Informazioni chiave:
- A quota di crociera la pressurizzazione esercita circa 8 psi sulla fusoliera: su una porta standard la forza risultante supera le 10 tonnellate. Nessun essere umano può vincerla.
- Le porte a tappo (plug door) si incastrano nel telaio grazie alla pressione interna. Blocchi meccanici controllati dal cockpit si attivano sopra gli 80 nodi e si disattivano solo dopo l’atterraggio (“doors to manual”).
- L’unico caso noto di apertura in volo è il volo Asiana Airlines del 2023: l’aereo era a 210 metri di quota, con pressurizzazione quasi azzerata, a pochi minuti dall’atterraggio.
Aprire la porta di un aereo in volo è fisicamente impossibile. A quota di crociera (10.000-12.000 metri) la pressurizzazione della cabina esercita circa 8 psi (libbre per pollice quadrato) su ogni porzione della fusoliera. Su una porta standard di un aereo di linea, larga circa 1 metro e alta circa 1,80 metri, questa differenza di pressione genera una forza complessiva superiore a 10 tonnellate che spinge la porta contro il telaio dall’interno.
Nessun essere umano può vincere una forza di questa entità. Le porte, inoltre, sono bloccate meccanicamente dal cockpit e si sbloccano solo dopo l’atterraggio, quando il pilota annuncia “doors to manual“.
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Perché la pressurizzazione impedisce l’apertura della porta?
Gli aerei di linea volano a quote dove la pressione atmosferica esterna è troppo bassa per la sopravvivenza umana. Per consentire ai passeggeri di respirare normalmente, la cabina viene pressurizzata a un livello equivalente a un’altitudine di circa 1.800-2.400 metri (6.000-8.000 piedi). Questo crea una differenza di pressione tra interno ed esterno di circa 8 psi (0,55 bar).
Il principio è semplice: la pressione interna è molto più alta di quella esterna, e questa differenza “schiaccia” la porta contro il suo telaio. Il confronto più usato in ingegneria aeronautica è quello del tappo della vasca da bagno: finché la vasca è piena d’acqua, il tappo non si può tirare via. Allo stesso modo, finché la cabina è pressurizzata, la porta non si può aprire.
Anche a quote più basse, con una differenza di soli 2 psi, la forza sulla porta resta nell’ordine di centinaia di chili per metro quadrato: ben oltre la capacità di qualsiasi persona.
Come sono costruite le porte degli aerei?
La maggior parte degli aerei commerciali moderni utilizza porte a tappo (plug door). Questo design prevede che la porta, per essere aperta, debba prima rientrare verso l’interno della cabina e solo dopo ruotare verso l’esterno. La pressurizzazione agisce nella direzione opposta, spingendo la porta verso l’esterno e incastrandola ancora più saldamente nel telaio. Più alta è la pressione interna, più forte è la tenuta.
Oltre alla pressurizzazione, le porte sono dotate di blocchi meccanici (lock bolt) che si attivano automaticamente quando l’aereo supera circa 80 nodi (circa 150 km/h) durante il rullaggio. Questi blocchi sono controllati dal cockpit: solo il pilota può disattivarli. Quando l’equipaggio annuncia “doors to manual” dopo l’atterraggio, sta autorizzando il disarmo delle porte e lo scollegamento degli scivoli di emergenza.
Cosa accadrebbe in caso di decompressione improvvisa?
Se un pannello o un finestrino si staccasse dalla fusoliera in quota, si verificherebbe una decompressione rapida. L’aria pressurizzata della cabina si precipiterebbe verso l’esterno attraverso l’apertura, generando un forte rumore, vento violento e un brusco calo della temperatura (fino a -40 °C alle quote di crociera). Le maschere a ossigeno si attiverebbero automaticamente e i piloti inizierebbero una discesa di emergenza verso i 3.000-4.000 metri, dove l’aria è respirabile.
I due casi più noti di decompressione strutturale sono:
Il volo Aloha Airlines 243 (28 aprile 1988): un’ampia sezione del tetto della fusoliera si staccò a circa 7.300 metri a causa della fatica del metallo. Un’assistente di volo fu risucchiata all’esterno e perse la vita. L’aereo, un Boeing 737-200 con 89 persone a bordo, riuscì ad atterrare. I 94 sopravvissuti riportarono ferite, 65 delle quali gravi.
Il volo Alaska Airlines 1282 (5 gennaio 2024): un pannello-porta (plug door) del Boeing 737 MAX 9 si staccò a circa 4.900 metri, poco dopo il decollo da Portland (Oregon). La cabina si decompresse, le maschere a ossigeno si attivarono e l’aereo rientrò all’aeroporto di partenza. Tutti i 177 occupanti sopravvissero; 7 passeggeri e un membro dell’equipaggio riportarono ferite lievi. L’indagine dell’NTSB accertò che i bulloni di fissaggio del pannello erano assenti.
Il caso Asiana Airlines 2023: l’unica volta in cui un passeggero ha aperto una porta
Il 26 maggio 2023, durante un volo Asiana Airlines da Jeju a Daegu (Corea del Sud) su un Airbus A321, un passeggero riuscì ad aprire la porta di emergenza mentre l’aereo era ancora in volo. Come è stato possibile? L’aereo si trovava a circa 210 metri di quota, a pochi minuti dall’atterraggio. A quella altitudine la differenza di pressione tra cabina e ambiente esterno era già quasi azzerata: la porta non era più bloccata dalla pressurizzazione.
L’apertura provocò un forte flusso d’aria nella cabina. Nove passeggeri furono ricoverati per difficoltà respiratorie e stress. L’uomo fu arrestato all’atterraggio. Dopo questo fatto, la Corea del Sud ha introdotto l’obbligo per le compagnie aeree di effettuare un annuncio pre-volo che avverte i passeggeri del divieto di manipolare le uscite di emergenza.
Cosa rischia chi tenta di aprire la porta in volo
Tentare di aprire una porta durante il volo, anche se l’azione è destinata a fallire, è un reato penale nella maggior parte dei Paesi. Negli Stati Uniti la FAA (Federal Aviation Administration) applica una politica di tolleranza zero: nessun avvertimento, solo procedimenti legali. Le conseguenze possono includere arresto, multa fino a decine di migliaia di dollari e divieto permanente di volo con la compagnia coinvolta. In Europa si applicano normative analoghe in base alla legislazione nazionale di ciascun Paese.
Anche quando il tentativo non ha effetto sulla porta, genera panico in cabina, distoglie l’equipaggio dalle operazioni e può causare un atterraggio d’emergenza con costi operativi e disagi per tutti i passeggeri.
Per saperne di più sul funzionamento del volo e sulle procedure di sicurezza durante decollo e atterraggio, consulta le guide dedicate.