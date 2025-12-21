Una manovra disperata e nessuna via di fuga: l’incidente al passaggio a livello ripreso dalle telecamere

Un furgone attraversa un passaggio a livello in Polonia pochi istanti prima dell’abbassamento delle sbarre, resta bloccato sui binari e viene travolto da un treno.

Un video drammatico arriva dalla Polonia: un furgone attraversa il passaggio a livello pochi istanti prima che la sbarra si abbassi, ma qualcosa va storto. Il mezzo resta intrappolato tra le due barriere, bloccato sui binari.

Il conducente tenta una disperata manovra per liberarsi, ma non fa in tempo. Il treno sopraggiunge e lo travolge in pieno. L’impatto è violentissimo e la scena viene ripresa da una telecamera di sorveglianza.

