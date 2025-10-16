Linee Aeree

Boeing 747 in livrea commemorativa 100 anni American Airlines in volo con cielo blu sullo sfondo.

American Airlines celebra il centenario con livrea speciale Flagship

American Airlines celebra il centenario con una livrea storica ispirata alle origini della compagnia e alla tradizione dell’aviazione statunitense.

A soli sei mesi dall’avvio ufficiale del suo centenario, American Airlines ha svelato un piano speciale: una livrea commemorativa che sarà applicata su un Boeing 777‑300 registrato come N735AT, con voli a partire da novembre. Il design, che abbina elementi storici a un gusto contemporaneo, richiama il leggendario marchio “Flagship®” — simbolo dell’esperienza premium dell’azienda fin dagli anni Trenta.

Il richiamo al passato: la livrea Flagship rivisitata

Il nuovo aereo adotta il colore Silver Eagle®, ormai distintivo nelle flotte principali e regionali di American. Sui due lati si ripresenta il motivo del fulmine arancione, un elemento iconico già utilizzato nella livrea del Douglas DC‑3 quasi novant’anni fa. A coronare il richiamo al passato, nella parte posteriore dell’aeromobile compare un roundel con l’aquila, simbolo storico della compagnia e manifestazione del suo spirito globale.

Rimanendo fedele alla tradizione, il velivolo sarà battezzato “Flagship DFW”, in omaggio alla città di Dallas/Fort Worth, storico hub e “casa” del gruppo.

Interni rinnovati e focus sull’esperienza premium

Oltre al look esterno, il velivolo sarà dotato di interni aggiornati, con la cabina Flagship Suite®, il nuovo prodotto business con porte di privacy, pad per ricarica wireless e chaise-longue regolabile. Anche la Premium Economy sarà migliorata, con ricarica wireless integrata, poggiapiede regolabili e nuove ali poggiatesta. Per la cabina principale, verranno introdotti schermi 4K, porte USB‑C e prese AC.

Nel 2026, tutti i 777‑300 rinnovati presenteranno 70 suite Flagship e 44 posti in Premium Economy, consolidando il salto qualitativo previsto per il centenario.

