- Il bagaglio gratuito più piccolo è quello di Ryanair (40x30x20 cm), il più grande quello di easyJet (45x36x20 cm con 15 kg). ITA Airways è l’unica compagnia italiana a includere il trolley (55x35x25 cm) nella tariffa economy.
- Se il bagaglio non entra nel misuratore al gate, il supplemento va da 29 euro (easyJet) a 70 euro (Ryanair e Wizz Air). Acquistare l’opzione bagaglio online costa sempre meno.
- Le batterie al litio e i powerbank devono sempre viaggiare nel bagaglio a mano, mai in stiva. Limite massimo 100 Wh senza restrizioni, tra 100 e 160 Wh serve l’approvazione della compagnia.
Ogni compagnia aerea applica regole diverse sul bagaglio a mano: dimensioni, peso e numero di colli inclusi nella tariffa base cambiano tra Ryanair, easyJet, ITA Airways, Wizz Air, Vueling e Volotea. La differenza tra il bagaglio gratuito più piccolo (Ryanair, 40×30×20 cm) e il più grande (easyJet, 45×36×20 cm con 15 kg) può determinare se lo zaino passa il controllo al gate o finisce in stiva con un supplemento da 29 a 70 euro. Questa guida raccoglie le regole aggiornate al 2026 per le principali compagnie che operano in Italia.
Indice dei contenuti
Confronto dimensioni e peso del bagaglio a mano per compagnia
Tutte le compagnie distinguono tra bagaglio personale (borsa, zaino o custodia laptop da mettere sotto il sedile) e bagaglio a mano grande (trolley o zaino da cappelliera). Il primo è quasi sempre gratuito; il secondo richiede un supplemento sulle low cost. Le dimensioni includono sempre ruote, maniglie e tasche esterne.
Ryanair: bagaglio gratuito 40×30×20 cm (sotto il sedile, peso non dichiarato ufficialmente). Con Priority (6-60 €): secondo bagaglio 55×40×20 cm, max 10 kg in cappelliera. Novità 2026: la dimensione del bagaglio gratuito è passata da 40×20×25 a 40×30×20 cm.
easyJet: bagaglio gratuito 45×36×20 cm, max 15 kg (sotto il sedile). Con posto Up Front, Extra Legroom o tariffa Plus (da 8 €): secondo bagaglio 56×45×25 cm, max 15 kg in cappelliera. È la low cost con il bagaglio gratuito più generoso sia per dimensioni che per peso.
ITA Airways: un bagaglio a mano 55×35×25 cm, max 8 kg (cappelliera) più un accessorio personale 45×36×20 cm (sotto il sedile). Entrambi inclusi nella tariffa base. È l’unica compagnia italiana a includere il trolley nella tariffa economy.
Wizz Air: bagaglio gratuito 40×30×20 cm, max 10 kg (sotto il sedile). Con Wizz Priority: secondo bagaglio 55×40×23 cm, max 10 kg. Controlli severi sullo spessore.
Vueling: bagaglio gratuito 40×30×20 cm (sotto il sedile). Con tariffa Optima o Excellence: secondo bagaglio 55×40×20 cm, max 10 kg.
Volotea: bagaglio gratuito 40×30×20 cm (sotto il sedile). Con Megavolotea: secondo bagaglio 55×40×20 cm, max 10 kg. La versione base ha le stesse misure di Ryanair.
Lufthansa: un bagaglio a mano 55×40×23 cm, max 8 kg più un accessorio personale 40×30×10 cm. Entrambi inclusi in tutte le tariffe.
British Airways: un bagaglio a mano 56×45×25 cm più un accessorio personale 40×30×15 cm, max 23 kg complessivi. La franchigia di peso più alta tra le compagnie europee.
Per i dettagli su dimensioni e peso del bagaglio a mano, consulta la guida dedicata.
Cosa si può portare nel bagaglio a mano
Le regole su cosa è ammesso e cosa no nel bagaglio a mano sono stabilite dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per i voli in partenza dall’Italia e sono uniformi per tutte le compagnie.
I liquidi nel bagaglio a mano sono consentiti solo in contenitori da massimo 100 ml ciascuno, riposti in un sacchetto trasparente richiudibile da massimo 1 litro (un sacchetto per passeggero). Rientrano nella categoria liquidi anche gel, creme, paste, aerosol e mascara.
Il cibo secco (panini, snack, frutta) è consentito senza restrizioni su tutte le compagnie. Il cibo per neonati è esente dal limite dei 100 ml. Per una lista completa di cosa portare nel bagaglio a mano, consulta la guida dedicata.
Batterie al litio e powerbank: le regole 2026
Le batterie al litio (powerbank, laptop, tablet, fotocamere) devono sempre viaggiare nel bagaglio a mano, mai nella stiva. La ragione è la sicurezza antincendio: un incendio da batteria al litio nella stiva non è raggiungibile dall’equipaggio.
I limiti per passeggero sono: powerbank e batterie sfuse fino a 100 Wh (wattora) consentite senza restrizioni. Batterie tra 100 e 160 Wh (come quelle di alcuni laptop professionali o droni) richiedono l’approvazione della compagnia e sono limitate a 2 per passeggero. Batterie oltre 160 Wh sono vietate in cabina e in stiva.
Per calcolare i Wh di una powerbank: moltiplicare la capacità in mAh per la tensione (solitamente 3,7 V) e dividere per 1.000. Una powerbank da 20.000 mAh = circa 74 Wh, quindi ammessa senza restrizioni. Una da 27.000 mAh = circa 100 Wh, al limite.
Cosa succede se il bagaglio è fuori misura al gate
Se il bagaglio non entra nel misuratore al gate, viene imbarcato in stiva con un supplemento immediato non negoziabile. I costi variano per compagnia:
- Ryanair: 50-70 € al gate
- easyJet: 29 € (bagaglio standard), 58 € (bagaglio oversize)
- Wizz Air: 50-70 € al gate
- Volotea: 60-65 € al gate
- Vueling: 45-60 € al gate
In tutti i casi il supplemento al gate è molto più alto del costo dell’opzione Priority o del bagaglio in stiva acquistati in fase di prenotazione. Acquistare il bagaglio extra online prima del volo è il modo più sicuro per evitare la spesa.
Come scegliere il bagaglio giusto per tutte le compagnie
Chi vola con compagnie diverse durante l’anno ha bisogno di un bagaglio compatibile con le misure più restrittive. Il formato 40×30×20 cm è quello che passa su tutte le low cost senza supplemento. Uno zaino morbido di queste dimensioni è più versatile di un trolley rigido: si comprime, si adatta alla cappelliera piena e supera i controlli dimensionali con più facilità.
Per chi vola con ITA Airways, Lufthansa o British Airways, il trolley da 55×40×20 cm è incluso nella tariffa base. Per le guide complete su tutto quello che serve sapere sul bagaglio a mano e sulle regole generali, consulta gli approfondimenti dedicati.