Una Lada 2107 con interni Mercedes moderni: follia o genio?

Il video di oggi ci porta in un mondo di motori e restauri di vecchie glorie. La mitica Lada-Vaz Žiguli 2107 su base Fiat 124 è ancora una delle auto più amate in Russia ed è considerata un’icona dell’industria automobilistica sovietica. Originariamente prodotta negli anni ’70, la Žiguli era la versione russa della 124 nata sulla base dell’accordo tra il governo dell’allora Unione Sovietica con la Fiat. Un ciclo di vita incredibile, tant’è la produzione finì solo nel 2012. In particolare, la 2107 così come la versione più lussuosa 2105 venne prodotta dal 1982 appunto fino al 2012.

Questo restauro unico e completo ha visto una Lada-Vaz Žiguli 2107 completamente ripulita e aggiornata con componenti moderni Mercedes, tra cui un sistema di infotainment con pannello LCD, tunnel centrale con vano portaoggetti e orologio analogico. Anche il volante è stato sostituito con uno più moderno, sempre marchiato Mercedes.

L’interno della vettura è stato completamente ristrutturato per offrire maggior comfort e lusso, senza perdere l’aspetto classico dell’auto. I sedili sono stati rivestiti in pelle e tessuto di alta qualità, mentre il cruscotto è stato modernizzato e aggiornato con uno schermo LCD. Il risultato è una combinazione unica di stile retrò e tecnologia moderna.

Si, dobbiamo ammetterlo, lo Lada-Vaz Žiguli 2107 su base Fiat 124 è stata restaurata e trasformata in una vettura moderna, mantenendo l’aspetto originale dell’auto. È stata una vera sfida, ma il team di restauro ha raggiunto il suo obiettivo: creare una vettura unica e completamente funzionale.

In molti si saranno fatti una risata guardando le immagini della clip, eppure il video dimostra una passione e competenza di alto livello. Tutto è stato ricreato ed assemblato all’interno della vecchia Lada, con misure che ovviamente non sono quelle delle Mercedes di oggi. Se osservate bene, tutto sembra calzare perfettamente e senza sbavature.

E se a questo punto qualcuno venisse in mente di aggiornare una 124 vera, quella della Fiat?

