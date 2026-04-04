- Un Boeing 737-800 con livrea FIFA World Cup 26 è in servizio dal 15 febbraio 2026: è il primo aereo a tema sportivo nella storia di American Airlines. Resterà operativo per tutta la durata del torneo.
- Oltre 1.460 aerei della flotta espongono una decal FIFA World Cup 26 sulla fusoliera. American Airlines è Official North American Airline Supplier del Mondiale in partnership con Qatar Airways.
- Per i membri AAdvantage è aperta l’ultima finestra per convertire le miglia in biglietti per le 104 partite del torneo, in programma nell’estate 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico.
American Airlines ha presentato la prima livrea a tema sportivo della sua storia, dedicata alla FIFA World Cup 26. Un Boeing 737-800 con la livrea speciale è in servizio dal 15 febbraio 2026 e resterà operativo per tutta la durata del torneo, in programma nell’estate 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico.
Oltre all’aereo dedicato, più di 1.460 aerei della flotta American Airlines espongono una decal FIFA World Cup 26 sulla fusoliera. La compagnia è Official North American Airline Supplier del Mondiale in partnership con Qatar Airways. Per i membri del programma AAdvantage, è aperta l’ultima finestra per convertire le miglia in biglietti per le 104 partite del torneo.
Com’è la livrea FIFA World Cup 26 di American Airlines
Il Boeing 737-800 con livrea speciale è il primo aereo a tema sportivo nella storia di American Airlines. Il design richiama i colori e i simboli ufficiali della FIFA World Cup 26 e sarà visibile sulle rotte domestiche e internazionali della compagnia per tutta l’estate 2026. L’aereo è entrato in servizio il 15 febbraio ed è stato presentato ufficialmente il 2 aprile nell’hangar di Miami, hub principale di American Airlines per i collegamenti con Caraibi, Messico e America Latina.
Alla presentazione hanno partecipato Thierry Henry e Tim Howard (ex portiere della nazionale statunitense), insieme a dirigenti di American Airlines tra cui il Chief Commercial Officer Nat Pieper e la Chief Marketing Officer Caroline Clayton. Presenti anche Amy Hopfinger, Chief Business and Strategy Officer della FIFA, e rappresentanti dell’amministrazione della contea di Miami-Dade.
Oltre all’aereo con livrea completa, più di 1.460 aerei della flotta – la maggior parte del totale – portano una decal dedicata alla FIFA World Cup 26 sulla fusoliera.
Quali eventi organizza American Airlines per i Mondiali 2026
American Airlines ha annunciato una serie di attivazioni nelle 16 città ospitanti del torneo, con eventi negli aeroporti e in luoghi pubblici negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’obiettivo è coinvolgere i tifosi con esperienze legate al Mondiale, sia per chi vola con la compagnia sia per il pubblico generale.
La prima attivazione si è svolta il 2 aprile 2026 nell’hangar di Miami, dove l’aereo con la livrea speciale è stato esposto al pubblico insieme alle mascotte ufficiali della FIFA World Cup 2026. L’evento ha incluso cibo e bevande ispirate alla cultura di Miami.