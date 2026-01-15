Lascia la spazzatura sul marciapiede ma la vendetta è da applausi

In un parcheggio una Bentley si ferma e il guidatore lascia un sacchetto della spazzatura sul marciapiede. La scena è vista da un motociclista che decide che la vendetta nei confronti dei maleducati è da attuare subito.
Ecco cosa succede dopo l’inseguimento, nel video qui sotto:
Non fareste anche voi un bell’applauso a questo motociclista eroe?
Cosa dice il codice della strada
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
- depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;
- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
Abbandono di Rifiuti: cosa si rischia nel 2026?
In base alle ultime modifiche legislative (D.L. 116/2025), l’abbandono dei rifiuti in Italia è passato da semplice illecito amministrativo a reato penale per tutti, non solo per le imprese.
1. Sanzioni per i privati cittadini
Chiunque abbandoni rifiuti su suolo pubblico o privato è ora soggetto a procedimenti penali:
- Rifiuti non pericolosi: Ammenda penale da 1.500 € a 18.000 €.
- Rifiuti pericolosi: La pena è raddoppiata e può comportare la reclusione da 1 a 5 anni in caso di grave inquinamento.
- Rifiuti ingombranti: Per l’abbandono di mobili, elettrodomestici o parti di veicoli, la sanzione pecuniaria aumenta del 50%.
2. Sanzioni per imprese e professionisti
Per i titolari di aziende e i responsabili di enti, le conseguenze sono ancora più severe:
- Arresto: Da 3 mesi a 1 anno per rifiuti non pericolosi.
- Reclusione: Fino a 2 anni per rifiuti pericolosi.
- Sospensione dell’attività: Oltre alla multa, l’ente può subire la revoca delle autorizzazioni ambientali.
3. Focus motori: uso del veicolo e patente
Se l’abbandono avviene utilizzando un veicolo (auto, furgone o moto), scattano sanzioni accessorie pesanti:
- Sospensione della patente: Da 1 a 6 mesi.
- Sequestro del mezzo: Il veicolo utilizzato per il trasporto illecito può essere sottoposto a fermo amministrativo o confisca.
Nota Bene: Oltre alla sanzione penale, il responsabile è obbligato per legge a procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. In caso di inadempienza, il Comune procederà d’ufficio addebitando i costi (molto elevati) al trasgressore.
4. Piccoli rifiuti (mozziconi e scontrini)
Non va dimenticato il cosiddetto “littering”: gettare a terra mozziconi di sigaretta, fazzoletti o piccoli scontrini comporta multe amministrative che vanno da 80 € a 320 €.