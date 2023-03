Gender reveal party con proposta di matrimonio, ma il burn out manda a fuoco tutto.

Cosa c’è di peggio che rovinare un gender reveal party incendiando tutto? Ebbene, è quello che è accaduto alla coppia di questo video. Ma facciamo un passo indietro, e spieghiamo cos’è il gender reveal party.

Si tratta semplicemente di una festa in cui i genitori annunciando il sesso del nascituro a familiari e amici. Solitamente, durante questa festa, i genitori si cimentano in una serie di attività o di giochi. Ad esempio, possono tagliare una torta che ha un ripieno rosa o azzurro, oppure fanno esplodere un palloncino contenente coriandoli rosa o azzurro, piuttosto che fare fuochi d’artificio rosa o blu o qualsiasi altra idea pazza possa venire in mente, come quella qui sotto:

Insomma, come avete capito la fantasia non ha limiti, a parte il fatto che ci deve essere il rosa o l’azzurro. Detto che alla maggior parte di noi tutto questo lascia un senso di raccapriccio, contenti loro contenti tutti. Ogni tanto però le cose non vanno come programmato.

In questo party c’è infatti l’apparizione del fumo rosa tramite una bella sgasata dell’auto alle spalle della coppia. C’è lui che si inginocchia con l’astuccio di un anello come nella miglior tradizione delle proposte di matrimonio ma poco dopo c’è anche una fiammata da parte dell’automobile che evidentemente non ne può più.

L’incendio è inevitabile con il video che si ferma non appena le fiamme attaccano la tettoia del garage. Non sappiamo come sia andato a finire il tutto, confidiamo che non ci siano stati feriti, che è la cosa più importante.

