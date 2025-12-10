La Aria Suite Cathay Pacific farà il suo debutto sulla rotta Milano–Hong Kong all’inizio del 2026. La compagnia introdurrà progressivamente la nuova Business Class sul Boeing 777-300ER, segnando un ampliamento dell’offerta premium dedicata ai passeggeri italiani.
Il servizio partirà con tre frequenze settimanali, operate il lunedì, il mercoledì e il sabato, con l’obiettivo di raggiungere la cadenza giornaliera nella prima metà del prossimo anno. Per la rotta lombarda si tratta di un’evoluzione rilevante, dopo oltre quindici anni di presenza stabile del vettore in Italia.
Una delle prime rotte europee con la nuova Business Class
Milano diventa la terza destinazione europea a ricevere la Aria Suite Cathay Pacific, già operativa su Londra Heathrow e Francoforte. La cabina è in servizio anche su Sydney, Melbourne, Vancouver e, dal 31 dicembre, su alcuni collegamenti per San Francisco.
L’adozione della nuova configurazione rientra nel più ampio piano di sviluppo del gruppo, che sta investendo oltre 100 miliardi di dollari di Hong Kong nella modernizzazione della flotta, nelle cabine e nei servizi digitali. È una politica che punta a consolidare la posizione di Cathay Pacific nel trasporto a lungo raggio premium.
L’Aria Suite introduce una concezione più riservata dello spazio di viaggio. Le porte scorrevoli assicurano maggiore isolamento, mentre l’illuminazione regolabile e la ricarica wireless contribuiscono a creare un ambiente ordinato e funzionale. I passeggeri possono modellare la suite sulle proprie esigenze, che si tratti di lavorare, riposare o gestire il volo in totale privacy.
A bordo del 777-300ER rinnovato sono presenti anche la nuova Premium Economy e una Economy aggiornata, completando un’offerta equilibrata per i voli intercontinentali.
Il sistema di intrattenimento di bordo, premiato quest’anno da Skytrax, viene proposto nella sua versione più recente. Sui voli a lungo raggio è disponibile inoltre una selezione gastronomica sviluppata in collaborazione con ristoranti di Hong Kong, offrendo ai passeggeri un assaggio della scena culinaria locale.
Una progressiva estensione sulla flotta
La Aria Suite Cathay Pacific verrà installata gradualmente sui Boeing 777-300ER del vettore, seguendo un programma di aggiornamento che accompagnerà il rilancio internazionale della compagnia. L’obiettivo è ampliarne la disponibilità verso le principali destinazioni europee, asiatiche e nordamericane.
Fonte: Cathay Pacific. Aggiornato il: 10 dicembre 2025.
