Uno dei luoghi più iconici e pericolosi per gli appassionati di aviazione (e non solo) si trova ai Caraibi, sull’isola di Saint Martin: è Maho Beach, la spiaggia a pochi metri dalla pista dell’aeroporto Princess Juliana. Qui si verifica un fenomeno tanto spettacolare quanto rischioso, conosciuto come Jet Blast, ovvero lo spostamento d’aria causato dai motori degli aerei in fase di decollo.
Nel video in apertura si vede un Boeing 747 della KLM, che per anni ha operato su quella tratta, pronto al decollo con i motori rivolti verso i bagnanti. In pochi secondi, asciugamani, sabbia e persone vengono letteralmente scagliati via dalla potenza dei reattori.
Chi ha vissuto questa esperienza racconta di un impatto sensoriale totale: il boato assordante, il calore soffocante dei gas di scarico, l’odore intenso di cherosene e la sabbia sollevata a velocità tali da lasciare la pelle bruciante, come una sorta di sandblasting naturale.
Nonostante i cartelli che segnalano il pericolo, molti turisti si aggrappano alla recinzione per testare la forza del getto d’aria, sottovalutando i rischi reali: lesioni, traumi e persino decessi. Nel 2017 una donna neozelandese è morta dopo essere stata sbalzata contro un muretto di cemento.
