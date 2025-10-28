American Airlines ha ufficializzato l’arrivo in flotta del suo primo Airbus A321XLR, un aeromobile pensato per ridefinire l’esperienza a bordo nei voli di medio e lungo raggio. Il primo volo commerciale è previsto il 18 dicembre 2025 da New York JFK a Los Angeles LAX e i biglietti sono già disponibili online.
Il nuovo modello, consegnato lo scorso 22 ottobre dalla linea di assemblaggio di Airbus ad Amburgo, rappresenta un passo deciso verso una proposta di viaggio più raffinata e personalizzata, capace di soddisfare le esigenze di chi cerca comfort, privacy e servizi esclusivi.
Una configurazione a tre cabine per ogni tipo di viaggiatore
Il nuovo A321XLR dispone di 20 poltrone Flagship Suite®, 12 posti in Premium Economy e 123 in Main Cabin. A bordo, ogni dettaglio è stato pensato per offrire un’esperienza superiore.
Le suite Flagship si distinguono per il design avvolgente, con sedili completamente reclinabili, porte scorrevoli per la privacy, spazi dedicati per oggetti personali, base di ricarica wireless e luce da lettura regolabile. A terra, i passeggeri Flagship beneficiano di accesso prioritario a check-in, controlli, imbarco e bagagli, oltre all’ingresso nella raffinata Greenwich Lounge™ del JFK, con proposte culinarie e cocktail d’autore.
La Premium Economy evolve con poggiatesta sagomati, poggia gambe e piedi regolabili, ricarica wireless e amenity kit di fascia alta, oltre a una proposta gastronomica con piatti caldi e tessili firmati Ostrichpillow®.
Prossimi impieghi anche sulle rotte internazionali
L’A321XLR è stato inizialmente destinato alle rotte transcontinentali statunitensi, ma American Airlines ha annunciato che i prossimi esemplari saranno utilizzati anche su voli internazionali nella prima metà del 2026.
Grazie all’autonomia estesa del modello XLR, l’aeromobile è in grado di coprire lunghe tratte offrendo un livello di comfort comparabile ai widebody, ma con maggiore efficienza operativa.
Con questo passo, American Airlines consolida il suo posizionamento nel segmento premium, puntando su innovazione, qualità del servizio e una visione moderna della mobilità aerea.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!