Un video drammatico arriva dalla Polonia: un furgone attraversa il passaggio a livello pochi istanti prima che la sbarra si abbassi, ma qualcosa va storto. Il mezzo resta intrappolato tra le due barriere, bloccato sui binari.
Il conducente tenta una disperata manovra per liberarsi, ma non fa in tempo. Il treno sopraggiunge e lo travolge in pieno. L’impatto è violentissimo e la scena viene ripresa da una telecamera di sorveglianza.
