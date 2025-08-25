Incidenti

Ma cosa fa?! Prova a gonfiare le gomme con un estintore!

Al benzinaio un uomo tenta di gonfiare le gomme con un estintore, scambiandolo per un compressore. La scena surreale diventa virale in poche ore.

Un video al limite dell’incredibile arriva da un’area di servizio, dove un uomo, convintissimo, cerca di gonfiare le gomme della sua auto con un estintore. Sì, proprio così. Ignorando ogni logica — e probabilmente anche le etichette — collega il tubo dell’estintore rosso sperando di far salire la pressione degli pneumatici.

Il risultato? Come osserviamo nel video qui sopra, visualizzabile disabilitando gli adbloker, una grande nuvola bianca e fortunatamente nessun effetto sul pneumatico, ma un momento surreale che ha fatto il giro dei social in poche ore.

