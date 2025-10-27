Una Ferrari Purosangue dal valore di circa 700 mila euro è stata sequestrata al porto di Genova dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito di un’operazione di contrasto al contrabbando di beni di lusso.
Il sequestro è avvenuto al Terminal Traghetti Colombo, durante le operazioni di sbarco di un traghetto proveniente da Tunisi. Alla guida della vettura, con targa emiratina, un cittadino francese, elemento che ha subito destato l’attenzione degli agenti per la combinazione inusuale di provenienza, nazionalità e tipologia di veicolo.
Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di scoprire che il veicolo era stato introdotto nel territorio doganale dell’UE senza effettuare alcuna dichiarazione doganale e senza il pagamento dell’IVA e dei dazi doganali. Il valore dell’imposta evasa è stato stimato in circa 170 mila euro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il conducente avrebbe tentato di stabilizzare la vettura in Italia aggirando i vincoli normativi, sfruttando la targa extra-UE per evitare gli obblighi fiscali previsti.
