Cosa sappiamo dell’auto volante Suzuki Skydrive

SkyDrive e Suzuki collaboreranno per iniziare la produzione di auto “volanti” eVTOL entro la primavera del 2024. L’accordo di collaborazione, avviato nel marzo 2022, mira a perfezionare e migliorare il design dell’aeromobile eVTOL a decollo e atterraggio verticali di SkyDrive, sfruttando la vasta esperienza di Suzuki nella produzione di automobili in grande scala.

In una dichiarazione, il Presidente di Suzuki ha affermato che l’obiettivo è quello di fare progressi significativi nello sviluppo di prodotti di alta qualità che contribuiscano alla realizzazione della mobilità aerea come mezzo di trasporto quotidiano.

SkyDrive, con sede a Toyota, Giappone, ha già completato con successo un volo di prova con equipaggio a bordo di un eVTOL nel 2019. Da allora, l’azienda ha intrattenuto discussioni con gli enti regolatori del traffico aereo, tra cui il Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) e la Federal Aviation Administration (FAA), per valutare la possibilità di operare negli Stati Uniti.

In origine, l’aerotaxi SD-05 dell’azienda poteva ospitare solo un passeggero e un pilota. Il modello più recente chiamato è dotato di un innovativo design del rotore, ed è stato presentato al Salone Aeronautico di Parigi 2023. Il nuovo SkyDrive eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing) è cresciuto fino a raggiungere le dimensioni di 13 x 13 x 3 m e ha aggiunto un altro sedile per i passeggeri e quindi può trasportare fino a tre persone per consentire un’operazione più redditizia e un’esperienza più comoda e divertente.

Il velivolo elettrico a batteria dovrebbe ora avere un peso massimo al decollo di circa 1.400 kg e continuerà a funzionare con 12 unità motore/prop. La velocità massima in volo rimane invariata a 100 km/h ma l’autonomia per carica è aumentata a 15 km per i giri da un punto all’altro della città o per brevi tour turistici. La una capacità di carico è di 320 kg in più rispetto ai due modelli precedenti.

Suzuki ha annunciato che trasformerà uno dei suoi stabilimenti nel centro del Giappone in una struttura di produzione completamente dedicata al modello SkyDrive. Inoltre, Suzuki fornirà supporto nella ricerca di risorse umane e condividerà la propria esperienza nella produzione, seguendo il loro approccio di “Dimensioni ridotte, Minore quantità, Leggerezza, Riduzione delle dimensioni e Ordine”.

Oltre a partecipare al progetto di Mobilità Avanzata (AAM) all’Expo 2025 di Osaka, SkyDrive Suzuki hanno l’obiettivo di ottenere la certificazione di aeronavigabilità per l’eVTOL SKYDRIVE, al fine di poter partecipare all’importante evento.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.