Informazioni chiave:
- Gli aerei commerciali volano tra 10.000 e 12.800 metri: sopra l’Himalaya il margine verticale con le cime è di appena 3.000-4.000 metri, contro gli oltre 10.000 delle rotte normali. In caso di depressurizzazione, scendere a 3.000 metri è fisicamente impossibile.
- Le maschere a ossigeno di bordo durano 12-20 minuti: sufficienti per una discesa rapida sopra il mare, insufficienti sopra l’Himalaya. Nell’intera regione ci sono solo due aeroporti utilizzabili per un dirottamento (Lhasa e Kathmandu).
- Turbolenza in aria limpida non rilevabile dai radar, restrizioni militari cinesi e indiane nel settore Kashmir-Tibet e procedure di drift-down incompatibili con le altitudini completano il quadro delle ragioni operative.
Gli aerei commerciali evitano di sorvolare l’Himalaya per cinque ragioni operative: l’impossibilità di un atterraggio di emergenza, il margine di quota ridotto, la turbolenza in aria limpida (clear air turbulence), l’autonomia limitata delle maschere a ossigeno e le restrizioni militari cinesi e indiane.
La catena montuosa non è una zona di divieto di sorvolo, ma le compagnie aeree preferiscono rotte alternative perché i rischi superano i vantaggi.
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Quanto è alto l’Himalaya rispetto alla quota di crociera
L’Himalaya si estende per circa 2.300 km attraverso Pakistan, India, Nepal, Tibet, Bhutan e Bangladesh, con un’altitudine media superiore ai 6.000 metri. L’Everest raggiunge 8.849 metri. L’altopiano tibetano, che sostiene l’intera catena, ha un’elevazione media di 4.500 metri, più alta della cima più elevata degli Stati Uniti continentali (Mount Whitney, 4.421 m).
La quota di crociera dei voli commerciali è compresa tra 10.000 e 12.800 metri (33.000-42.000 piedi). Per sorvolare l’Himalaya in sicurezza, un aereo dovrebbe volare nella parte alta di questa fascia, con un margine verticale tra sé e le cime di appena 3.000-4.000 metri. Sulle rotte oceaniche o continentali normali, il margine è di oltre 10.000 metri.
Alcuni tipi di aeromobili, come il Boeing 777-300 a pieno carico, non possono operare al di sopra del livello di volo 310 (circa 9.500 metri) su tratte lunghe, il che li esclude fisicamente dal sorvolo himalayano.
Perché un atterraggio di emergenza è quasi impossibile
In caso di depressurizzazione della cabina, i piloti devono far scendere l’aereo a circa 3.000 metri (10.000 piedi) dove l’aria è respirabile. Quando il terreno sottostante è a 6.000-8.000 metri, scendere a 3.000 è fisicamente impossibile. Le maschere a ossigeno di bordo forniscono una riserva di circa 12-20 minuti, un tempo sufficiente per una discesa rapida sopra il mare o la pianura, ma del tutto insufficiente sopra l’Himalaya.
C’è anche la procedura di drift-down: se un aereo bimotore perde un motore in quota, deve scendere a un’altitudine dove il motore rimasto può mantenere il volo livellato. Sopra l’Himalaya, l’altitudine di drift-down potrebbe trovarsi sotto il livello delle cime circostanti.
L’intera regione himalayano-tibetana ha solo due aeroporti utilizzabili per un dirottamento: Lhasa Gonggar (pista di 4.000 metri, a 3.570 metri di altitudine) e Kathmandu Tribhuvan (pista di 3.350 metri). Non ci sono superfici piane adatte a un atterraggio fuori pista.
Turbolenza in aria limpida e correnti himalayane
Le catene montuose ad alta quota generano turbolenza in aria limpida (Clear Air Turbulence, CAT), un tipo di turbolenza che non è associata a nuvole e non appare sui radar meteorologici di bordo. La FAA (Federal Aviation Administration) classifica la turbolenza come la prima causa di infortuni a bordo dei voli commerciali in incidenti non fatali.
La CAT è la forma più insidiosa perché colpisce senza preavviso e i piloti non hanno modo di individuarla con gli strumenti disponibili. L’aria rarefatta a quote elevate intensifica la turbolenza e le correnti discendenti (mountain waves) prodotte dal vento che colpisce i versanti himalayani possono spingere un aereo verso il basso con forza considerevole. A queste quote, le temperature esterne scendono sotto i -50 °C, con il rischio aggiuntivo di congelamento del carburante nei serbatoi alari in caso di esposizione prolungata.
Le restrizioni militari su Tibet e Kashmir
Il sorvolo dell’Himalaya coinvolge spazi aerei controllati da India e Cina, entrambe con attività militari intense nella regione. L’Indian Air Force e la People’s Liberation Army Air Force conducono esercitazioni regolari nel settore Kashmir-Tibet, con basi militari che limitano l’accesso ai corridoi commerciali.
La Cina restringe il sorvolo commerciale del Tibet, autorizzando in genere solo le compagnie cinesi (China Southern, Air China, Sichuan Airlines) sulle rotte che attraversano la regione. Prima della pandemia, China Southern operava fino a cinque voli settimanali tra Urumqi e Teheran sorvolando il settore occidentale dell’altopiano. Le rotte internazionali tra Delhi e Pechino, ad esempio, passano a sud della catena himalayana anziché attraversarla.
Quali aerei volano comunque nella regione
Alcuni voli operano regolarmente nella zona himalayana, anche se non sorvolano le cime più alte:
- Voli domestici nepalesi: collegano Kathmandu con aeroporti di montagna come Lukla (pista di 527 metri a 2.845 m di altitudine, considerato tra gli aeroporti più pericolosi al mondo)
- Druk Air (Bhutan): opera con Airbus A319 e A320neo l’atterraggio a Paro, uno degli aeroporti più tecnici al mondo, in una valle a 2.235 m circondato da montagne fino a 5.500 m. Solo otto piloti al mondo sono abilitati all’atterraggio a Paro
- Voli cinesi regionali: collegano Lhasa con Chengdu, Xian e Kathmandu, volando sopra l’altopiano tibetano ma non sopra le cime più alte della catena himalayana
Le rotte intercontinentali che collegano Europa e Sud-Est asiatico passano a sud dell’Himalaya, attraversando lo spazio aereo indiano, pakistano o iraniano. Le rotte tra Europa e Cina settentrionale passano a nord, sulla Siberia. Il sorvolo diretto della catena rimane un’eccezione operativa limitata a pochi corridoi regionali, e le compagnie aeree internazionali lo evitano per una combinazione di ragioni tecniche, operative e geopolitiche.