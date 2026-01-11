Questo video arriva da un’autostrada in Cina, dove il conducente di un SUV ha tentato un’uscita all’ultimo secondo, tagliando bruscamente la corsia di marcia. La manovra, azzardata e senza alcun preavviso, ha portato a un impatto violento con un’auto che stava transitando regolarmente e che ha ripreso tutto grazie alla dashcam installata a bordo.
Nel filmato si vede chiaramente il SUV avvicinarsi alla corsia di uscita in ritardo, senza aver segnalato l’intenzione con le frecce. Il tentativo di deviazione improvvisa ha fatto sì che il veicolo colpisse l’auto sulla destra, che procedeva a velocità costante. Dopo l’impatto, il SUV ha perso il controllo, si è sollevato su un fianco e infine si è ribaltato.