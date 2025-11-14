La casa automobilistica cinese Chery Automobile ha comunicato che il test promozionale del modello Fulwin X3L presso il percorso turistico “Scalinata del Paradiso” della montagna Tianmen (Zhangjiajie, Cina), si è concluso in modo imprevisto. Il veicolo, impegnato nella scalata dei 999 gradini che conducono alla Tianmen Cave, è scivolato durante la discesa, danneggiando una ringhiera protettiva e scatenando polemiche sull’utilizzo di aree naturalistiche per eventi promozionali.
I fatti: scalini, scivolo e stop al percorso
Il percorso si estende per circa 300 metri in lunghezza, con un dislivello verticale di 150 metri, e presenta gradini larghi circa 30 centimetri, con pendenze medie del 45 % e tratti puntuali che superano il 60 %. La scalata — precedentemente documentata come quasi impossibile persino per veicoli fuoristrada — era stata scelta da Chery per mettere alla prova le prestazioni della Fulwin X3L.
Un testimone ha riferito: “È rimasta lì ferma per due ore senza muoversi”. In risposta all’evento, il parco nazionale ha confermato che il percorso è rimasto chiuso al pubblico il 12 e 13 novembre per consentire il passaggio e le operazioni dell’evento.
Cause e reazioni
La dichiarazione ufficiale di Chery afferma che l’incidente è derivato da un distacco imprevisto di una staffa dell’ancoraggio della fune di sicurezza del dispositivo di test. Questo ha causato l’aggrovigliamento della fune alla ruota destra, compromettendo l’erogazione della trazione e provocando lo slittamento del veicolo.
Chery ha specificato che nessun operatore è rimasto ferito e che non è stato registrato danno ambientale irreversibile. Tuttavia, ha ammesso “una sottovalutazione dei rischi potenziali e delle verifiche di dettaglio nella scelta del sito e nella sua gestione”. L’azienda ha altresì promesso di “ripristinare integralmente il sito e di farsi carico di tutte le responsabilità risarcitorie”.
Articolo aggiornato il 14 novembre 2025
