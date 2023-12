La Smart #1 Pro e la Smart #1 Pulse offrono una perfetta combinazione di design, prestazioni e sostenibilità. Smart #1 Pro, con un prezzo di partenza di 37.548 euro (IVA e MSS inclusi, con incentivi statali fino a 5000 euro con rottamazione), è l’elettrica ideale per la vita quotidiana.

La Smart #1 Pro si caratterizza per essere una perfetta cittadina premium, offre un’esperienza di guida urbana avanzata e confortevole. Con un’autonomia di 310 km WLTP nel ciclo misto, soddisfa le esigenze quotidiane di mobilità, garantendo spazio e modularità in un formato compatto. La batteria da 49 kWh, pur essendo più piccola rispetto a quella delle sue sorelle maggiori, supporta ricariche rapide fino a 130 kW, permettendo una ricarica dall’10 all’80% in meno di 30 minuti.

Sul fronte delle prestazioni, la Smart #1 Pro non delude, offrendo 272 CV di potenza. La sicurezza e il comfort sono garantiti da una dotazione premium che comprende numerosi sistemi ADAS di serie, come la frenata autonoma d’emergenza, l’assistente al cambio di corsia e il rilevamento dell’angolo cieco. La vettura include anche una telecamera a 360 gradi e sensori di parcheggio.

Gli interni della Smart #1 Pro sono dotati di soluzioni di connettività ed infotainment all’avanguardia, sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldati, volante multifunzione, e un’illuminazione ambiente con 64 colori. Il sedile posteriore è regolabile longitudinalmente, offrendo ulteriore comfort e flessibilità agli occupanti.

Invece la Smart #1 Pulse si distingue come un modello all-wheel drive (AWD) versatile e dinamico, disponibile a partire da 46.610 euro (IVA e MSS inclusi). Questa versione eroga 428 CV di potenza grazie ai suoi due motori elettrici, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. La batteria da 66 kWh assicura un’autonomia WLTP di 400 km, con tempi di ricarica rapidi sia in corrente alternata che continua.

Come tutte le versioni Smart, anche la Pulse offre una dotazione di serie ricca, sia in termini di sicurezza che di comfort, con un sistema di infotainment intuitivo e all’avanguardia. Queste caratteristiche rendono la Smart #1 Pulse una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in tutte le stagioni.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD