Volo cancellato e rimborso: tutto quello che devi sapere

Trovarsi di fronte alla cancellazione di un volo può essere un’esperienza frustrante, sia che si tratti di un viaggio di lavoro importante o di una tanto attesa vacanza.

Vediamo allora quali sono i diritti dei passeggeri in caso di volo cancellato, le procedure per richiedere un rimborso completo e come gestire al meglio tali situazioni.

Diritti dei passeggeri in caso di volo cancellato

Quando un volo viene cancellato, i passeggeri hanno diritti che devono essere rispettati dalle compagnie aeree. Secondo la normativa europea (Reg. UE 261/2004), i passeggeri hanno diritto a ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto entro sette giorni lavorativi. Inoltre, le compagnie aeree devono offrire alternative di viaggio, come un volo alternativo o un trasporto su strada, e fornire assistenza materiale, come pasti e alloggio, se necessario.

Anche la normativa italiana si è uniformata a quella internazionale prevista dalla Convenzione di Montreal. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati a termine di decadenza di 2 anni, e gli stessi diritti non sono soggetti alle norme che regolano la prescrizione.

Da notare che i passeggeri hanno diritto al rimborso anche se la compagnia aerea offre un volo alternativo che soddisfa le loro esigenze. Tuttavia, se i passeggeri accettano l’offerta di un volo alternativo, potrebbero perdere il diritto al rimborso completo.

Come richiedere il rimborso per un volo cancellato

Se il volo è stato cancellato, il primo passo è contattare immediatamente la compagnia aerea per verificare la cancellazione. Sarà necessario fornire tutti i dettagli del volo, come il numero di prenotazione e le date di viaggio. Successivamente, potrebbe essere richiesto di compilare un modulo di richiesta di rimborso, allegando documenti come la conferma della prenotazione e l’avviso di cancellazione del volo. E’ quindi importante conservare sempre copie di tutti i documenti inviati.

Le tempistiche per ottenere il rimborso possono variare da pochi giorni a diverse settimane o mesi, a seconda della compagnia aerea. Se non ricevi il rimborso entro i tempi stabiliti, è consigliabile contattare nuovamente la compagnia aerea per chiedere chiarimenti.

Mantenere una comunicazione chiara con la compagnia aerea è fondamentale per ottenere un rimborso tempestivo. Da questo punto di vista, è sempre meglio essere sintetici nelle spiegazioni, senza divagare in proteste ed improperi.

Documenti necessari per richiedere il rimborso

Per richiedere il rimborso del volo cancellato, sono necessari alcuni documenti fondamentali:

Conferma della prenotazione del volo (email di conferma o biglietto elettronico).

Comunicazioni ufficiali ricevute dalla compagnia aerea riguardo alla cancellazione del volo.

Copia del documento d’identità o del passaporto del passeggero coinvolto.

Ricevute o fatture relative ai pagamenti effettuati per il volo.

Traccia di ogni comunicazione avuta con la compagnia aerea (email o telefonate).

Risarcimento del danno in caso di volo cancellato

In alcuni casi, i passeggeri hanno diritto anche alla compensazione pecuniaria, collegata alla tratta aerea e alla distanza:

250 euro per tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri.

400 euro per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri.

600 euro per tutte le altre tratte superiori a 3.500 chilometri.

Da notare che il risarcimento deve essere aggiunto al rimborso del biglietto nel caso in cui il volo sia stato cancellato meno di 14 giorni prima della partenza.

La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, come attentati terroristici, scioperi non annunciati o allarmi per la sicurezza.

Consigli utili per gestire una situazione di volo cancellato

Quando si affronta una situazione di volo cancellato, è importante essere preparati e seguire alcuni consigli utili:

Rimanere calmi e controllare le informazioni fornite dalla compagnia aerea.

Essere proattivi e cercare di ottenere il massimo supporto possibile dalla compagnia.

Documentare ogni comunicazione con la compagnia aerea.

Essere informati sui propri diritti come passeggeri.

Prendere in considerazione l’acquisto di un’assicurazione di viaggio che copra eventuali inconvenienti come la cancellazione del volo.

Evitare problemi futuri: le assicurazioni di viaggio

Per evitare problemi futuri legati a voli cancellati, è consigliabile sottoscrivere un’assicurazione viaggio. Un’assicurazione viaggio può fornire una copertura finanziaria in caso di imprevisti come la cancellazione del volo.