viaggi e possibili urti o abrasioni. Inoltre, molti modelli sono impermeabili, proteggendo efficacemente il contenuto della borsa da eventuali fuoriuscite o condizioni meteorologiche avverse.

—–

