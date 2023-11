Gli addetti dell’aeroporto salvano un bambino finito sul nastro trasportatore dei bagagli dopo che era sfuggito dietro ad un banco del check-in

All’Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benítez di Santiago, in Cile, un bambino di tre anni ha vissuto un’avventura incredibile quando ha deciso che era il momento di esplorare il nastro trasportatore dei bagagli. Il suo viaggio, simile a quello visto in Toy Story 2, è stato registrato dalle telecamere di sicurezza.

Possiamo vedere infatti il momento in cui il piccolo, sfuggito all’attenzione dei genitori dietro un banco di check-in, con un misto di curiosità e meraviglia, si è avvicinato al nastro trasportatore e vi è caduto sopra. Nel tentativo di scendere, si è reso conto che il suo viaggio attraverso l’area sicura dei bagagli era appena iniziato.

Il bambino, apparentemente spaventato ma curioso, ha iniziato così il suo involontario viaggio attraverso l’area di smistamento bagagli. Il nastro trasportatore ha condotto il piccolo attraverso un labirinto di passaggi e curve, muovendosi tra le varie sezioni dell’area bagagli. Durante il tragitto, ha potuto osservare da vicino il funzionamento interno di un’area dell’aeroporto solitamente nascosta ai passeggeri.

Il salvataggio è avvenuto quando alcuni addetti ai bagagli hanno notato la presenza inusuale del bambino sul nastro. Senza esitazione, sono entrati in azione, interrompendo il funzionamento dell’impianto di smistamento. Gli addetti hanno agito con rapidità e cautela, assicurandosi di non spaventare ulteriormente il piccolo. Sono stati visti avvicinarsi al bambino con calma, parlandogli dolcemente per tranquillizzarlo, prima di prenderlo in braccio e portarlo in un luogo sicuro.

Il bambino è stato poi accompagnato dai suoi genitori, che lo attendevano con ansia. Fortunatamente, il piccolo non ha riportato ferite e l’intero episodio si è concluso senza gravi conseguenze. Questo inaspettato giro d’avventura ha dimostrato come, in un attimo di distrazione, un bambino possa trovarsi in una situazione potenzialmente pericolosa, ma fortunatamente in questo caso è stato prontamente salvato grazie alla vigilanza e alla pronta reazione degli addetti ai bagagli dell’aeroporto.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED