Informazioni chiave:
- Il bianco riflette la luce solare, riduce il riscaldamento della fusoliera e protegge i materiali compositi dai raggi UV. Su una fusoliera bianca crepe, perdite e danni da fulmine sono immediatamente visibili durante le ispezioni.
- Su un Boeing 747 la verniciatura bianca pesa circa 25 kg, quella colorata completa fino a 250 kg. La differenza si traduce in maggiore consumo di carburante su ogni volo per tutta la vita operativa dell’aereo.
- Nel 1996 un Concorde verniciato di blu per Pepsi assorbiva così tanto calore da poter volare a Mach 2 per soli 20 minuti prima di rischiare il surriscaldamento strutturale.
La maggior parte degli aerei di linea è bianca. Non è una scelta estetica: il colore bianco riflette la luce solare, facilita le ispezioni di sicurezza, pesa meno di qualsiasi altra verniciatura e costa meno da applicare e manutenere.
Su un Boeing 747 la differenza di peso tra una verniciatura bianca base (~25 kg) e una verniciatura colorata completa può arrivare a 250 kg. Quei chili in più si traducono in maggiore consumo di carburante su ogni singolo volo, per tutta la vita operativa dell’aereo. Ecco, nel dettaglio, le ragioni tecniche ed economiche dietro il colore più diffuso nell’aviazione commerciale.
Indice dei contenuti
Perché il bianco protegge la fusoliera dal calore?
Il principio è lo stesso per cui si indossano vestiti chiari in estate: il bianco riflette la luce solare, mentre i colori scuri la assorbono e si riscaldano. Un aereo parcheggiato sulla pista in una giornata di sole può raggiungere temperature esterne molto elevate. La verniciatura bianca riduce l’accumulo di calore sulla fusoliera, abbassa il carico di lavoro dell’impianto di climatizzazione e, di conseguenza, riduce il consumo di carburante necessario per raffreddare la cabina prima dell’imbarco.
In quota il problema si ripresenta: gli aerei volano sopra le nuvole, esposti alla radiazione UV diretta. I materiali compositi usati nelle fusoliere moderne (fibra di carbonio, resine epossidiche) sono sensibili ai raggi ultravioletti. La vernice bianca funge da schermo protettivo, rallentando il degrado dei materiali. Come ha spiegato John Hansman, professore di aeronautica al MIT, al sito Business Insider: è come applicare una protezione solare alla fusoliera.
Il caso più celebre è quello del Concorde Pepsi: nel 1996 Air France verniciò un Concorde con una livrea prevalentemente blu per una campagna pubblicitaria. La vernice scura assorbiva così tanto calore che l’aereo poteva volare a Mach 2 per soli 20 minuti prima di rischiare il surriscaldamento strutturale.
Perché il bianco facilita le ispezioni di sicurezza?
Gli aerei vengono ispezionati visivamente prima di ogni volo e in modo approfondito a intervalli regolari. Le crepe sulla fusoliera, le ammaccature, le tracce di perdite di olio idraulico e i segni di corrosione sono quasi sempre più scuri della superficie circostante. Su una fusoliera bianca qualsiasi anomalia scura è immediatamente visibile. Su una fusoliera blu, nera o rossa, le stesse anomalie possono passare inosservate durante un’ispezione rapida.
Questo vale anche per i danni da fulmine: quando un fulmine colpisce un aereo, può lasciare segni di bruciatura sulla fusoliera che su una superficie bianca sono facili da individuare. Lo stesso principio si applica ai danni da bird strike (collisione con volatili): su una superficie bianca la traccia della collisione è evidente.
Quanto pesa e quanto costa la vernice di un aereo?
La vernice aeronautica è una miscela di poliuretano con catalizzatori e attivatori, molto più costosa delle vernici comuni. I numeri variano in base alle dimensioni dell’aereo:
- Boeing 737: servono circa 240 litri di vernice, il peso della verniciatura è di circa 180 kg (dato SAS)
- Boeing 747: la sola verniciatura bianca pesa circa 25 kg; una verniciatura colorata completa arriva a 250 kg
- Airbus A380: servono circa 3.600 litri di vernice per coprire l’intera superficie
L’operazione di verniciatura richiede da 2 a 7 giorni durante i quali l’aereo resta a terra e non genera ricavi. Il costo va da circa 50.000 a 300.000 dollari a seconda delle dimensioni e della complessità della livrea. Le compagnie che scelgono livree molto colorate (come la coda rossa di Virgin Atlantic o il verde di Aer Lingus) applicano la vernice colorata solo su porzioni limitate della fusoliera, mantenendo il bianco come base per contenere peso e costi.
Perché gli aerei bianchi hanno un valore di rivendita più alto?
Nel settore aeronautico la compravendita e il leasing di aerei tra compagnie diverse è la norma. Un aereo bianco può essere riverniciato con la nuova livrea in tempi più brevi e a costi inferiori rispetto a un aereo con una livrea colorata complessa, che richiederebbe la rimozione del colore esistente prima della nuova applicazione.
Per questo motivo gli aerei bianchi hanno un valore di rivendita più alto: la compagnia acquirente risparmia tempo e denaro nell’adattamento.
Perché il bianco rende l’aereo più visibile?
Un aereo bianco si distingue meglio contro il cielo, il terreno e l’acqua. Questa visibilità è utile in tre situazioni: i piloti di altri aerei e i controllori di volo possono individuarlo più facilmente in condizioni di traffico intenso (tra 5.000 e 10.000 aerei sono in volo contemporaneamente nel mondo); i volatili riescono a vederlo prima e a evitarlo, riducendo i bird strike durante decollo e atterraggio; le squadre di soccorso possono localizzarlo più rapidamente in caso di atterraggio di emergenza, soprattutto di notte o in mare aperto.
Esistono aerei non bianchi? Quali problemi hanno possono avere?
Alcune compagnie scelgono livree scure su tutta la fusoliera: Air New Zealand (nero), alcune livree speciali di Lufthansa e il già citato Concorde Pepsi. Queste scelte comportano un maggiore assorbimento di calore, un peso superiore della verniciatura, costi di manutenzione più alti e ispezioni più complesse. Per un volo a lungo raggio di 15-18 ore, il maggiore consumo di carburante legato al peso aggiuntivo della vernice e al raffreddamento extra si accumula in modo misurabile.
La tendenza del settore resta chiara: la base bianca con livrea colorata limitata a coda, motori e titoli è il modello dominante, e lo sarà ancora a lungo.