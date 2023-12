La polizia all’inseguimento di un uomo che ruba una casa mobile e la distrugge durante la fug

Ci mancava solo l’inseguimento di una casa. E’ successo ovviamente negli Stati Uniti, precisamente ad Excelsior Springs Missouri, con un intervento della polizia che ha portato all’arresto di un uomo dopo un evento alquanto insolito: il furto di una casa mobile.

Nonostante il tentativo eroico di un poliziotto di fermarlo con uno spike strip, la striscia con i chiodi che viene usata in questi casi, il nostro fuggiasco ha continuato la sua folle corsa finché… beh, finché non ha trasformato la casa mobile in una specie di attrazione da parco giochi, completando una svolta a sinistra degna di un pilota di Formula 1, ma con meno fortuna.

Il risultato? Una casa mobile elegantemente parcheggiata in un fossato. E per aggiungere un tocco di ironia alla situazione, la casa ha deciso di non disintegrarsi, come per dire: “Non oggi, caro.” Alla fine, il nostro intrepido ladro è stato arrestato e portato in carcere, lasciandoci tutti a chiederci: da quando il furto di case è diventato di moda? La polizia di Excelsior, con un pizzico di sarcasmo, afferma di tenere la città al sicuro “un rimorchio alla volta”. Chissà, forse in futuro sentiremo parlare di inseguimenti di bungalow o villette a schiera?

—–

