Rissa sugli spalti in F1, cose mai viste: tifoso bannato a vita, ecco cosa è successo.

Durante il Gran Premio di Formula 1 del Messico, una violenta rissa si è scatenata in una delle tribune, lasciando diversi tifosi feriti. Il tutto pare sia scoppiato quando il pilota messicano Sergio Perez si è ritirato dalla gara a seguito di una collisione con Leclerc durante il primo giro. Un ritiro che ovviamente ha lasciato i tifosi locali sconvolti e delusi.

Uno degli spettatori dal suo posto è risalito sulla tribuna in modo decisamente aggressivo, abbattendo prima una donna per poi sferrare pugni a chiunque gli capitasse a tiro. Il caos è stato immortalato in video che hanno fatto il giro dei social media, con molti utenti che hanno paragonato la scena a una rissa tra ultras del calcio. “Davvero ho pensato fosse una partita di calcio, fino a quando non ho visto la pista sullo sfondo”, ha scritto un utente su Twitter.

Alcuni commentatori hanno definito l’evento come la “calcificazione” della Formula 1. Nel frattempo, altri hanno ironizzato sulle possibili cause della rissa tra i fan della F1.

Da quello che possiamo capire, le persone attaccati erano tifosi della Ferrari, ed il tutto è nato probabilmente proprio da diverbio sulla collisione tra Leclerc e Perez. L’aggressore, immobilizzato dal sevizio di sicurezza con una mossa di soffocamento, è stato allontanato dalla sicurezza. In seguito, la Formula 1 ha confermato che a quest’ultimo è stato imposto un divieto a vita e pertanto non potrà vedere mai più un Gran Premio di F1 dal vivo.

Qui la Classifica di F1 aggiornata ed il calendario delle prossime gare.

