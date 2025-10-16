A soli sei mesi dall’avvio ufficiale del suo centenario, American Airlines ha svelato un piano speciale: una livrea commemorativa che sarà applicata su un Boeing 777‑300 registrato come N735AT, con voli a partire da novembre. Il design, che abbina elementi storici a un gusto contemporaneo, richiama il leggendario marchio “Flagship®” — simbolo dell’esperienza premium dell’azienda fin dagli anni Trenta.
Il richiamo al passato: la livrea Flagship rivisitata
Il nuovo aereo adotta il colore Silver Eagle®, ormai distintivo nelle flotte principali e regionali di American. Sui due lati si ripresenta il motivo del fulmine arancione, un elemento iconico già utilizzato nella livrea del Douglas DC‑3 quasi novant’anni fa. A coronare il richiamo al passato, nella parte posteriore dell’aeromobile compare un roundel con l’aquila, simbolo storico della compagnia e manifestazione del suo spirito globale.
Rimanendo fedele alla tradizione, il velivolo sarà battezzato “Flagship DFW”, in omaggio alla città di Dallas/Fort Worth, storico hub e “casa” del gruppo.
Interni rinnovati e focus sull’esperienza premium
Oltre al look esterno, il velivolo sarà dotato di interni aggiornati, con la cabina Flagship Suite®, il nuovo prodotto business con porte di privacy, pad per ricarica wireless e chaise-longue regolabile. Anche la Premium Economy sarà migliorata, con ricarica wireless integrata, poggiapiede regolabili e nuove ali poggiatesta. Per la cabina principale, verranno introdotti schermi 4K, porte USB‑C e prese AC.
Nel 2026, tutti i 777‑300 rinnovati presenteranno 70 suite Flagship e 44 posti in Premium Economy, consolidando il salto qualitativo previsto per il centenario.
