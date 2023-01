Hyundai risolve il problema del parcheggio con le ruote che sterzano di 90 gradi

L’idea di Hyundai è semplice e geniale: anziché fare la classica manovra di parcheggio, basta far sterzare le ruote dell’auto di 90 gradi e inserirsi nel parcheggio in parallelo, come fa questa Hyundai Ioniq 5.

A dire il vero non è una novità assoluta essendo i primi esperimenti risalenti agli anni ’80, e su Youtube si trovano decine di video di auto che parcheggiano in questo modo, ma il fatto che una casa automobilista scenda in campo direttamente sulla questione, è comunque importante. In più c’è il fatto che i coreani di Hyundai Mobis ci stanno lavorando da anni, visto che il sistema è stato presentato per la prima volta al CES 2018 e successivamente nel 2021 con una versione più matura.

La funzione si chiama “e-Corner” e riunisce freno-by-wire, sterzo-by-wire, un motore elettrico ed un ammortizzatore elettrico in tutte e quattro le ruote. Può essere installata in diversi tipi di veicoli senza compromettere lo spazio, dalle prossime utilitarie elettriche fino ad arrivare ai grandi SUV.

Come vediamo nel video, oltre a ruotare tutte e quattro le ruote di 90 gradi per facilitare il parcheggio parallelo e le manovre, le ruote possono anche ruotare per consentire una rotazione del veicolo a raggio zero. È anche possibile guidare in diagonale e ruotare solo le ruote posteriori per una svolta stretta.

Non si sa ancora se e quando verrà messo in produzione, ma potrebbe essere la chiave di volta per risolvere definitivaente il problema delle manovre di parcheggio. E la ciliegina sulla torta è che Hyundai Mobis ha dichiarato di voler iniziare a ricevere ordini di produzione in serie da case automobilistiche globali, ovvero che sarà possibile vedere il sistema funzionare anche su altre marche. Mica male vero?

