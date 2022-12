Ferma il traffico in autostrada per far attraversare due cagnolini

Non capita tutti i giorni di vedere un video di questo genere, dove un automobilista dal grande cuore ferma l’autostrada per far attraversare due cagnolini.

Il buon samaritano intuisce subito il pericolo e non ci pensa due volte a scendere dall’auto per fermare il traffico e dar modo ai cagnolini di salvarsi.

Ricordiamo perchè che l’altruismo non deve confondersi con l’incoscienza. Dobbiamo infatti anche notare nel video come l’automobilista abbia messo in pericolo la propria vita così come quella degli altri utenti della strada.

