Il videomessaggio di Vasco Rossi per Valentino: “Ci hai fatto impazzire!”

Il toccante messaggio di Vasco Rossi per Valentino Rossi ad EICMA 2021. "Ciao Vale! Volevo esserci anche io alla festa, la straordinaria festa per la tua straordinaria carriera... diciamo che non ci sono parole per ringraziarti per tutto quello che ci hai dato in tutto questo periodo, questa straordinaria stagione lunghissima. Ci hai fatto divertire, ci hai fatto impazzire, le gare non saranno più le stesse senza di te. Io ti abbraccio forte, ti voglio bene. E ti garantisco che si aprirà una nuova stagione che tu neanche immagini. Sarà un periodo bellissimo, diventerà padre che è un’esperienza straordinaria e poi… qualunque cosa tu ti metta a fare sarai sempre il migliore!"