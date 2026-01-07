American Airlines ha ufficialmente attivato il Wi-Fi gratuito ad alta velocità su gran parte della sua flotta a partire dal 6 gennaio 2026, in una svolta decisamente gradita nella connettività aerea e allineandosi finalmente agli standard già offerti da Delta Air Lines e JetBlue.

La rivoluzione della connettività in volo

Il servizio, sponsorizzato da AT&T, rappresenta uno dei più importanti cambiamenti nell’esperienza di viaggio aereo degli ultimi anni. American Airlines diventa così il secondo vettore più grande al mondo per numero di aeromobili dotati di connessione internet gratuita ad alta velocità, coprendo oltre 2 milioni di voli all’anno.

La novità interessa inizialmente il 90% della flotta della compagnia aerea statunitense, con un’implementazione progressiva che si completerà nei prossimi mesi. L’accesso al servizio è riservato esclusivamente ai membri del programma fedeltà AAdvantage, che possono iscriversi gratuitamente anche durante il volo.

Dettagli tecnici e copertura del servizio

La connettività è garantita attraverso sistemi satellitari di ultima generazione forniti da Viasat e Intelsat, capaci di offrire velocità paragonabili a quelle di una connessione domestica anche a 35.000 piedi di altitudine.

Aeromobili attualmente coperti dal servizio gratuito:

Tutti gli Airbus A319, A320 e A321

Tutti i Boeing 737

Oltre 500 aeromobili regionali biclasse

Selezionati Boeing 787-8 e 787-9

Secondo quanto dichiarato da Heather Garboden, Chief Customer Officer di American Airlines,

il Wi-Fi gratuito ad alta velocità non è solo un vantaggio aggiuntivo, ma un elemento essenziale per i viaggiatori moderni. Per questo siamo orgogliosi di implementare questa nuova offerta, sponsorizzata da AT&T, sulla maggior parte della nostra flotta.

Implementazione progressiva e prossimi sviluppi

Il lancio del servizio segue una strategia a fasi ben definita:

Gennaio 2026: Attivazione su tutti i narrow-body e gli aeromobili regionali biclasse equipaggiati con connettività satellitare Viasat e Intelsat. Attualmente, il 73% della flotta regionale biclasse dispone già della tecnologia satellitare necessaria.

Primavera 2026: Estensione ai widebody dotati di sistema Viasat, inclusi i nuovi Boeing 787-9 di recente consegna. Questo permetterà di offrire connettività gratuita anche su numerose rotte internazionali.

Fase futura: American Airlines sta lavorando per portare il Wi-Fi gratuito al 100% della flotta, compresi gli aeromobili ancora equipaggiati con i sistemi Panasonic, sebbene non sia stata ancora comunicata una tempistica precisa per questa fase finale.

Come funziona l’accesso al Wi-Fi gratuito

L’utilizzo del servizio è estremamente semplice grazie al portale rinnovato aainflight.com. I passeggeri devono semplicemente:

Connettersi alla rete Wi-Fi dell’aeromobile Accedere al portale con numero AAdvantage e password Selezionare l’opzione “Free Wi-Fi” per iniziare la navigazione

Chi non è ancora membro del programma AAdvantage può iscriversi gratuitamente prima del viaggio su aa.com oppure direttamente durante il volo tramite il portale di bordo. L’iscrizione al programma offre anche ulteriori vantaggi come l’imbarco prioritario, l’accumulo di miglia per raggiungere lo status elite e la possibilità di riscattare miglia per viaggi premio, upgrade e pacchetti vacanza.

Il contesto competitivo nel settore aereo

La decisione di American Airlines arriva dopo anni di resistenza e rappresenta un cambio di strategia significativo. Fino al 2025, la compagnia applicava tariffe elevate per la connettività in volo: 29 dollari per due ore di navigazione o 35 dollari per l’intera durata del volo.

Questo approccio aveva creato un divario competitivo rispetto ai principali concorrenti:

Delta Air Lines offre già Wi-Fi gratuito su gran parte della sua flotta, con copertura su rotte nordamericane, transatlantiche e verso l’America Latina

offre già Wi-Fi gratuito su gran parte della sua flotta, con copertura su rotte nordamericane, transatlantiche e verso l’America Latina JetBlue è stata pioniera nell’offrire connettività gratuita, annunciando il servizio nel 2013 e completando l’implementazione su tutta la flotta nel 2017

è stata pioniera nell’offrire connettività gratuita, annunciando il servizio nel 2013 e completando l’implementazione su tutta la flotta nel 2017 United Airlines sta installando il sistema Starlink su 280 jet regionali biclasse e ha iniziato l’installazione anche sui mainline, puntando su una tecnologia satellitare LEO (Low Earth Orbit) ancora più avanzata

sta installando il sistema Starlink su 280 jet regionali biclasse e ha iniziato l’installazione anche sui mainline, puntando su una tecnologia satellitare LEO (Low Earth Orbit) ancora più avanzata Alaska Airlines e Hawaiian Airlines stanno anch’esse adottando Starlink per la loro flotta

La partnership strategica con AT&T

La sponsorizzazione di AT&T è stata fondamentale per rendere possibile questo servizio. Come ha spiegato Jenifer Robertson, EVP e GM Mass Markets di AT&T:

In AT&T, la connettività cambia tutto. Come rete wireless più veloce e affidabile d’America, sappiamo quanto sia importante per le persone rimanere connesse ovunque si trovino. Sponsorizzando il Wi-Fi gratuito in volo per i viaggiatori di American Airlines, stiamo rendendo più facile per le persone rimanere produttive, intrattenute e in contatto dal decollo all’atterraggio.

La partnership rappresenta un’alleanza naturale tra due marchi iconici del Texas, entrambi con una lunga storia di innovazione e connessione. American Airlines è stata per anni cliente business di AT&T, consolidando ulteriormente questa collaborazione strategica.

Viasat vs Starlink: la battaglia delle tecnologie satellitari

La scelta di American Airlines di affidarsi a Viasat e Intelsat invece di Starlink (utilizzato da United e altre compagnie internazionali) rappresenta una decisione tecnica importante.

Caratteristiche di Viasat/Intelsat:

Satelliti geostazionari ad alta capacità

Copertura consolidata su Nord America e rotte transatlantiche

Installazione più complessa (circa 10 giorni) e antenna più pesante (circa 300 libbre)

Lancio recente di un nuovo satellite per migliorare la copertura sulle Americhe

Caratteristiche di Starlink:

Costellazione di satelliti LEO (Low Earth Orbit) più vicini alla Terra

Velocità superiori, maggiore stabilità e latenza ridotta

Installazione rapida (4 giorni) e antenna più leggera (85 libbre)

Copertura globale più uniforme, ideale per rotte transpacifiche

Steering elettronico senza parti mobili per maggiore affidabilità

Compagnie come Air France, Air New Zealand, British Airways, Iberia, Qatar Airways, SAS, Singapore Airlines, Turkish Airlines e Virgin Atlantic hanno già scelto Starlink per la loro flotta.

L’impatto sul mercato e sui passeggeri

Questa mossa posiziona American Airlines come leader nella connettività aerea per numero di aeromobili equipaggiati. Con oltre 900 aeromobili mainline dotati di Wi-Fi satellitare ad alta velocità, la compagnia supera qualsiasi altro vettore al mondo in termini di copertura assoluta.

Il servizio gratuito rappresenta un vantaggio significativo per diverse categorie di passeggeri:

Business travelers: possibilità di lavorare in modo produttivo durante i voli

possibilità di lavorare in modo produttivo durante i voli Famiglie: intrattenimento streaming per mantenere i bambini occupati

intrattenimento streaming per mantenere i bambini occupati Viaggiatori frequenti: possibilità di rimanere sempre connessi sui social media e con amici e familiari

possibilità di rimanere sempre connessi sui social media e con amici e familiari Studenti e professionisti digitali: accesso costante a risorse online e piattaforme di lavoro remoto

Considerazioni sui piani esistenti e rimborsi

Una questione ancora aperta riguarda i passeggeri che hanno acquistato abbonamenti mensili o annuali per il Wi-Fi prima del lancio del servizio gratuito. American Airlines non ha ancora chiarito se:

I clienti debbano cancellare manualmente i piani per evitare addebiti automatici

Saranno previsti rimborsi proporzionali per chi ha già pagato per periodi parziali

Gli abbonati annuali riceveranno compensazioni

I sottoscrittori di piani a pagamento dovrebbero monitorare attentamente i loro account, considerando che durante gennaio alcuni aeromobili potrebbero non avere ancora il servizio gratuito attivo.

American Airlines ha investito per oltre un decennio nello sviluppo di una delle reti di connettività in volo più estese del settore. La compagnia è stata pioniera nell’innovazione air-to-ground a metà degli anni 2000 ed è stata la prima statunitense a offrire streaming sul 100% della sua flotta mainline.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, il Wi-Fi gratuito rappresenta solo la base per future innovazioni in termini di personalizzazione, servizio digitale e un’esperienza di viaggio premium più fluida e integrata.

American Airlines sta inoltre valutando sistemi satellitari LEO alternativi per il futuro, incluso il sistema di Amazon (Project Kuiper), che potrebbe offrire ulteriori opzioni tecnologiche nei prossimi anni.

Cosa ci aspettiamo per il futuro

L’introduzione del Wi-Fi gratuito da parte di American Airlines, dopo anni di resistenza basata su modelli di business che consideravano la connettività come fonte di ricavo diretto, la compagnia ha riconosciuto che la connettività gratuita è diventata un’aspettativa fondamentale dei passeggeri, non più un lusso opzionale.

Questa scelta strategica, resa possibile dalla partnership con AT&T e dall’incentivo all’iscrizione al programma AAdvantage (monetizzabile attraverso la partnership con Citibank), posiziona American Airlines in modo competitivo rispetto a Delta e JetBlue, mentre United continua a lavorare sull’implementazione di Starlink, come ha già fatto Emirates.

Con il 2026 che si profila come l’anno in cui il Wi-Fi gratuito ad alta velocità diventerà lo standard nell’aviazione statunitense, i passeggeri possono finalmente aspettarsi di rimanere connessi a 35.000 piedi con la stessa facilità con cui lo sono a terra.

