Non vi fermate prima delle strisce? Ecco cosa accade.

Non fermarsi prima delle strisce pedonali è una pessima abitudine per qualcuno, che mette a rischio la vita degli altri. Per sensibilizzare gli automobilisti, la Société de l’Assurance Automobile du Québec ha realizzato e diffuso un video del tutto particolare.

“Fermatevi sulle strisce, non aspettate che vi arrivino in faccia per farlo”: questo il messaggio che la SAAQ ha voluto dedicare agli utenti della strada quando sono al volante e si trovano in prossimità delle strisce pedonali.

Ecco allora che nel momento nel quale l’auto arriva nei pressi delle strisce pedonali, le strisce stesse si sollevano bloccando il traffico. Un’idea davvero di impatto, che fa riflettere tutti sulla pericolosità di certi nostri comportamenti.

Prima che qualcuno accusi di “fake”, diciamo subito che le scene sono state realizzate ad hoc, con attori che hanno interpretato pedoni ed automobilisti. Questo non toglie la bellezza del video, che può essere ovviamente condiviso ad amici e parenti per moltiplicare l’opera di sensibilizzazione.

