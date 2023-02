Litiga con tutti e distrugge le altre auto parcheggiate

Non si sa esattamente cosa sia scattato nella mente della donna che ha iniziato a litigare con tutti quelli che incontrava, usando la propria auto per andare a schiantarsi contro le altre che erano parcheggiate nei pressi di un centro commerciale.

E’ successo in California, e come possiamo vedere nel video diversi veicoli sono rimasti danneggiati quando la Nissan Rogue nera le ha avute nel mirino. Non solo, perchè alcune persone che sono intervenute per fermare la donna hanno rischiato di essere investite.

Fortunatamente non si è registrato nessun ferito nell’incidente, anche quando l’auto ha lasciato il parcheggio. La polizia è intervenuta riuscendo a fermare l’automobilista, che è stata arrestata. Al momento è accusata di guida pericolosa e tentato omicidio, ma anche di guida sotto l’effetto di stupefacenti se saranno positivi i test eseguiti dopo l’arresto.

